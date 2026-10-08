Asp Messina: i referti di laboratorio analisi si scaricano online

Attivo il nuovo servizio web per consultare i risultati degli esami senza tornare allo sportello

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina annuncia l’attivazione del servizio di consultazione e download online dei referti di laboratorio analisi cliniche. Da oggi gli utenti che hanno eseguito esami nei laboratori aziendali possono scaricare i propri referti direttamente dal portale, da computer, tablet o smartphone, in qualsiasi momento della giornata. Il servizio evita di dover tornare fisicamente presso la struttura per ritirare il referto cartaceo. Si risparmiano così tempo e spostamenti e si riducono le attese agli sportelli, con un beneficio particolare per anziani, persone fragili, lavoratori e cittadini che risiedono lontano dai presidi. Per accedere basta collegarsi al portale e inserire le credenziali Spid/Cie. Al momento dell’ accettazione il personale fornirà tutte le informazioni necessarie.

L’accesso avviene tramite connessione protetta e credenziali riservate. Come previsto dalla normativa, i referti resteranno disponibili online per 45 giorni, trascorsi i quali non saranno più consultabili sul portale. L’Azienda raccomanda quindi agli utenti di scaricare e conservare il proprio referto entro questo termine.

“Con questo servizio facciamo un altro passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, moderna e digitale, che semplifica la vita delle persone e garantisce al tempo stesso la massima tutela della loro privacy – dichiara il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì -. L’iniziativa rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi sanitari avviato dall’Azienda per migliorare l’accessibilità, l’efficienza e la qualità dell’assistenza sul territorio provinciale”.