In memoria di Franco Providenti, la messa a un anno dalla morte

Lunedì 7 aprile l'iniziativa del Meic a Messina per ricordare il magistrato ed ex sindaco

MESSINA . In memoria di Franco Providenti, magistrato ed ex sindaco di Messina, a un anno dalla sua morte. Lunedì 7 aprile, alle ore 18.00, nella Chiesa di San Nicolò all’Arcivescovado sarà celebrata una messa.

La celebrazione, presieduta da don Carmelo Russo, assistente diocesano del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale), sarà introdotta da monsignor Lillo Gulletta, parroco della Chiesa di San Nicolò. A invitare è il professore Antonio Ignazio Arena: “Providenti fu sindaco di Messina dal 1994 al 1998. Sostituto procuratore a Messina negli anni Ottanta (sostenne la pubblica accusa nel “Maxiprocesso di Messina” contro la mafia peloritana), prima di impegnarsi in politica, fu attivo in ambito sociale ed ecclesiale, facendosi promotore e organizzatore di rilevanti iniziative di volontariato, di promozione culturale, con una particolare attenzione al rispetto della legalità”.

Continua Arena: “Il dottor Providenti fu presidente diocesano della Fuci e del Movimento laureati di Azione cattolica. Non fece mancare mai il suo significativo apporto alle iniziative del Meic, che del Movimento laureati costituisce l’evoluzione. Con la sua integrità e competenza, ha saputo incidere positivamente sulla storia della comunità messinese e oggi la sua figura costituisce motivo di ispirazione per quanti intendano servire, con onestà e passione, la collettività. I componenti del Meic di Messina lo ricorderanno, con i familiari e insieme a quanti vorranno prendere parte alla celebrazione, con riconoscenza e affetto”.

