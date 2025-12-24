Risanamento Messina, entro fine anno giù le ultime 3 baracche in via Quinto Ennio

L'ufficio del sub commissario: "Completato oltre il 90% delle demolizioni"

MESSINA – In via Quinto Ennio entro fine anno saranno abbattute le ultime 3 baracche. Lo ha comunicato l’ufficio del sub commissario al Risanamento Santi Trovato, che ha sottolineato come si stato completato oltre il “90% delle demolizioni”.

L’ufficio ha spiegato che con la demolizione delle ultime 17 baracche in via Quinto Ennio è stato quasi del tutto completato lo sgombero dell’area. E Trovato è soddisfatto di quanto fatto, sia per la celerità sia per il rispetto del cronoprogramma nell’area dove risiedevano 31 nuclei familiari. Gli stessi che oggi potranno trascorrere le festività di Natale nei nuovi alloggi.

Trovato: “Già lunedì operai in cantiere”

Trovato ha spiegato: “L’anno si conclude positivamente con la soddisfazione di poter vedere l’area libera dalla baraccopoli e la gioia delle famiglie che hanno iniziato una nuova vita in case dignitose. Un ringraziamento particolare va all’impresa Cericola ed al responsabile di cantiere Daniele Picci che con un impegno quotidiano e professionale ha provveduto alla pulizia dell’area ed alle demolizioni in tempi europei. Già da lunedì gli operai torneranno in cantiere per le ultime demolizioni e mi piace sottolineare come senza questo lodevole impegno non avremmo potuto raggiungere questo risultato. L’accelerazione che il presidente Schifani ha dato alle attività di risanamento ci sta consentendo, grazie ad un costante lavoro di squadra, di concludere il 2025 con una serie di impegni rispettati e obiettivi raggiunti nell’interesse della città e dei messinesi”.