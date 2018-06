Enzo Rosana ripropone il "ritorno della squadriglia 19"

Squadriglia 19 / Volo 19. E’ questa la designazione data al gruppo dei cinque aerosiluranti Grumman TBF Avenger scomparsi il 5 dicembre 1945 durante un'esercitazione della Marina statunitense. Iniziò così il mito delle sparizioni del triangolo delle Bermuda per come è conosciuto oggi. Enzo Rosana, scrittore messinese nato a Reggio Calabria il 5 settembre del 1939 e fondatore nel 1994 del movimento politico “Forza Sud”, nato per la difesa degli interessi della gente del Sud, presso la biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro" situata all'interno del palacultura "Antonello da Messina", nella giornata di martdì riproporrà, dopo averlo presentato presso la libreria "Ciofalo", il “Ritorno della squadriglia 19”, edito dalla “Kimerik”, una casa editrice moderna che presta grande attenzione ai nuovi media, che sa ascoltare i propri lettori, ma che non dimentica che un libro è un fruscio antico di pagine.

Rosana, attraverso questo volume appartenente alla collana di fantascienza, interroga e ci si interroga sull’esistenza di forme di vita intelligenti nello Spazio con le quali l’umanità in futuro remoto, dovrà imparare a convivere e comunicare. Dischi volanti, aerei fantasmi luminosissimi, razzi fantasma che non lasciano tracce sul terreno, cerchi nel grano. Quanto di spiegabile e quanto di inspiegabile c’è dietro a tutto ciò? Gli extraterrestri come qualcuno sostiene, sono già in mezzo a noi? È possibile che gli ufo possano raggiungere la terra?

Sono questi i temi che saranno trattati nella giornata di martedì a partire dalle ore 18.00. Insieme all'autore, Enzo Rosana, interverranno Marco Schifilliti titolare del blog “La Gilda dei Lettori” e Piero Genovese collaboratore della testata giornalistica online “Tempostretto.it". Da ricordare che la " Gilda dei Lettori" infine, è una community di divulgazione culturale che si prefigge anche l’obiettivo di sensibilizzare la comunità “social” alla lettura anche attraverso incontri con autori.