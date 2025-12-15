Antonio Fenga porta Messina sotto i riflettori della fotografia internazionale

Doppio riconoscimento in Grecia per il fotografo messinese alla PhotoWeddingStories Convention 2025, nelle categorie Humor e Bride Alone

MESSINA – La fotografia di matrimonio italiana si conferma protagonista sulla scena europea grazie al talento di Antonio Fenga, che alla PhotoWeddingStories Convention 2025 (PWS) ha ottenuto due importanti riconoscimenti nel corso della competizione internazionale svoltasi a Salonicco nel novembre 2025. Il fotografo messinese ha conquistato il primo posto nella categoria Photo Moments – Humor e il terzo posto nella categoria Bride Alone, emergendo in una rassegna che ogni anno riunisce alcuni dei più apprezzati professionisti del settore.

Per Messina e per gli addetti ai lavori del mondo dell’immagine si tratta di un risultato di grande rilievo, che rafforza il profilo artistico di Fenga e ne certifica la crescente affermazione anche oltre i confini italiani. Il suo percorso professionale affonda le radici in una solida tradizione familiare: cresciuto in una famiglia di fotografi, Fenga muove i primi passi in camera oscura, acquisisce le tecniche analogiche e sviluppa nel tempo uno stile visivo riconoscibile e personale.

I due premi di Fenga

La fotografia che ha portato Fenga, alla vittoria nella categoria Humor cattura un momento autentico e dinamico durante una cerimonia nuziale. Realizzato in bianco e nero, lo scatto racconta con immediatezza una situazione ironica tra gli sposi e un cameriere, restituendo tutta la leggerezza e la spontaneità dell’evento. L’immagine premiata colpisce per il perfetto tempismo, per la naturalezza dei gesti e per la capacità di fermare un istante che comunica senza bisogno di spiegazioni. È l’espressione più chiara dell’approccio di Fenga, fotografo matrimonio a Messina: trasformare l’imprevisto in narrazione visiva carica di emozione.

Di segno opposto il secondo riconoscimento, assegnato a una fotografia dalla forte impronta compositiva. La sposa, ripresa dall’alto, si staglia su una scalinata geometrica che accompagna lo sguardo verso il fulcro dell’immagine. Il risultato è elegante e quasi scenografico, frutto di un uso consapevole delle linee architettoniche e dei contrasti di luce. In una categoria che valorizza sensibilità e rigore estetico, Fenga riesce a fondere equilibrio formale e racconto, offrendo una visione raffinata e personale della figura della sposa. Uno scatto che dimostra come la fotografia di matrimonio possa superare il semplice reportage e assumere pienamente una dimensione artistica.

Photo Wedding Stories

Nata nel 2009, Photo Wedding Stories rappresenta oggi una delle realtà di riferimento nel panorama europeo della fotografia di matrimonio. Con sede principale a Salonicco, la community opera a livello internazionale attraverso workshop, seminari, convention e concorsi molto seguiti dai professionisti del settore. Il contest PWS si basa su un sistema di punteggi che consente ai fotografi di accumulare crediti e riconoscimenti utili a rafforzare il proprio posizionamento professionale su scala internazionale. È all’interno di questo contesto altamente competitivo che si inseriscono i due premi conquistati da Antonio Fenga.