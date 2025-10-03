Archivio di Stato, sfratto il 31 dicembre. In cerca di una nuova sede, ipotesi “don Bosco”

"Sarà necessario il trasferimento temporaneo" - dice il senatore Nino Germanà

“Le recenti notizie di un’imminente chiusura dell’archivio di Stato di Messina sono del tutto infondate. La sede attuale, oggetto di una locazione, dovrà essere lasciata su richiesta della proprietà entro la fine dell’anno. Ho raccolto le sollecitazioni del sindaco di Messina, Federico Basile, e dopo le verifiche effettuate posso confermare che il ministero della Cultura si è già attivato al fine di reperire una soluzione idonea per mantenere la sede dell’Archivio di Stato a Messina”.

Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

“È chiaro – prosegue – che nelle more dell’individuazione dei nuovi locali, sarà necessario il trasferimento temporaneo del patrimonio archivistico, ma ciò non determinerà la soppressione dell’Archivio di Stato. Sono già state poste in essere tutte le iniziative utili a consentire la riallocazione in un’altra sede adeguata alle funzioni che vengono espletate”.

Tra le ipotesi, una parte dell’istituto “don Bosco” di via Brescia. Ma bisogna ancora trovare l’accordo economico e, eventualmente, servirebbero alcuni lavori.