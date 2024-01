Antonio Napoli nuovo garante per l’infanzia al Comune di Milazzo

Nominato garante per l’infanzia dal sindaco di Milazzo, Antonio Napoli punta ad avviare una serie di incontri presso le scuole del territorio

MILAZZO – Promuovere incontri con gli studenti delle scuole del territorio. Questo l’obiettivo del nuovo garante per l’infanzia del Comune di Milazzo, Antonio Napoli, nominato nei giorni scorsi dal sindaco Pippo Midili.

Dopo un incontro preliminare con il primo cittadino, Napoli incontrerà adesso i dirigenti scolastici del territorio, con l’obiettivo di promuovere una serie di incontri con gli studenti delle scuole così da affrontare eventuali problematiche e avviare percorsi di supporto e sostegno.

«Il mio intento -dichiara Napoli- è innanzitutto ascoltare quelle che sono le problematiche dei ragazzi e cercare di assicurare loro tutto il supporto possibile. Ogni fascia d’età riserva della criticità che dobbiamo cogliere ed individuare utilizzando gli argomenti giusti per fare leva sui ragazzi, così da cercare di infondere loro fiducia nel garante in quanto figura che può interporsi per risolvere situazioni che possano turbare la loro vita, a scuola e fuori, in ambito sociale. È noto che le giovani generazioni vivono momenti di smarrimento, ovviamente non tutti, ma occorre conoscere per tempo la problematica per avere la possibilità di affrontarle in maniera corretta».