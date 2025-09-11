 Ast, Luigi Genovese è il nuovo presidente

Redazione

giovedì 11 Settembre 2025 - 17:05

L'assemblea dei soci, su indicazione della Presidenza della Regione, ha deliberato oggi la nomina del nuovo vertice aziendale

Il messinese Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), la società pubblica controllata dalla Regione Siciliana che gestisce il trasporto pubblico interurbano nell’isola. L’assemblea dei soci, su indicazione della Presidenza della Regione, ha deliberato oggi la nomina del nuovo vertice aziendale che subentra al dimissionario Alessandro Virgara, alla guida della società nell’ultimo anno. 

L’obiettivo del neo presidente è quello di portare avanti il piano di rilancio aziendale e l’implementazione dei progetti di rinnovamento della flotta e dei servizi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e qualità del trasporto pubblico regionale.

