Campanile del Duomo aperto dalle 21 alle 24. Stasera si replica

Dopo il successo di visitatori di lunedì sera, oggi riapre dalle 21 alle 24 il campanile del Duomo.

Fino al 24 agosto, l'apertura regolare sarà tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20. Mercoledì 22 con orario continuato. Poi tutti i giorni dalle 10 alle 13, tranne martedì e domenica dalle 9.30 alle 20.

Il prezzo d'ingresso è di 4 euro. 4 euro anche per il Tesoro del Duomo. In abbinata, il costo è di 6 euro. 2 euro e 3.50 il costo per i minorenni.

Il Tesoro sarà aperto oggi dalle 10.30 alle 13, domani chiuso, lunedì dalle 10 alle 13, martedì dalle 9 alle 15.30, mercoledì dalle 10 alle 17, da giovedì a sabato dalle 10 alle 13.