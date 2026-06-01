Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA MIRAMARE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano T, facente parte di edificio condominiale a 3 elev. f. t., composto da soggiorno/cucina, camera e wc, sup. comm. lorda di circa mq. 52,00. Prezzo base Euro 22.185,00. Offerta minima: Euro 16.638,75. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI cantina al piano T, sup. comm. lorda di circa mq. 45. Prezzo base Euro 16.511,25. Offerta minima: Euro 12.383,43. Rilancio: Euro 800,00. Vendita senza incanto 15/09/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/09/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Francesca Tamburello. Custode Giudiziario Avv. Francesca Tamburello tel. 3334747179. Rif. RGE 20/2023 PT911896 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA SCAFA, 193 (EX 145) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 125.38 mq, ubicato a piano terra, in ottime condizioni e ben rifinito, con una superficie interna calpestabile di circa 98,80 mq distribuita in: cucina-soggiorno, n.3 stanze da letto, n.2 bagni, corridoio, ripostiglio e cantina esterna. La superficie scoperta deriva da un ampio cortile in comune, posto antistante l’ingresso principale, della consistenza di mq 56. Occupato. Prezzo base Euro 147.000,00. Offerta minima: Euro 110.250,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 10/09/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/09/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Federica Cadili tel. 094121031. Rif. RGE 23/2024 PT911895 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – VIA GEBBIA, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ 1/1 DI APPARTAMENTO composto da corridoio, 3 camere, cucina, WC, 2 locali di sgombero sottotetto e balcone. Posto al piano terzo senza ascensore, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 159. Occupato da debitore/famiglia in corso di liberazione. Prezzo base Euro 69.332,50. Offerta minima: Euro 52.000,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 22/09/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/09/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 52/2024 PT911888 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, INGRESSO DA VIA CATANIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano primo facente parte di fabbricato a 4 elevazioni f.t., composto da disimpegno che conduce a: soggiorno, cucina, 3 camere da letto e 2 locali wc di cui uno cieco – della sup. comm. di mq.120,50. Pertinenza adibita a deposito al piano seminterrato con ingresso dall’androne citato e secondario dallo scivolo/rampa avente accesso dalla via Trapani, sup. comm. mq 22. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 42.188,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 17/09/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/09/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 93/2018 PT911973 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA PORTA PALERMO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE a più elev. fuori terra con relativa scala interna, composto da cucina-pranzo, disimpegni, camere e bagni, sup. lorda mq 170,16. Libero. Prezzo base Euro 29.357,08. Offerta minima: Euro 22.017,81. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 30/07/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/07/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Forte tel. 3283152741. Rif. RGE 78/2024 PT911889 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – LARGO GIACOMO LEOPARDI, 11 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale complessiva di 123,80 mq ed un’altezza interna di c.a mt. 2,90. L’unità abitativa è costituita attualmente da due subalterni con ingresso unico dal vano scala e si evidenzia quindi essere costituito da due porzioni di u.i.u. unite di fatto tra di loro. L’appartamento oggetto della presente procedura è ricompreso in un fabbricato realizzato su due piani fuori terra. Composto da ingresso, che risulta essere unico per entrambi i subalterni, un corridoio a forma di L, soggiorno, cucina, bagno, due camere da letto, un locale disimpegno senza aperture. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 67.805,40. Offerta minima: Euro 50.854,05. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/07/26 ore 11:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) SOTTOTETTO non abitabile, piano secondo, della superficie commerciale complessiva di mq. 177,18. Locale che si evidenzia risulta essere costituito da due porzioni di u.i.u. unite di fatto tra di loro. Composto un ampio locale attualmente allo stato rustico. Percorrendo il breve corridoio adiacente il vano scala si puo’ accedere all’altro locale posto sotto l’altra falda del piano sottotetto dal lato di Largo Leopardi. Il tetto risulta realizzato con travi in legno e nella zona del vano scala con travi in c.a.,la copertura è realizzata con il tavolato, sovrastante manto di tegole e pilastrini in c.a. Sono installati gli infissi , ovvero una finestra e un ampio balcone che accede ad un terrazzino chiuso da tre lati. Dal terrazzino si accede inoltre ad un piccolo ripostiglio realizzato sotto la copertura di mq 1,61 circa, a confine con il fabbricato lato Est, che risulta dotato di portoncino di accesso, intonacato e pavimentato. Libero. Prezzo base Euro 56.910,75. Offerta minima: Euro 42.683,06. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/07/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897-3383114267. Rif. RGE 82/2024 PT911854 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA MOLINO CROCE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con cantina, posto al piano terra, superficie commerciale di 147,05 mq, composto da cucina, pranzo-soggiorno, due camere, bagno, corridoio e locale deposito. Facente parte di un fabbricato a quattro elevazioni. Cantina di 15,38 mq. Identificazione catastale: appartamento foglio 1 particella 246 sub 3, categoria A/2, classe 6, consistenza 5,5 vani, rendita 312,46 euro. Cantina foglio 1 particella 246 sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 20 mq, rendita 16,53 euro. Occupato. Prezzo base Euro 63.080,00. Offerta minima: Euro 47.310,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 15/09/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/09/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Francesca Tamburello. Custode Giudiziario Avv. Francesca Tamburello tel. 3334747179. Rif. RGE 92/2024 PT911903 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA FERRETTA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI VILLA SINGOLA della superficie commerciale di mq. 414,00 costituita da un piano cantinato, piano terra, patio e primo piano, oltre la piscina e il serbatoio acqua in muratura. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo della superficie commerciale di mq.2.540,00, coltivato con essenze della macchia mediterranea e qualche pianta di ulivo. C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo della superficie commerciale di mq.2.800,00, coltivato a uliveto. Occupato. Prezzo base Euro 235.243,88. Offerta minima: Euro 176.432,91. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 28/07/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto tel. 0941302661 – 3299712591. Rif. RGE 80/2016 PT911855 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA PERRIZZI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI allocate su vari livelli di un esistente fabbricato a più elevazioni fuori terra edificato prima del 1967. La prima unità, destinata a civile abitazione, è ubicata al piano primo (in catasto al pt) ed ha una superficie commerciale di 104 mq, mentre la seconda unità, destinata a deposito, è ubicata al piano secondo (in catasto al piano primo) e ha una superficie commerciale di 9 mq. Gli immobili versano in mediocre stato manutentivo e sono forniti delle normali dotazioni impiantistiche. Occupato. Prezzo base Euro 21.000,00. Offerta minima: Euro 15.750,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/07/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Angela Daniela Bonomo tel. 0941302401-3384491172. Rif. RGE 3/2023 PT911897 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SANTA DOMENICA 5, FRAZIONE C.DA SANTA DOMENICA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO di 235,55 mq su 3 livelli (piano T-1-2) suddiviso in cucina, pranzo, 3 camere, 2 bagni, corriodio e disimpegno oltre magazzino, box auto e corte privata. Prezzo base Euro 56.657,81. Offerta minima: Euro 42.493,36. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/07/26 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 101/2019 PT911883Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

PATTI ( ME) – CONTRADA CAFORCHIO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI COMPLESSO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE AGRICOLO-RICETTIVA-RISTORAZIONE composto da: A) Fabbricato con destinazione ristorante, sup. comm. di 334 mq piano T-1, in buone condizioni manutentive, costituito da un corpo edilizio a 2 elev. f.t. collegate da scala esterna. B) Fabbricato a destinazione ricettiva, sup. comm. di 219 mq piano T-1, costituito da 2 camere singole e 2 camere doppie al piano T; con 2 miniappartamenti piano 1, con vano di servizio sottoscala. C) Piccolo fabbricato terraneo ad uso ufficio, sup. comm. di 40 mq, piano T adibito ad ufficio, costituito da unico vano con w.c. D) Ruderi di 2 antichi edifici costituenti, con la corte annessa di circa mq 535, unica unità immobiliare catastale, sup. comm. di 425 mq., piano T-1. E) Terreno agricolo sup. comm. di 91.304 mq circostante e funzionale a tutti gli edifici rivolti all’attività agricola-ricettiva, posto in gran parte su pendio a moderata pendenza ed in misura minore su zone più acclivi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 182.973,00. Offerta minima: Euro 137.230,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 28/07/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/07/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 106/2019 PT911885 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300