Messina, la sosta selvaggia che ostacola pedoni e disabili VIDEO e FOTO

Marciapiedi nuovi occupati dalle auto. Ecco come vengono utilizzati alcuni scivoli di “Messina accessibile”

MESSINA – Non è una città per pedoni, e nemmeno per persone con disabilità. La mobilità a Messina spesso è messa in crisi dalla sosta selvaggia. Ne sono un esempio i nuovi marciapiedi del centro. Ci troviamo nelle vie comprese fra villa Dante e il Viale Europa, dove sono stati realizzati dei nuovi attraversamenti nell’ambito dell’ampio progetto “Messina accessibile”.

Attraversamenti ad ostacoli

In un incrocio qualsiasi, tre su quattro marciapiedi sono occupati da auto. In quello successivo quattro su quattro. E così via. Non va meglio negli attraversamenti in cui sono stati posizionati paletti dissuasori, a volte neanche quelli bastano a dissuadere le auto più piccole che riescono a trovare uno spazio in cui intrufolarsi. E anche nei casi in cui non si dovesse riuscire a salire sul marciapiede ci si ferma accanto al paletto, ostacolando comunque l’attraversamento.

Scivoli progettati per le carrozzine, ma utilizzati dalle auto

Come già fatto sul Corso Cavour e nelle vie intorno a Palazzo Zanca anche in questa zona, e in alcune vie a monte e a valle del Viale San Martino, alcuni marciapiede sono stati dotati di scivoli e percorsi tattili per agevolare la mobilità delle persone con disabilità.

Piccoli passi verso la civiltà che si scontrano con l’inciviltà

Piccoli passi verso la civiltà che però si scontrano ogni giorno con l’inciviltà di qualcuno. Se da un lato le barriere architettoniche rappresentate dal gradino sono state abbattute, risultano molto più difficili da abbattere quelle culturali. La cattiva abitudine di parcheggiare sui marciapiedi, sugli scivoli, sulle strisce o in corrispondenza di un attraversamento pedonale è dura a morire.

Le segnalazioni di automobilisti distratti o poco sensibili arrivano da diverse zone di Messina. In questo caso, però, i marciapiedi occupati dalla sosta selvaggia sono nuovi di zecca e salirci con le due o quattro ruote può danneggiarli ancora prima che i lavori si siano conclusi del tutto.

Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻