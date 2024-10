Messina, in 171 attendono il via libera per l’assunzione al Comune

Solo dopo l'approivazione del Bilancio consuntivo. In attesa pure i funzionari "congelati" dopo l'errrore a Palazzo Zanca

MESSINA – 171 funzionari neo assunti attendono il via libera al bIlancio consuntivo del Comune di Messina. Solo dopo l’ok del Consiglio potranno entrare in funzione. E anche sei funzionari, prima entrati in servizio e poi “stoppati”, sono in attesa di svolgere il loro lavoro. Con l’approvazione prevista a metà ottobre, poi sarà la Corte dei Conti a esprimersi sulla situazione economica. Sotto osservazione l’azione dell’amministrazione comunale dopo il “sì” al Piano di riequilibrio.

Il sindaco Federico Basile ha presentato ieri in Commissione il bilancio consuntivo, Le assunzioni sono state “congelate” perché il Comune doveva aspettare l’approvazione del rendiconto per otto funzionari, sei assegnati agli uffici. Un caso sollevato dai consiglieri del Partito democratico. L’altra polemica era scoppiata prima, nei mesi scorsi, proprio per la mancata approvazione del rendiconto consuntivo entro il 30 aprile, con il conseguente arrivo del commissario ad acta Mario Teresi.

Per il 2025, il sindaco promette tempi più veloci. Ma intanto servirà, con una delibera, il parere positivo della Corte dei Conti per confermare che la strada tracciata è quella “virtuosa” del risanamento finanziari.

In attesa 171 funzionari

Nel frattempo, prima una pec di convocazione per il 28 agosto, con assunzione il 2 settembre. Poi una seconda, sempre lo stesso giorno, il 28 giugno, che annullava il precedente avviso. Così ancora 171 assunti dal Comune di Messina attendono di sapere quando entreranno in servizio. Funzionari tecnici e amministrativi assunti grazie al concorso del Comune di Messina. E 140 risultano i dipendenti arrivati in questi mesi. L’inghippo, dopo il caso sollevato dal Pd, ha comportato lo slittamento. La data dell’entrata in servizio si potrà valutare dopo il via libera al consuntivo.

