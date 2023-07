Artisti di strada, la delibera per il regolamento è stata ritirata e sarà corretta - Tempostretto

L'errore nel documento sarà sistemato e si tornerà in aula. Intanto la polemica resta. Russo: "Perché gli uffici non hanno dato esecuzione al precedente regolamento?"

MESSINA – “Un refuso”. Dopo il caso di venerdì sull’errore all’interno della delibera con cui si sarebbe modificato il precedente regolamento per gli artisti di strada a Messina, è questa la spiegazione che viene data dal dirigente, presente oggi in aula durante il Consiglio comunale proprio per spiegare quanto accaduto. A inizio documento si faceva riferimento a una delibera “di Giunta” n.107 che in realtà era “di Consiglio”. Un problema, perché con il termine per gli emendamenti già scaduto non sarebbe stato possibile modificare il testo. Dopo un breve dibattito, si è arrivati alla decisione. L’assessore Liana Cannata, proponente della delibera, l’ha ritirata e la ripresenterà a breve, modificata in maniera corretta.

Russo all’attacco: “In due anni non è stata data esecuzione alla delibera?”

Ma la polemica resta. La consigliera Antonella Russo, che nel 2016 propose il precedente regolamento (in vigore ma di fatto mai attuato) insieme all’allora consigliera di area Accorinti, Cecilia Caccamo, è passata all’attacco: “I problemi seri sono altri. La delibera è stata approvata dal Consiglio ad aprile del 2018. Non ha importanza che ci sia stata l’elezione del sindaco De Luca o il nuovo consiglio comunale. Dopo che si approva un regolamento gli uffici devono dare esecuzione. Non c’entra niente nemmeno il Covid, che abbiamo iniziato a subire dal febbraio 2020. Perché in quei due anni non è stata data esecuzione a quel regolamento? Questo è il primo fatto grave. Il secondo è che a cosa decide il consiglio bisogna dare seguito. Troppo grave: qua dentro scherziamo?”.

Russo poi chiede: “Il regolamento è andato ai quartieri? Ha il parere delle circoscrizioni? Il regolamento precedente aveva anche questo parere”.