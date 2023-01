Associazione Nazionale Bersaglieri, Giovanni Saglimbeni eletto presidente provinciale - Tempostretto

Il nuovo consiglio provinciale rimarrà in carica per il prossimo triennio

TAORMINA – Quelle piume al vento, mentre corri dietro la mitica Fanfara al ritmo di note indimenticabili, non possono non rimanere nel cuore e nella mente di un bersagliere. Per tutta la vita. E di questo sono consapevoli testimoni, anche nella provincia di Messina, i membri dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che, ancora una volta, si sono riuniti domenica sera nella sede della Delegazione comunale di Taormina per rinnovare il Consiglio provinciale che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Questo risulta composto dai bersaglieri: Filiberto Corso, Giovanni Crupi, Giovanni Saglimbeni, Mario Pistella e Pietro Nucifora. Subito dopo, Giovanni Saglimbeni è stato eletto presidente provinciale dell’Anb, mentre Mario Pistella è il vice. In tutti, il cuore continuerà a battere al ritmo della Fanfara. Così come avveniva, per i baldanzosi giovanotti, quando attraversavano autentiche ali di folla che li incitava e applaudiva. Ricordi che il tempo non cancellerà.