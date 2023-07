Arriva l'ufficialità: i +48,8°C di Siracusa del 2021 nuovo record di caldo europeo - Tempostretto

In Sicilia è stata registrata la temperatura più alta mai registrata in Europa, lo scorso 11 agosto 2021

L’eccezionale temperatura massima di ben +48,8°C registrata quasi due anni fa, l’11 agosto 2021, nel siracusano, dalla stazione meteorologica Sias di Siracusa, è stata convalidata come nuovo record assoluto di temperatura per l’Europa continentale. Una nuova pagina di storia del clima europeo è stata scritta.

La taratura del sensore eseguita in Italia, a Torino, nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), non ha fatto emergere particolari anomalie, tanto che la misura registrata l’11 agosto 2021 è stata ritenuta idonea.

Dopo una lunga e complessa analisi dei dati e verifica della strumentazione della stazione, la commissione del WMO ha dato parere favorevole nell’approvare il record di Siracusa, che passerà alla storia come la temperatura più elevata mai registrata sul suolo europeo, da una stazione meteorologica a norma internazionale.

La conferma arrivata al Sias

Come scrive lo stesso staff del Servizio Informativo Agrometeorologico Nazionale “Abbiamo ritenuto valido il valore fin dal giorno stesso dell’acquisizione, avendo consapevolezza della correttezza della validità della strumentazione utilizzata e della metodologia di acquisizione e di validazione dei dati”.

Questo traguardo accresce l’importanza di mantenere anche in futuro gli stessi standard qualitativi che è stato possibile conseguire fino ad ora con un grande sforzo collettivo, pur nella limitatezza delle risorse disponibili. Attendiamo il report ufficiale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale per sottolineare ulteriormente l’importanza del valore rilevato l’11 agosto 2021 e il segnale che rappresenta per l’evoluzione del clima globale”.

L’evento estremo dell’11 dicembre 2021

Analizzando per bene le mappe numeriche delle temperature al livello isobarico di 850 hPa, circa 1500-1600 m di quota, alle ore 12 UTC dell’11 agosto, mostra una massa d’aria estremamente calda e secca, con le isoterme di +28°C +29°C che sorvolano tutta la Sicilia, mentre la +30°C raggiunge la Sardegna meridionale, determinando temperature ampiamente sopra i +43°C +45 °C in molte località delle Isole, specie sulla Sicilia sud-orientale.

I valori elevatissimi oltre i +48,8°C di Siracusa

Il giorno prima, 10 agosto 2021, sempre dal SIAS erano stati misurati +47,0 °C a Lentini, già massimo di temperatura per tutte le stazioni della rete operativa dal 2002, ulteriormente superato il giorno seguente dai +47,4 °C di Paternò e dunque dai +48,8 °C di Siracusa.

Sempre l’11 agosto 2021 ben9 stazioni hanno raggiunto o superato i +45 °C: Noto, Siracusa, Riesi, Caltagirone, Francofonte, Augusta, Lentini, Mineo e Paternò. Mentre nella rete AM nessuna ha oltrepassato il muro dei +45°C. Catania Aeroporto (Fontanarossa) si è fermata a +44,0°C, Sigonella +44,6°C, seguita dai +43,6°C di Mezzo Gregorio e dai +43,0°C.

Il precedente record di caldo europeo

Fino ad ora, per l’Europa figuravano come primato ufficiale di caldo i +48,0 °C del 10 luglio 1977 ad Atene, la cui attendibilità è stata tuttavia messa in discussione, così come quella del presunto record italiano di +48,5 °C misurato il 10 agosto 1999 a Catenanuova, località della provincia di Enna posta lungo il caldissimo fondovalle del Fiume Dittàino a metà strada tra Enna e Catania.

Il record di caldo di Siracusa segue l’impressionante sequenza di primati di caldo recenti nel mondo, ormai sempre più frequenti. A dimostrazione del notevolissimo aumento di frequenza degli eventi di caldo estremo, rispetto la climatologia del passato, anche alle nostre latitudini. E nel fine settimana, proprio nella stessa area dove due anni fa è stato registrato il nuovo record di caldo europeo, si potrebbero registrare nuovi valori record, fino a +46°C +47°C nella piana di Catania. Segno di come questi eventi di caldo estremi stiano diventando ormai la nuova normalità, di un clima sempre più estremo.