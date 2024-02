“Assistenti sociali in Sud chiama Nord? Basile risponda in Consiglio”

Il Pd chiede chiarimenti con una convocazione urgente in IV Commissione. Musolino: "L'occasione per fare chiarezza"

MESSINA – “Presunte adesioni di diversi operatori del settore dei servizi sociali al movimento Sud chiama Nord. Movimento di cui fanno parte gli attuali amministratori. La invitiamo pertanto a convocare urgentemente il sindaco, l’assessora ai Servizi sociali Calafiore e la presidente di Messina Social City Asquini”. Il Partito democratico vuole vederci chiaro sul caso esploso nei giorni scorsi. E così si rivolge alla presidente della IV Commissione consiliare, Rosaria Di Ciuccio, per “sgomberare il campo da qualsivoglia speculazione di sorta”.

La richiesta di convocazione urgente è firmata dal capogruppo Pd Felice Calabrò e dalla consigliera Antonella Russo.

Musolino: “Un’imperdibile occasione per fare chiarezza”

Commenta la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino: “Con la richiesta di ieri dei consiglieri comunali, da parte dei consiglieri del Pd, di audizione in IV Commissione consiliare, si offre all’amministrazione comunale un’imperdibile occasione per fare finalmente chiarezza in sede istituzionale su quanto segnalato dalla coordinatrice Sicilia di +Europa Palmira Mancuso e dalla sottoscritta. Alla luce del fatto che, ad oggi, tutti gli appelli a un chiarimento pubblico sono caduti nel vuoto, riteniamo che la Commissione consiliare sia la corretta sede per l’assessora e per la presidente Asquini per questo ineludibile confronto. Qualora, però, anche questa diventasse un’occasione perduta di fare chiarezza, in quanto rifiutata dall’amministrazione, ciò getterebbe più che un ombra sulla vicenda”.