Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

NASO ( ME) – CONTRADA CARIA FERRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO di tipo civile, della superficie commerciale di 237,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è composto: al Piano Terra da un ingresso principale che conduce direttamente nel soggiorno, una cucina, una camera, un bagno e un ripostiglio. Al Piano Primo da n. 2 camere da letto, un bagno, un ripostiglio e un locale di sgombero non del tutto rifinito. Le camere sono disimpegnate ed hanno affaccio su balcone. Non è presente alcuna scala di collegamento tra i due piani. Prezzo base Euro 143.722,70. Offerta minima: Euro 107.792,03. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 21/10/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/10/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 38/2022 PT887228 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA ORECCHIAZZI, 58 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE della sup. comm. di 106,67 mq. L’unità immobiliare è situata a piano primo e secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra con ingresso dalla facciata principale. La facciata esterna è rifinita con intonaco al civile. Il piano primo si compone da tre camere, bagno e due ripostigli, illuminati rispettivamente da aperture comprese di serramenti oscuranti. Il piano secondo è composto dalla cucina accessibile dal vano scale e il terrazzo che ricopre gran parte della superficie del secondo piano. Occupato. Prezzo base Euro 65.000,00. Offerta minima: Euro 48.750,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 23/10/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 13/2024 PT887231 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 100/100 DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 186,68 mq. Prezzo base Euro 40.500,00. Offerta minima: Euro 30.375,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/10/25 ore 18:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 02/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Grosso tel. 090670703. Rif. RGE 41/2020 PT887220 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SANTA DOMENICA 5, FRAZIONE C.DA SANTA DOMENICA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO di 235,55 mq su 3 livelli (piano T-1-2) suddiviso in cucina, pranzo, 3 camere, 2 bagni, corriodio e disimpegno oltre magazzino, box auto e corte privata. Prezzo base Euro 56.657,81. Offerta minima: Euro 42.493,36. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/10/25 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 101/2019 PT887217 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

MISTRETTA ( ME) – VIA BERSAGLIO 4, – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETA’ LOTTO 2) DEPOSITO rustico della superficie commerciale di 19,50 mq. Deposito seminterrato, destinato in catasto a ricovero animali, ubicato al piano terra di un edificio a due elevazioni con finiture interne al rustico. Prezzo base Euro 11.500,00. Offerta minima: Euro 8.625,00. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA SANTA MARIA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETA LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 2.721,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 243,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 392,00 mq. Prezzo base Euro 3.400,00. Offerta minima: Euro 2.550,00. Rilancio: Euro 100,00. CONTRADA SANTA MARIA LA SCALA – VALLE MASTRO – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETALOTTO 4) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 4.650,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.810,00 mq; fabbricato rurale della superficie commerciale di 46,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.360,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 4.165,00 mq; Fabbricato diruto della superficie commerciale di 52,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.070,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 530,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.620,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.050,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.390,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.160,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.170,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 310,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 13.500,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.370,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 640,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.020,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 24,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 690,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.600,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.940,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 48,00; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.790,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.360,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 46,00; terreno agricolo a della superficie commerciale di 14.010,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 940,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 12.420,00 mqà; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 58,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 3.620,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.980,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 680,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 310,00 mq; abbricato Diruto della superficie commerciale di 28,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 4.590,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 3.110,00 mq ; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.320,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 47,00. Prezzo base Euro 85.100,00. Offerta minima: Euro 63.825,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 02/10/25 ore 09:30. SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – CONTRADA MULINELLO – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETA’ LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 200,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.850,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 580,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 70.090,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.090,00 mq; fabbricato diruto della superficie commerciale di 55,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 300,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 8.870,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.360,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 8.340,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.430,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.050,00 mq. Prezzo base Euro 57.500,00. Offerta minima: Euro 43.125,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/10/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia ed ai certificati di destinazione urbanistica pubblicati online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 43/2016 PT887242 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300