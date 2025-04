Akademia batte Busto Arsizio e fa sua gara 1 delle semifinali playoff

La vittoria più autorevole nella partita più importante fin qui della stagione. Le messinesi non steccano e ora attendono le lombarde mercoledì al PalaRescifina per chiudere la serie

BUSTO ARSIZIO – Al PalaBorsani Messina, con una bella prestazione, supera finalmente Busto Arsizio. Akademia Sant’Anna nelle due occasioni della poule promozione aveva perso entrambe le volte al tiebreak con le lombarde, una striscia negativa interrotta e che anche nella passata stagione, con una vittoria e due sconfitte (una in Coppa Italia) aveva visto le siciliane spesso soccombere alla squadra di coach Beltrami. Quando più contava però, in gara uno della semifinale playoff, arriva una vittoria pesante in quattro set per la squadra di coach Bonafede che si toglie di dosso una bella pressione visto che mercoledì potrà chiudere il conto e avanzare alla finale giocando la partita tra le mura amiche del PalaRescifina. Nell’altra semifinale Macerata ha superato Itas Trentino sempre in quattro set.

Questi gli starting six con coach Beltrami manda in campo per le locali Monza al palleggio e Zanette suo opposto, schiacciatrici Orlandi ed Enneking, centrali Kone e Rebora con Cecchetto libero. Risponde coach Bonafede con Carraro-Diop sulla diagonale offensiva, Vernon e capitan Rossetto in posto quattro, Olivotto e Modestino centrali ad alternarsi con Caforio libero. Si fa male Kone nel corso del primo set, costretta ad uscire e ora in forte dubbio per la sfida di giorno 9 aprile, top scorer dell’incontro Zanette (22) ed Enneking (20) entrambe di Busto Arsizio, grande partita lato di Messina delle due centrali Modestino (15) e Olivotto (11).

Futura Giovani Busto Arsizio – Akademia Sant’Anna 1-3

Primo punto per le locali ma sfida che resta in equilibrio fino al break di Akademia sul 3-7, seguono quattro punti consecutivi di Busto Arsizio, tutto da rifare dunque per Messina. Si riparte punto a punto fino al break di Busto Arsizio che scappa 17-14. Messina rientra pienamente in gioco sul 20 pari dopo essere stata dietro di quattro punti, nel finale due set point per le siciliane sul 22-24. Annullati da Busto Arsizio, ci pensa però Diop muro vincente prima e attacco a terra a seguire per il 24-26.

Nel secondo parziale Akademia prova l’allungo con Diop e Mason, rientrano e sorpassano le locali sul 12-9. Olivotto firma l’aggancio e si riprende punto a punto fino al 15 pari quando Messina scappa avanti quattro punti. Nel finale gestisce Messina fino al 18-25. Nel terzo continua la superiorità di Messina, sembra il momento buono per la fuga sul 5-8, con massimo vantaggio firmato Diop sull’11-16. Le locali però si riportano sotto sul 17 pari e toccano per prime i venti punti con Messina a inseguire due lunghezze. Nel finale in gestione Busto Arsizio con Akademia che cede 25-19 e deve prepararsi al quarto set.

Nel parziale Akademia dal 4 pari scappa 5-10, coach Beltrami toglie Monza e manda in campo l’ex Brandi al palleggio, la scelta sembra pagare con le locali che si riavvicinano sul 10-12, tanta tensione in campo adesso e Busto riaggancia Messina sul 13 pari con Bonafede che spende time out. Al rientro le locali trovano il break sul 16-14, ma le ospiti trovano il nuovo pari. Dal 20-20 due punti consecutivi delle lombarde, immediata reazione di Messina che pareggia. Si arriva al 23 pari e Zanette spara fuori, match point Messina con Olivotto in battuta, sul contrattacco arriva il muro di Modestino.

Tabellino

Parziali: 24-26, 18-25, 25-19, 23-25.

Arbitri: Marta Mesiano & Roberto Russo, Aurora Galeota (videocheck).

Busto Arsizio: Zakoscielna ne, Orlandi 11, Del Freo 0, Spiriti ne, Monza 2, Cecchetto 0, Osana ne, Enneking 20, Zanette 22, Brandi 0, Landucci 0, Kone 2, Rebora 11, Baratella 0.

Allenatore: Alessandro Beltrami. Assistente: Nicolò Cozzi.

Akademia: Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 12, Carraro 3, Modestino 15, Vernon 11, Rossetto 9, Mason 1, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin ne, Diop 19.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

