Arcudi (Unime) si laurea campionessa italiana con record dei campionati

La classe 2009 vince l'oro nei 50 farfalla con record dei campionati e nuovo record regionale, quinta la compagna Sabrina Ferrara

RICCIONE – Si prende subito la scena la nuotatrice prodigio in forze alla Ssd UniMe. La classe 2009 reggina nel suo primo impegno ai Criteria Nazionali Giovanili in corso a Riccione sale sul gradino più alto del podio e viene celebrata anche dalla Federnuoto che ne sottolinea l’impresa. Emma Arcudi infatti ha nuotato e vinto i 50 farfalla Juniores, risultando la prima in tutta Italia tra le 2009, con un tempo di 26″42, tre decimi meno del suo personale che era anche record regionale. L’atleta allenata da Diego Santoro con questo fantastico crono ha anche stabilito i nuovi record regionali Juniores, Cadette e Seniores ma soprattutto il record dei campionati. In parole povere nessuna Juniores secondo anno aveva mai nuotato un tempo così basso da quando si svolgono i Criteria Nazionali Giovanili, dei veri e propri campionati italiani per categoria in vasca corta.

La giornata delle universitarie allo stadio del Nuoto era iniziata con un po’ di amarezza visto che Silvia Raffa forte ranista peloritana era stata costretta al forfait per problemi influenzali e questa mattina avrebbe dovuto nuotare i 100 rana dove si presentava con il miglior tempo tra le Ragazze secondo anno. In vasca corta oggi hanno nuotato ancora Carola Costarella nei 50 farfalla chiusi in 28″54, replicando al centesimo il proprio tempo di iscrizione, crono che è valso la dodicesima posizione tra le Juniores primo anno. Sabrina Ferrara che si è migliorata nei 50 farfalla in 27″73 chiudendo quinta, ancora Giorgia Iaria tra le Cadette che ha nuotato 28″15. Nel pomeriggio universitarie in gara nei 100 dorso, Emma Arcudi non si è presentata, mentre Aryiel Angemi ha chiuso in 1’07″19 la propria gara, leggermente più alto del tempo di iscrizione per lei matricola ai Criteria Nazionali Giovanili.