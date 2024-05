Arco di Cristo Re. “Progetto in fase avanzata, trovati i fondi necessari”

E’ “ingabbiato” da due anni e mezzo, il punto da parte del vicesindaco Salvatore Mondello

Era il 24 ottobre 2021 quando cadevano giù piccole parti dell’Arco di Cristo Re. La strada era stata chiusa per poi essere riaperta il 16 dicembre, 53 giorni dopo, con una vistosa rete verde a protezione del bene storico.

Sono trascorsi due anni e mezzo e quella rete è ancora lì. “E’ un bene delicato e quindi serve un progetto delicato – dice il vicesindaco Salvatore Mondello -. Siamo in fase progettuale avanzata e abbiamo già reperito gran parte dei finanziamenti per il restauro conservativo. La rete è necessaria per evitare altri danni”.

Le Mura di Carlo V

Tra gli obiettivi anche il restauro delle Mura sottostanti, liberate dalle baracche di via Macello Vecchio, i cui lavori sono stati consegnati martedì. “Un intervento impegnativo – dice il sindaco Federico Basile – ma troveremo i finanziamenti necessari”.