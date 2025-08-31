Area dell’Annunziata nel degrado tra fogna e rifiuti

Neanche il monumento ai caduti è risparmiato dall'abbandono. Appello della nostra lettrice al Presidente della Quinta Circoscrizione, Raffaele Verso

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Annunziata pressi hard discount .. situazione a dir poco vergognosa …Neanche il monumento ai caduti è risparmiato dall’abbandono!!!! Una vergogna infinita .. e questo proprio accanto alla scuola elementare… !! Segnalo anche la perdita di fogna e ovviamente i topi ormai sono di casa .. anche perché ,come da foto, c’è spazzatura ( di tutto e di più ) abbandonata lì vicino. Riuscite a segnalare voi al presidente della Quinta circoscrizione (Raffaele Verso N.d.R.) o a chi per lui ? Perché davvero è una situazione assurda.