Area Marina Capo Milazzo: “Cooperazione tra enti strategia essenziale”

L’Area Marina Protetta di Capo Milazzo torna alla Bit di Milano, proiettandosi nel settore turistico e puntando ad una strategia comune con gli enti locali

MILAZZO – La Città del Capo torna a far parlare, grazie alla vetrina ottenuta nel corso della Bit di Milano con la presenza dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Ogni anno la Borsa del Turismo accoglie numerosi attori del settore e funge da importante luogo d’incontro per definire strategie di sviluppo territoriale.

Quella a Milano è stata una presenza sinergica, che ha visto l’Area Marina presentarsi in sinergia con lo stesso Comune di Milazzo. Hanno presenziato il direttore dell’Area Marina Giulia Visconti e il rappresentante di MareVivo Peppe Maimone. Tra le questioni di cui si è discusso, l’inserimento del Capo tra le proposte legate al turismo ambientale e sostenibile.

«La Bit di Milano -ha dichiarato il sindaco Pippo Midili- rappresenta un’iniziativa importate a supporto dell’industria turistica italiana nel mondo e per la promozione dell’offerta internazionale in Italia e Milazzo con la sua area marina ancora una volta ha offerto lo straordinario patrimonio marino e terrestre».

Soddisfatto anche il presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, Giovanni Mangano, che ha fatto il punto sullo sviluppo turistico del milazzese: «Siamo un’Area marina giovane, l’ultima istituita -ha dichiarato- ma vogliamo conquistare il nostro spazio in un segmento del turismo che oggi è fondamentale. I fondali di Capo Milazzo hanno tutte le caratteristiche biologiche per essere un unicum da offrire agli immersionisti. Ma anche Milazzo ha tutte le carte in regola per presentare una offerta appetibile. Proprio per queste ragioni abbiamo deciso come Area marina protetta di condividere le esperienze fieristiche col Comune di Milazzo e l’assessorato regionale al Turismo. La cooperazione tra enti sarà una strategia essenziale per le attività future di questa riserva marina. Un futuro fatto di protezione e ricerca scientifica».

