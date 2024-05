Apnea, i Cacciatori Subacquei Messina sono campioni regionali

Sorpasso all'ultimo trofeo a Catania per la formazione peloritana. Il presidente Rungo: "Risultato che ci gratifica al termine di una stagione esaltante"

MESSINA – Con il secondo gradino del podio conquistato a Catania al “I Trofeo Bluediving Freediving”, l’Asd Cacciatori Subacquei Messina conquista il titolo regionale al termine del Campionato 2023-2024 di Apnea Indoor, totalizzando un punteggio di stagione tale da superare, in rimonta, nell’ultima giornata di gare, la società palermitana MediTerraNea, dall’inizio del Campionato e fino a quel momento in testa alla classifica.

Una rincorsa che si è concretizzata con i punti pesanti degli atleti Francesca Aiello, Nicole Cassisi, Massimo Mollica, Natalia Muntian, Melania Pizzuto, Danilo Prinzivalli, Francesco Rao, Danilo Spanu, Antonio Trusso e Francesco Urzì Brancati. La regolarità dei risultati e dei successi, nelle rispettive categorie e specialità, nel corso dell’anno ha, inoltre, consentito agli atleti Danilo Spanu e Nicole Cassisi di conquistare il primato regionale individuale, rispettivamente, nelle classifiche per punti, maschile e femminile.

Presidente Rungo: “Grazie a Naccari e Giorgio”

Entusiasta la dirigenza del Circolo messinese. Il presidente Micio Rungo dichiara: “Un successo che ci gratifica e giunge al termine di una stagione sempre esaltante, durante la quale, in ogni gara, i nostri hanno saputo dare il massimo spesso sacrificandosi per la squadra. E questo risultato vale ancora di più se pensiamo che siamo solo alla nostra stagione agonistica, a 3 anni dalla fondazione del Circolo e che ci siamo confrontati con circoli di storia ben più lunga e di notevolissimo livello. Ma il vero successo sta nell’aver costituito questo team agonistico, che in maniera spontanea e naturale ha sviluppato un clima di squadra, sereno e favorevole, ottimale per la massimizzazione dei risultati”.

“Sono ragazzi eccezionali – prosegue il presidente – dotati atleticamente ed umanamente, abituati al sacrificio, dal durissimo allenamento. Naturalmente portati alla filosofia dell’uno per tutti e tutti per uno. Un pizzico di strategia, in gara, poi, ha giovato alla causa. Non vogliamo, comunque, dimenticare di ringraziare due persone, che esterne al nostro circolo, hanno contribuito a questi risultati: il Direttore Sportivo della Ssd UniMe, Sergio Naccari, che ha creduto in noi sin dal primo momento, quando tutto ciò era lontanissimo dalle nostre idee, e ci ha consentito di allenarci negli spazi acquei universitari e Francesco Giorgio, esperto per lo Sport del Sindaco di Messina, con il quale è nata una proficua e costruttiva collaborazione specie per i settori dello Sport nel Sociale”.