Troppo caos in centro, Sorbello chiede di chiudere l'isola pedonale

MESSINA - "Una situazione infernale, da girone dantesco, fuori controllo, in base alla quale il traffico veicolare cittadino risulta impazzito, creando gravi disagi, non soltanto ai cittadini che vogliono raggiungere il centro città, ma anche ai mezzi di soccorso che fanno fatica a raggiungere determinati luoghi in tempi brevi". Il consigliere comunale Salvatore Sorbello scrive al sindaco Cateno De Luca, chiedendo di chiudere l'isola pedonale di via dei Mille e riaprire la strada al traffico.

Sorbello segnala anche la perdita di importante parcheggi e il fatto che i commercianti delle vie limitrofe, soprattutto del viale San Martino, siano penalizzati. Riapertura immediata chiesta anche per il lato mare di piazza Cairoli, per dare sbocco alla via Giordano Bruno.

"Questa prima fase di isola pedonale in Via dei Mille si è rivelata un fallimento - prosegue - sia in termini di fruizione da parte di tutti i messinesi, sia perché molti cittadini vorrebbero fruire del viale San Martino raggiungendolo in tempi ammissibili. Molti si sono lamentati con me per tutte queste criticità, l'Amministrazione comunale promuova un immediato e urgente tavolo tecnico tra le parti".