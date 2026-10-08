 Villetta Paino cambia volto. Ecco la nuova area giochi a Giostra VIDEO

Villetta Paino cambia volto. Ecco la nuova area giochi a Giostra VIDEO

Silvia De Domenico

Villetta Paino cambia volto. Ecco la nuova area giochi a Giostra VIDEO

giovedì 08 Ottobre 2026 - 13:30

Lavori conclusi. E' stata sostituita la pavimentazione e posato il tappetino antitrauma

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione della Villetta Paino a Giostra. Ecco la nuova area giochi nel rione Santa Chiara.

villetta paino lavori finiti 1

I lavori, iniziati un anno fa, si sono appena conclusi

La piazza intitolata all’arcivescovo Angelo Paino è stata completamente riqualificata. Nuova pavimentazione, nuove panchine e arredi urbani, nuovi giochi per bambini con annesso tappetino antitrauma. I lavori, iniziati un anno fa, si sono appena conclusi.

villetta paino lavori finiti 3

Una villetta dove un tempo sorgeva una baraccopoli

Questa villetta era stata realizzata proprio dove un tempo sorgeva una baraccopoli. Un intervento di rigenerazione che, però, nel tempo era stato dimenticato. La mancanza di cura e gli atti vandalici poi hanno fatto il resto. L’area giochi, infatti, era stata distrutta e rimessa a nuovo più di una volta.

villetta paino lavori finiti 5

Il progetto condiviso con i cittadini tramite Spazio Pubblico Resiliente

La riqualificazione della Villetta Paino è stata possibile grazie ai fondi Pnrr, per un importo di poco superiore a 200.000€. Si tratta di un intervento di completamento ed estensione della riqualificazione e recupero delle aree circostanti Fondo De Pasquale. Nelle fasi preliminari del progetto un input è arrivato anche dai residenti della zona. Nell’ambito del progetto dell’associazione Puli-amo Messina, Spazio Pubblico Resiliente, sono stati organizzati degli incontri con i cittadini proprio all’interno della villetta. Giostra, infatti, è uno dei tre quartieri insieme a Camaro e Tremestieri, interessati dal progetto di riqualificazione urbana.

Vedi qui la galleria fotografica

villetta paino lavori finiti 1
villetta paino lavori finiti 2
villetta paino lavori finiti 3
villetta paino lavori finiti 4
villetta paino lavori finiti 5
villetta paino lavori finiti 6

Un commento

  1. Liuk 8 Ottobre 2026 13:54

    Mettete all’ interno una caserma di polizia.

    0
    0
    Reply

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Screen Talk, seconda puntata a Messina con “The Social – Il prezzo della verità”
Droga sui Nebrodi, tutti i nomi e gli indagati
Droga sui Nebrodi anche a minorenni, tre arresti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED