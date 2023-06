Aspirante avvocato si avventa su commissario d'esame, brutale aggressione in centro - Tempostretto

L'episodio tra Palazzo Piacentini e il plesso centrale di Unime, vittima un legale

MESSINA – Sono ancora da chiarire i contorni dell’episodio avvenuto intorno alle 20 di stasera tra il piazzale antistante l’Università di Messina e palazzo Piacentini, dove un giovane ha aggredito un avvocato ed ha insultato un magistrato. Sul posto due ambulanze del 118 per i soccorsi al malcapitato, una pattuglia dei Carabinieri e una Volante della Polizia.

L’aggressore è un aspirante avvocati impegnato nelle selezioni per accedere alla professione che, bocciato, si è avventato pare a morsi contro un componente della commissione e si è rivolto in malo modo ad un pubblico ministero, anche lui impegnato in commissione.

Il ragazzo è stato fermato dalla Polizia mentre la vittima è stata trasportata al Policlinico di Messina.