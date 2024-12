“Artisti per Sant’Egidio”, l’ultimo giorno: il ricavato per un Natale solidale

Sino alle 20 di oggi nella sede di via XXIV Maggio a Messina

MESSINA – Ultimo giorno per l’evento “Artisti per Sant’Egidio”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella sede di via XXIV Maggio 61, dalle 17 alle 20 di oggi, domenica 15 dicembre. L’iniziativa unisce arte e solidarietà grazie alle opere donate da artisti locali.

Il pubblico può ammirarle e acquistarle, contribuendo così ai progetti di solidarietà dell’associazione. Il ricavato, infatti, sarà utilizzato per la preparazione del Natale solidale della Comunità di Sant’Egidio che si terrà il 25 dicembre presso la stessa Chiesa di San Francesco all’Immacolata.