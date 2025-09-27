 Arrivata la prima offerta per l'Acr Messina si apre ufficialmente un'altra partita

Arrivata la prima offerta per l’Acr Messina si apre ufficialmente un’altra partita

Simone Milioti

Arrivata la prima offerta per l’Acr Messina si apre ufficialmente un’altra partita

Tag:

sabato 27 Settembre 2025 - 11:40

La condizione per accelerare e avere una speranza concreta di nuova proprietà in tempi brevi si è verificata. Ecco quali sono i prossimi passi

MESSINA – Proseguono le buone notizie per il Messina calcio negli ultimi giorni. Sia in campo, dove la squadra torna dalla trasferta vittoriosa di Acireale con tre punti in più in classifica e in meno rispetto alla penalizzazione, sia dalle parti del tribunale dove la curatrice Maria Di Renzo registra l’arrivo della prima offerta per l’acquisizione della parte sportiva della società in liquidazione.

Il debito sportivo, quantificato in circa 650mila euro, non sembra una cifra insormontabile e questo aiuterà sicuramente, anche se comunque non è una piccola spesa per i potenziali nuovi acquirenti chiamati a coprire i danni di altri. L’offerta ricevuta comunque servirà alla curatrice Di Renzo, come ha spiegato appena una settimana fa a Palazzo Zanca, a dare il via alle operazioni per la pubblicazione di un avviso pubblico nazionale, a quel punto sarà la base di partenza a cui poi si tornerebbe in caso di mancata presentazione di altre offerte.

Il fattore più importante però in questa fase è che con l’arrivo dell’offerta vincolata di acquisto la curatrice potrà chiedere di tenere in vita il Messina ancora qualche settimana con un motivo valido, ovvero preparare l’asta secondo i tempi indicati dalla legge. Quindi la curatela potrebbe chiedere la proroga dell’esercizio provvisorio al giudice Madia. In questo modo si andrà oltre la sfida del 5 ottobre contro l’Enna, che era stata garantita grazie agli sforzi economici di Caffè Barbera, Acqua Fontalba e Società Cooperativa Calcio Messina.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Mi cattu u Messina”, dalla parabola Acr al videoclip AI che riaccende i tifosi
Via Don Blasco, il nodo Santa Cecilia è la quinta inaugurazione. Ora il ponte Portalegni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED