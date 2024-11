Assunzioni al Comune di Messina, firmano 171 dipendenti

Dopo vari stop burocratici, stamattina entrano in servizio a Palazzo Zanca. E nel 2025 si attendono 122 poliziotti municipali

MESSINA – “Noi stiamo portando avanti un progetto di cambiamento, a Palazzo Zanca, dal 2018. Il 15 novembre arrivano i 171 (inizialmente previsti in 179 ma idonei sono stati valutati in 171, n.d.r.) assunti dal Comune di Messina. Il mancato voto dell’immediata esecutività del bilancio consolidato ha solo provocato uno slittamento di quindici giorni”. Così il sindaco di Messina Federico Basile. Oggi la firma dei 71 funzionari e 100 tecnici a Palazzo Zanca. Dopo vari stop burocratici, stamattina entrano in servizio.

“Nel 2025 560 dipendenti a Palazzo Zanca, un rinnovamento del 50 per cento”

Più volte il primo cittadino lo ha ribadito: “La struttura del Comune sarà radicalmente modificata. Si tratta di 341 assunzioni al Comune più i 122 della polizia municipale, il cui concorso si sta svolgendo in questi giorni. In totale, 560 dipendenti arriveranno a Palazzo Zanca. Un rinnovamento del 50 per cento, fondamentale per l’ente, che si consoliderà nel 2025″.

Di sicuro, la sfida maggiore per Basile e la sua Giunta, quella di una revisione totale della macchina amministrativa. Senza una struttura burocratica più efficiente, alcun proposito di rinnovamento rischia d’arenarsi. Ora sarà la Corte dei Conti a esprimersi sulla situazione economica. Sotto osservazione l’azione dell’amministrazione comunale dopo il “sì” al Piano di riequilibrio.