Arti marziali, domenica seminario al Dojo del maestro Zizzo - Tempostretto

Uno stage interstile che unisce il jiujitsu giapponese e il jet kune do cinese

PAGLIARA – Uno stage nazionale interstile presso il dojo del maestro Zizzo, domenica 19 giugno avrà luogo un seminario di jiujitsu arte giapponese, in fratellanza e unione con un’arte cinese il jet kune do. Lo stage consisterà in uno scambio di varie tecniche sulle basi della difesa personale in varie circostanze dove la vita di tutti i giorni impone di stare sempre all’erta, sia per uomini che per donne, in tecniche giapponesi (jiujitsu) che cinesi (jet june do) l’arte marziale che fu fondata da Bruce Lee. Il sodalizio nasce sulle basi di due discipline diverse in varie tecniche sia su basi cinesi che giapponesi, all’insegna dell’amicizia sempre sul lavoro educativo scolastico per tutti.