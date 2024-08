“Arriva l’autobotte ma la manichetta disperde l’acqua.” VIDEO

Situazioni che, in piena emergenza idrica, andrebbero evitate

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, vorrei fare una segnalazione. Viviamo ormai da mesi senz’acqua, da prima ancora del caso siccità. Abito nel palazzo sito in via Lanzetta is 439/E (zona Torrente Trapani). Due giorni fa, dopo decine di chiamate, finalmente ci mandano un’autobotte che doveva servire a fornire l’acqua nei serbatoi di tutto il condominio (vista la manichetta montata da Amam a piano terra). Purtroppo non è andata così in quanto dopo un’ora i signori inviati da Amam dichiaravano d aver mandato addirittura 10mila litri d’acqua quando i serbatoi ne richiedevano di meno e non sono stati nemmeno riempiti tutti, anzi ai piani alti completamente, questo perché l’acqua veniva sprecata visto che utilizzavano una pompa completamente distrutta che perdeva più acqua di quella che dovevano immettere nel palazzo. Vi invio anche il video dove si può vedere benissimo la situazione. Qui oggi (7 agosto n.d.r.) che siamo in zona A siamo nuovamente senz’acqua. È una situazione assurda che il comune non sta gestendo in nessun modo come dovrebbe. Grazie per l’ attenzione.”