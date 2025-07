Archeologia e Storia dell’Arte, il corso di laurea presentato nei due musei di Messina e Reggio

Unime si prepara al nuovo anno accademico con una doppia presentazione. La prima il 22 luglio in Calabria, l'altra l'indomani al museo interdisciplinare messinese

MESSINA – Doppia presentazione per il corso di Laurea triennale in Archeologia e Storia dell’Arte, attivo al dipartimento di civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina dal prossimo settembre. Il primo dei due appuntamenti si terrà alle 18 di martedì 22 luglio al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Lì la dottoressa Daniela Costanzo, il Direttore del DiCAM Giuseppe Ucciardello e i professori Roberto Cobianchi e Fabrizio Mollo in rappresentanza del Comitato Ordinatore del Corso. presenteranno il corso.

Il giorno dopo, alle ore 11 al Museo interdisciplinare Regionale di Messina, i professori Ucciardello, Cobianchi e Mollo saranno affiancati, invece, dall’architetta Maria Mercurio. Due occasioni importanti al fine di acquisire informazioni e trovare risposte ai vari quesiti che accompagnano la scelta del percorso universitario. Allo stesso tempo, due iniziative che rinsaldano il legame tra il Dipartimento e le istituzioni del settore.

Il nuovo Corso, che in questi mesi ha già suscitato grande interesse in occasione degli eventi dedicati all’orientamento, afferisce alla classe delle Lauree in Beni Culturali (L-1); in particolare, si focalizza sui beni archeologici e storico-artistici, mirando alla formazione di laureati in grado di operare in tutti i settori di attività che riguardano l’archeologia e la storia dell’arte, dallo studio-conoscenza, catalogazione, gestione e tutela, alla valorizzazione e alla promozione, coerentemente con le mansioni che la vigente legislazione attribuite all’archeologo e allo storico dell’arte di III fascia (DM 244/2019).