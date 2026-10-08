Villetta Paino cambia volto. Ecco la nuova area giochi a Giostra VIDEO

Lavori conclusi. E' stata sostituita la pavimentazione e posato il tappetino antitrauma

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione della Villetta Paino a Giostra. Ecco la nuova area giochi nel rione Santa Chiara.

I lavori, iniziati un anno fa, si sono appena conclusi

La piazza intitolata all’arcivescovo Angelo Paino è stata completamente riqualificata. Nuova pavimentazione, nuove panchine e arredi urbani, nuovi giochi per bambini con annesso tappetino antitrauma. I lavori, iniziati un anno fa, si sono appena conclusi.

Una villetta dove un tempo sorgeva una baraccopoli

Questa villetta era stata realizzata proprio dove un tempo sorgeva una baraccopoli. Un intervento di rigenerazione che, però, nel tempo era stato dimenticato. La mancanza di cura e gli atti vandalici poi hanno fatto il resto. L’area giochi, infatti, era stata distrutta e rimessa a nuovo più di una volta.

Il progetto condiviso con i cittadini tramite Spazio Pubblico Resiliente

La riqualificazione della Villetta Paino è stata possibile grazie ai fondi Pnrr, per un importo di poco superiore a 200.000€. Si tratta di un intervento di completamento ed estensione della riqualificazione e recupero delle aree circostanti Fondo De Pasquale. Nelle fasi preliminari del progetto un input è arrivato anche dai residenti della zona. Nell’ambito del progetto dell’associazione Puli-amo Messina, Spazio Pubblico Resiliente, sono stati organizzati degli incontri con i cittadini proprio all’interno della villetta. Giostra, infatti, è uno dei tre quartieri insieme a Camaro e Tremestieri, interessati dal progetto di riqualificazione urbana.

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