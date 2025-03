Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” MERCOLEDI’ 12 MARZO 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RCP 1/2001. In Messina (ME), Salita Tre Monti 34 – Lotto 1: Appartamento piano primo. PREZZO BASE Euro 145.000,00. Offerta minima Euro 108.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 06/05/2025 ore 10:00 presso studio del Liquidatore giudiziale sito in Messina, Via Nicola Fabrizi, is. 194, int. 10. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Cambria Francesco 0902921479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 8/2000. In Messina Vill. Ritiro, Via Sirio n. 4 LOTTO 1 – Quota pari ai 17/24 indivisi di appartamento composto nell’intero da quattro camere, w.c., a.c. e due ripostigli a P. T. e da quattro vani, cucina e w.c. a P. 1°, con corti di pertinenza. Per gli abusivismi esistenti si rimanda all’avviso integrale di vendita e alla perizia di stima. Occupato Prezzo base d’asta: euro 97.534,13 LOTTO 2 – Quota pari ai 17/24 indivisi di un vano al rustico con annesso w.c., a P. T, di complessivi mq. lordi 71 circa, non abitabile. Prezzo base d’asta: euro 12.037,50 Occupato. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 23.05.2025 alle ore 10.00 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

RGE 20/2021. In Messina (ME), Via dei Carrai, frazione contrada Arcipeschieri 11 – Lotto UNICO: Terreno della consistenza di 180 mq. PREZZO BASE Euro 39.000,00. Offerta minima Euro 29.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 08/05/2025 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 31/2019. Messina, Via Tremonti 32 Appartamento a P. 5, int. 9, composto da ingresso su ampio soggiorno – pranzo, cucina, corridoio, due vani letto con cabina armadio, altro vano, due w.c. e balconi, di mq. lordi 136,04 circa (al netto degli ampliamenti non regolarizzati), con infiltrazioni, oltre deposito al P. sem. di mq. lordi 30,45 circa; i tre balconi chiusi con infissi in alluminio e vetro-camera. Dall’A.P.E. in classe F. Prezzo base d’asta: euro 130.305,00. Trascritte dopo il pignoramento formalità non cancellabili indicate nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte giorno 22.05.2025 alle ore 12.00 Luogo: Via Garibaldi n. 13 – 98122 Messina Per info: 090/9571775 – 090/9571777 avv.carmelopirrotta@gmail.com. G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista delegato e custode: Avvocato Carmelo Pirrotta Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 34/2002. In Messina (ME), tra Via Salita Montesanto e Via Petrazza Nel Corpo A, a due el. f.t., in pessimo stato di conservazione Lotto 1 – appartamento a P. T. di due vani, cucina e w.c., in pessime condizioni di conservazione, invaso da sterpaglie. Prezzo base d’asta: euro 28.800,00 Lotto 2 –appartamento a P. 1, di due vani, cucina, w.c. e ripostiglio, in pessime condizioni di conservazione, invaso da sterpaglie. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 36.262,50 Nel Corpo B, a tre el. f.t., in stato mediocre di conservazione Lotto 3 – appartamento a P. T., di un vano con soppalco in legno in pessime condizioni statiche, altro vano, angolo cottura e w.c., in mediocri condizioni di conservazione. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 21.082,50 Lotto 4 – Appartamento a P: 1°, di tre vani, cucina, w.c. e ripostiglio, con corte su cui insiste altro ripostiglio. Occupato da terzi Prezzo base d’asta: euro 52.897,50. Lotto 5 – appartamento a P. 2°, di quattro vani, accessori e terrazza. Prezzo base d’asta: euro 28.800,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 21.05.2025 alle ore 10.15 Luogo: Messina Via Cesare Battisti 13 presso studio notarile Vicari e Liotta Per info: 090/6409870 G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Patrizia VicarI Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteanninci.it, www.asteavvis.it

RGE 63/1982 Lotto 5: In Messina (ME), Via del Santo angolo Via del Proto Appartamento a P. 2°, composto da ingresso, quattro vani, una cameretta, cucina e bagno, oltre balconi. In cattive condizioni di manutenzione. Prezzo base d’asta: euro 39.597,19 Vendita senza incanto Deliberazione sulle offerte il giorno 21.05.2025 alle ore 16.4 Luogo: Studio Notaio Calogero Messina Via Ducezio 12 Per info: 090/6409852 – 090670129 G.E. Dott. Paolo Petrolo Notaio Delegato: Luisa Calogero Custode: Avv. Rosario Raffa (tel. 090/672324 – email avvrosarioraffa@libero.it). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

RGE 82/2022. In Messina (ME), Villaggio Tremestieri – Lotto UNICO: Multisala cinematografica, ubicata ai piani secondo e terzo di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre piano interrato, adibito a centro commerciale. Composta al piano secondo da 11 sale cinematografiche, mentre al piano terzo da 2 sale per la proiezione dei film. Superficie netta complessiva 5.979,23 mq. PREZZO BASE Euro 3.393.830,35. Offerta minima Euro 2.545.372,76. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 06/05/2025 ore 09:00 al 07/05/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 142/2023. In Messina (ME), Via Comunale per San Michele – Lotto 1: Appartamento su due livelli , attualmente occupato. Posto auto coperto. PREZZO BASE Euro 94.000,00. Offerta minima Euro 70.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 13/05/2025 ore 10:00 al 14/05/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. La Paglia Maria 3402635830, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 316/2018. In Rometta (ME), Via Nazionale: a) negozio al civico 195A, composto a P. T da un ampio vano, oltre servizi igienici, di mq. commerciali mq. 234,22 circa, oltre ripostiglio a P 1S, in cui sono presenti ampie tracce di umidità, con corte di pertinenza, su cui é stato realizzato abusivamente un corpo aggiunto; b) garage a P 1S, di mq. commerciali 48,70 circa, con tracce di umidità, di fatto unificati. Dall’A.P.E. negozio in classe A. Prezzo base d’asta: euro 63.216,56 Notizie sulla regolarità urbanistica in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 20.05.2025 alle ore 16.00 Luogo: Messina, Via Lenzi n. 5 (presso studio Avvocato Augusto Saija) Per info: 340/7037784 – sirio.lombardo@gmail. com G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista delegato e custode: Avvocato Salvatore Sirio Lombardo Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 338/2018. In Messina (ME), via Comunale contrada Pisciotto , frazione Villaggio San Michele – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 56,42 mq. L’appartamento è composto da due piani, collegati da una scala interna, di un fabbricato a tre elevazioni f.t. terrazza posta al secondo piano, catastata come cantina di mq 32. PREZZO BASE Euro 31.050,00. Offerta minima Euro 23.287,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/05/2025 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, via Romagnosi 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it