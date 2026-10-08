Screen Talk, seconda puntata a Messina con “The Social – Il prezzo della verità”

Redazionale - Martedì 13 ottobre alle 20 al The Screen Cinemas una serata tra cinema e confronto sui temi della società digitale

MESSINA – Un film per accendere il dibattito su temi che attraversano la vita di tutti i giorni. Screen Talk torna martedì 13 ottobre alle ore 20 al The Screen Cinemas Messina con il secondo appuntamento del format ideato da The Screen Cinemas per affiancare alla proiezione cinematografica un momento di incontro e confronto con il pubblico.

Protagonista della serata sarà “The Social – Il prezzo della verità”, film che affronta il potere delle piattaforme social e l’impatto che le loro scelte possono avere sulle persone e sulla società.

Al centro della storia c’è Frances Haugen, ex dipendente di Facebook diventata whistleblower dopo aver reso pubblici migliaia di documenti interni dell’azienda. Una vicenda che offre lo spunto per interrogarsi sul ruolo dei social network e sulla loro influenza nel modo di comunicare, informarsi e costruire relazioni.

GLI OSPITI DELLA SERATA

Ad arricchire il dibattito saranno due ospiti con percorsi e competenze di particolare interesse rispetto ai temi sollevati dal film, offrendo al pubblico differenti prospettive e spunti di riflessione.

Il prof. Francesco Pira, docente di Sociologia della Comunicazione all’Università degli Studi di Messina, da anni dedica la propria attività di studio e numerose pubblicazioni ai fenomeni della comunicazione, dei social media e ai cambiamenti che interessano la società e le nuove generazioni.

Con lui la dottoressa Daniela Abate, psicologa e psicoterapeuta ad orientamento lacaniano, che contribuirà al dibattito attraverso la propria esperienza professionale e la prospettiva psicologica.

A moderare l’incontro sarà Giorgio Maria Aloi, critico cinematografico, che guiderà il dialogo tra gli ospiti e il pubblico a partire dalle suggestioni emerse durante la proiezione.

SCREEN TALK, QUANDO IL FILM NON FINISCE CON I TITOLI DI CODA

È proprio questa l’idea alla base di Screen Talk: scegliere film capaci di suscitare domande e fare in modo che l’esperienza in sala possa proseguire anche dopo la proiezione.

Con il format, The Screen Cinemas propone una concezione della sala che non sia soltanto luogo di visione, ma anche spazio di incontro e partecipazione. Il grande schermo diventa il punto di partenza per affrontare argomenti di attualità insieme a professionisti ed esperti e dare al pubblico la possibilità di intervenire e prendere parte alla discussione.

Un’iniziativa che punta a valorizzare anche la dimensione culturale e sociale del cinema, creando un legame tra le storie raccontate sullo schermo e la realtà che gli spettatori vivono ogni giorno.

L’appuntamento con la seconda puntata di Screen Talk è per martedì 13 ottobre alle ore 20 al The Screen Cinemas Messina.

I biglietti possono essere acquistati sul sito e sull’app The Screen Cinemas oppure direttamente alle casse del cinema.

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