Appuntamento con la musica da camera al Castello di Milazzo

Diversi gli artisti di fama internazionale che si esibiranno presso il Castello di Milazzo in occasione del “Milazzo Chamber Music Festival”

MILAZZO – Il Castello di Milazzo torna ad animarsi grazie alla presenza di diversi artisti di fama internazionale. Il 23 e il 24 agosto, infatti, la città del Capo ospiterà il “Milazzo Chamber Music Festival” promosso dal comune e dall’associazione culturale Euterpe, in sinergia con il Museo del Mare.

Ad esibirsi diversi nomi importanti con all’attivo esperienze in orchestre di fama mondiale: i pianisti Salvatore Gitto e Stefania Argentieri, il clarinettista Salvatore Passalacqua, la violinista Saténik Khourdoïan e la violoncellista Livia Stanese.

Il 23 e il 24 agosto saranno proposte opere musicali che hanno fatto la storia, tra queste la Fantasia in Fa minore per pianoforte di Schubert e la Sonata per clarinetto e pianoforte di Poulenc.