Redazione

Ast, si è insediato il Cda guidato da Genovese: “Al lavoro per rinnovare azienda storica”

venerdì 12 Settembre 2025 - 18:38

Le prime parole del neo presidente nominato ieri alla guida dell'Azienda Siciliana Trasporti

“Il nostro obiettivo è potenziare i servizi di un’azienda storica e di enorme valore per la Sicilia: siamo già al lavoro per rinnovare la flotta con mezzi moderni ed ecologici. E’ cominciata una nuova fase in cui sarà fondamentale rafforzare il dialogo con lavoratori, sindacati e istituzioni”. Sono le prime parole da presidente dell’Ast di Luigi Genovese, a margine dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda siciliana Trasporti.

“Le sfide che ci attendono – prosegue Genovese – sono molteplici e assolutamente impegnative. Il mio impegno, in questo senso, sarà sempre maggiore. Con spirito di squadra e determinazione lavoreremo per garantire un contributo concreto alla crescita e al rilancio dell’Azienda, a beneficio della Sicilia e soprattutto dei siciliani”.

“Assumere la presidenza dell’Azienda Siciliana Trasporti è per me un grande onore, ma nello stesso tempo una responsabilità che accolgo con profondo senso istituzionale. Ast è una realtà storica della Sicilia, un’azienda che ha accompagnato intere generazioni di cittadini nei loro spostamenti quotidiani”.

“Ringrazio profondamente la Regione Siciliana, socio unico, per la fiducia che mi è stata accordata. Non posso non esprimere gratitudine verso il presidente uscente, Alessandro Virgara, per l’ottimo lavoro svolto e per la proficua collaborazione avuta durante il mio precedente incarico come consigliere. Un pensiero, poi, è rivolto a tutto il personale, che sin da subito ha dimostrato disponibilità e un autentico attaccamento all’Ast; alle consigliere, Alessandra Scimeca e Claudia Rappa e al collegio sindacale”.

Un commento

  1. Vinc Ricciardi 12 Settembre 2025 19:44

    Ma questo bravo giovane proprio non gliela fa a trovarsi da solo un lavoro come tutti? Ci credo che sorride sempre, stipendione garantito e Cappedazzu paga.

    2
    0
    Rispondi

