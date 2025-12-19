Area giochi accanto alla sede del III quartiere, lavori affidati

Intervento da 88mila euro nell’ambito della Democrazia Partecipata 2025

L’Amministrazione Comunale ha approvato la determinazione a contrarre per l’affidamento diretto dei lavori di riqualificazione dell’area giochi adiacente alla Terza Circoscrizione, denominata “La Piazza di Tutti”, nell’ambito delle iniziative finanziate con il Bilancio Partecipativo – Democrazia Partecipata 2025.

L’intervento, del valore complessivo di € 88.507 Iva inclusa, prevede la realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento della fruibilità, della sicurezza e della qualità urbana di uno spazio pubblico destinato in particolare ai bambini e alle famiglie del quartiere. L’affidamento diretto è a favore della Cois srl, con sede a Favara (AG). L’importo dei lavori ammonta a € 80.461, comprensivi di € 6.221 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10%.

“Con questo intervento diamo concreta attuazione a una proposta emersa dal percorso di democrazia partecipata, restituendo alla comunità uno spazio pubblico più sicuro, inclusivo e funzionale. ‘La Piazza di Tutti’ rappresenta un luogo di socialità importante per il quartiere e per le famiglie: investire nella sua riqualificazione significa investire nella qualità della vita e nel diritto dei bambini a vivere spazi adeguati e curati», dichiara l’assessore Massimiliano Minutoli. “Nonostante i tempi ristretti, l’Amministrazione ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente, garantendo efficacia, trasparenza e rapidità, affinché i lavori possano partire nel più breve tempo possibile”.

Articoli correlati