Oggi, alle 18, la Passeggiata dei Giganti da Camaro al Municipio

Prosegue oggi il programma delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per l’Agosto messinese, che comprende momenti musicali, spettacoli teatrali, cinema ed intrattenimenti in vari spazi cittadini. Questi gli appuntamenti in calendario:

alle 18, Passeggiata dei Giganti accompagnati da gruppi folkloristici da Camaro Inferiore a piazza Unione Europea

alle 19.45, alla Basilica Cattedrale, concerto “Duo organo e soprano”, dove dalle 21 alle 24 sarà possibile la visita guidata al “Campanile Astronomico”

alle 21, a piazza del Popolo “Balliamo in Piazza” con Juannì

alle 21,a piazza Unione Europea, la Rassegna Gruppi Folk Peloritani