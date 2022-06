Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Capo d'Orlando, Brolo, Capri Leone, Montagnareale, Naso, Sant'Agata, Sinagra, Tusa, Falcone, Patti, San Piero

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 24 GIUGNO 2022

Abitazioni e box

RGE 148/1995 – BROLO (ME) – VIA VERGA, 28-BIS – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO composto da ampio vano e locali accessori costituiti da servizi igienici ed archivio, al piano cantinato, sviluppa una sup. lorda tot. di mq 481,40. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 107.558,16. Offerta minima: Euro 80.668,62. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da un ingresso-corridoio, cucina, soggiorno bagno, tre camere da letto, ripostiglio, w.c., lavanderia e ripostiglio nel sottoscala, al PT, sviluppa una sup. lorda tot. di mq 266,65 ca. Prezzo base del lotto già al netto delle spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale, che rimangono a carico dell’acquirente e delle quali si è tenuto conto nella stima (variazione di destinazione d’uso dei locali, da commerciale a residenziale, con modifiche prospettiche). Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 76.259,44. Offerta minima: Euro 57.194,58. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 29/09/22 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 148/1995 PT800516 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 32/2016 – CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA GIOTTO (EX TRAZZERA MARINA) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1A) APPARTAMENTO di mq 85,50 al piano primo (2° elevazione fuori terra). Libero. Prezzo base Euro 51.706,87. Offerta minima: Euro 38.780,15. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 06/10/22 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/10/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Adamo tel. 094121729 / 3288954485. Rif. RGE 32/2016 PT800849 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 54/2021 – CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA BEATO FELICE, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) NUDA PROPRIETÀ DI 1/1 POSTO AUTO, sup.comm. di circa mq 22, a piano terra composto da unico vano destinato a posto auto con copertura. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 5.236,00. Offerta minima: Euro 3.927,00. Rilancio: Euro 250,00. LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ DI 1/1 APPARTAMENTO, sup. comm. di circa mq 140,15, a piano terra composto da tre disimpegni, ripostiglio,cucina, camera pranzo, tre camere letto e corte esclusiva. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 37.525,16. Offerta minima: Euro 28.143,87. Rilancio: Euro 1.850,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 1/1 APPARTAMENTO, sup. comm. di circa mq 142,23, a piano primo composto da sette vani oltre balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 118.561,40. Offerta minima: Euro 88.921,05. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 06/10/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/10/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Mastrantonio tel. 3386545811 – 094121624. Rif. RGE 54/2021 PT801020 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 50/2019 – MONTAGNAREALE ( ME) – VIA SAN SEBASTIANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano secondo di 173,79 mq, in complesso residenziale I GIARDINI all’interno della palazzina A e composto da ingresso con ampio locale soggiorno-pranzo con annesso angolo cottura, 3 camere col balcone, 1 locale studio, bagno, WC, ripostiglio e lavanderia. Parcheggio macchine scoperto, all’interno due distinte aree comuni; locale cantina di 10 mq circa al piano terra. Occupato dal proprietario. Prezzo base Euro 95.850,00. Offerta minima: Euro 71.887,50. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA PONTE – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 87,99 mq. composto al piano terra da ampio locale pranzo-soggiorno con annesso, separato da un divisorio, angolo cottura e ripostiglio sottoscala; al primo piano, locale da disimpegno, 2 camere, ripostiglio WC, e terrazzo. Libero. Prezzo base Euro 22.650,00. Offerta minima: Euro 16.987,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 29/09/22 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Calzavara tel. 0941349389 – 3925890505. Rif. RGE 50/2019 PT800964 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 53/2019 – NASO (ME) – VIA CARIA FERRO, 133 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO della sup. comm. di 129,49 mq composto da 4 vani più servizio igienico, disimpegno, ripostiglio, balconi e veranda, con annessa corte di pertinenza, ubicato al piano terra di fabbricato a due elevazioni, comprendente anche un piano seminterrato adibito a magazzino/deposito. L’appartamento ha una sup. coperta pari a circa mq 118, oltre a balconi e veranda per un totale di circa mq 41,50. Il terreno di pertinenza, a corte dell’intero fabbricato, ha estensione di circa 1.083 mq. B) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup.comm.di 146,80 mq composto da un unico grande vano al piano seminterrato di un fabbricato a due elevazioni. L’unità immobiliare presenta una sup. coperta pari a circa mq 146,80 e sup. utile calpestabile pari a circa mq 124,70. Occupato. Prezzo base Euro 138.669,04. Offerta minima: Euro 104.001,78. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/10/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/10/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 53/2019 PT800525 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 97/2018 – SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA GAGLIO, 104 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. tot. lorda di ca. mq 127,60, al piano terzo di fabbricato con quattro piani f.t., presenta affacci sia sulla strada di accesso che sul lato opposto alla stessa. L’unità immobiliare è costituita da: ingresso-disimpegno che separa soggiorno-pranzo, tre camere e due bagni, cucina ricavata nella veranda sul fronte della strada comunale. All’appartamento si accede da scala condominiale nonché da ascensore. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 36.831,27. Offerta minima: Euro 27.623,45. Rilancio: 1.500,00. Vendita senza incanto 29/09/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 97/2018 PT800854 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 95/2018 – SINAGRA ( ME) – VIA PROVINCIALE SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – STABILIMENTO INDUSTRIALE con annessa corte di esclusiva pertinenza, della sup. tot. lorda di circa 7.744 mq. L’immobile consta di 2 piani fuori terra ed uno sottostrada. Sia il piano terra che il primo piano risultano attualmente concessi in locazione a terzi. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 4.423.374,50. Offerta minima: Euro 3.317.530,87. Rilancio: 5.000,00. Vendita senza incanto 29/09/22 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 95/2018 PT801034 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 74/2017 – TUSA ( ME) – VIA MATTEOTTI, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE ai piani T, 1,2 e 3 composto da nove vani. oltre accessori e servizi, di mq 298,47, oltre balconi. Prezzo base Euro 69.066,00. Offerta minima: Euro 51.780,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 29/09/22 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 09411950497 Cell 3472681160. Rif. RGE 74/2017 PT800497 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 49/2008 – BROLO ( ME) – VIA GIUSEPPE VERDI, 17-19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3 – LETT. B)-C)-D) PIENA PROPRIETÀ SU: B) RISTORANTE-PIZZERIA al piano terra di fabbricato a 1 elevazione f.t., composto da: parte di sala ristorante-pizzeria. Sup. lorda complessiva, riferita alla porzione insistente solo sulla p.lla 847 (ex 793), di circa mq 81. C) TERRENO. Sup. Tot. di circa mq 200, forma trapezoidale, orografia pianeggiante e costituisce prevalentemente il cortile/parcheggio a servizio del ristorante. D) TERRENO. Sup. Tot. di circa mq 257, forma irregolare, orografia pianeggiante e costituisce prevalentemente il cortile/parcheggio a servizio del ristorante. Occupato. Prezzo base Euro 85.165,03. Offerta minima: Euro 63.873,77. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 27/09/22 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/09/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 49/2008 PT800513 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 14/2011 – BROLO (ME) – VIA MARINA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) RESIDENCE TURISTICO in prossimità del lungomare, sup. lorda tot. di circa mq 3393, composto da: seminterrato con sette locali adibiti a deposito materiali di cui due rifiniti; piano terra rialzato, del quale fa parte un cortile ubicato nella parte retrostante parallela alla via Marina; piano primo e secondo, composti complessivamente da 20 mini appartamenti, ognuno dei quali possiede soggiorno con angolo cucina, camera da letto, bagno, e 7 camere, tutte dotate di bagno, nonché da un terzo piano, che per una parte comprende cucina, sala, quattro camere, quattro w.c. e ripostiglio, mentre per l’altra è costituita da terrazza con piscina, e terrazza posta sui locali della III elevazione. Libero. Prezzo base Euro 490.508,79. Offerta minima: Euro 367.788,59. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 11/10/22 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/10/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 14/2011 PT800524 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 113/2010 – FALCONE ( ME) – VIA NAZIONALE, 264 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA PARI AL 50% DEL PIANO PRIMO, PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA PARI AL 50% DEL PIANO SECONDO E PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA PARI AL 50% DELLA TERRAZZA DI COPERTURA-LASTRICO SOLARE, DI FABBRICATO, categoria D/2, a tre elevazioni fuori terra oltre seminterrato confina a sud con la via Nazionale SS113 Messina-Palermo, a nord est e ovest con proprietà di altre ditte. Il fabbricato a nord confina con terreno di proprietà di altra ditta catastalmente individuato con la particella 578 del foglio 3 e con la particella 814 del foglio 1 nelle quali sono ubicati la piscina e altri manufatti (sup. coperta con struttura a tenda e tettoie per il riparo di impianti tecnologici) a servizio della struttura alberghiera. Prezzo base Euro 145.333,00. Offerta minima: Euro 108.999,75. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 28/09/22 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/09/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 113/2010 PT800445 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 1/1991 – FALCONE (ME) – VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) OPIFICIO A PIANO TERRA, della sup. comm. di 706,36 mq. B) APPARTAMENTO al piano primo, della sup. comm. di 141,81 mq. C) RUSTICO al piano secondo, della sup. comm. di 150,60 mq. D) LASTRICO SOLARE al piano terzo, della sup. comm. di 36,48 mq. E) Rustico al piano primo, della sup. comm. di 96,00 mq F) Terreno industriale, della sup. comm.di 76,00 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 173.779,88. Offerta minima: Euro 130.334,91. Rilancio: Euro 1.000,00. MONTAGNAREALE (ME) – CONTRADA ISOLA, SNC – LOTTO 2) A) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 43.720,00 mq. B) FABBRICATO IN ROVINA (rudere) della sup. comm. di 367,05 mq. C) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 244.000,00 mq. D) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 73.480,00 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 170.811,56. Offerta minima: Euro 128.108,67. Rilancio: Euro 1.000,00. RIZZICONI (RC) – FRAZIONE CONTRADA MALEDETTA, VIA VALLEAMENA, SNC – LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 7.400,00 mq. Occupato da terzi con titolo. Prezzo base Euro 26.029,13. Offerta minima: Euro 19.521,85. Rilancio: Euro 1.000,00. SCILLA ( RC) – RIONE ULIVETO, SNC – LOTTO 4) A) UNITÀ IMMOBILIARE in corso di completamento della sup. comm. di 204,54 mq. B) RUSTICO della sup. comm. di 211,32 mq. C) LOCALE GARAGE-DEPOSITO della sup. comm. di 54,25 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 95.271,75. Offerta minima: Euro 71.453,81. Rilancio: Euro 1.000,00. GIOIA TAURO (RC) – FRAZIONE CONTRADA MURRONE, VIA STRADA PROVINCIALE 1 126, 128, 130 – LOTTO 6) NEGOZIO della sup. comm. di 250,10 mq. Libero. Prezzo base Euro 89.684,44. Offerta minima: Euro 67.263,33. Rilancio: Euro 1.000,00. FRAZIONE CONTRADA MURRONE, VIA STRADA PROVINCIALE 1 – LOTTO 7) TERRENO in ambito TC3 (piani produttivi), della sup. comm. di 2.100,00. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 200.812,50. Offerta minima: Euro 150.609,38. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 29/09/22 ore 14:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/22 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Calzavara tel. 0941349389 – 3925890505. Rif. RGE 1/1991 PT800970 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 19/2016 – PATTI ( ME) – CONTRADA PAESANA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di unità in corso di costruzione al piano seminterrato, terra e primo con annessa corte e spezzone di terreno. Piano seminterrato mq 5.980,00 + piano terra mq 8.450,00 + piano primo mq 7.320,00 per una superficie totale di 21.750 mq esclusi corte e terreno annesso di complessive are 30.10. Libero. Prezzo base Euro 1.535.625,00. Offerta minima: Euro 1.151.720,00. Rilancio: Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 29/09/22 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Margherita Manasseri tel. 0941794057 – 3383728443. Rif. RGE 19/2016 PT800993 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 16/2021 – PATTI (ME) – VIA VERDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO della sup. comm. tot. di mq.424,50, facente parte di fabbricato a tre elevazioni di vecchia costruzione nel centro storico, con secondo accesso da Via Pisacane. L’unità immobiliare con accesso da Via Verdi è su due piani e costituita da 6 vani al piano terra di circa mq.297 e 4 vani e servizio igienico al primo piano di circa mq.99,50; l’unità immobiliare con accesso dalla Via Pisacane è un unico vano di circa mq.28,00 collegato al piano superiore da scala a chiocciola. L’unità immobiliare è comunicante con il Lotto 2. Libero. Prezzo base Euro 113.249,25. Offerta minima: Euro 84.936,94. Rilancio: 5% prezzo base. Vendita senza incanto 18/10/22 ore 11:00. VIA VERDI, 18-24 – LOTTO 2) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm. tot. di mq.270,50, facente parte di fabbricato a tre elevazioni di vecchia costruzione nel centro storico, sviluppantesi su due piani e costituito da tre vani al piano terra di circa mq.106 e due vani e servizio igienico al primo piano, di circa mq.164,50. L’unità immobiliare è comunicante con il Lotto 1. Libero. Prezzo base Euro 31.212,75. Offerta minima: Euro 23.409,57. Rilancio: 5% prezzo base. Vendita senza incanto 18/10/22 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/10/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT800852 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 16/2019 – SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA SARDELLA/VILLA LINA/CAMPANELLA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) C. PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO INDUSTRIALE, di mq. 1.169,40, costituito da due capannoni per ricovero animali, di cui uno di mq. 527,00 (Stalla A, con annesso fienile di mq. 100,00) e l’altro di mq. 192,00 (Stalla B), un caseificio di mq. 70,00 con adiacente tettoia metallica di mq. 22,00, un maneggio di mq. 216,00 con paddock di mq. 80,00 ed una struttura metallica scoperta di mq. 120,00 adibita a tettoia fotovoltaica adiacente alla Stalla B. Annesso terreno agricolo di mq. 16 ha 57 are 64 ca. C.1 Terreno Agricolo di mq. 49.110,00. C.2 Terreno agricolo di mq. 3.030,00. C.3 Terreno agricolo di mq. 11.254,00. C.4 Terreno agricolo di mq. 68.660,00. C.5 Terreno agricolo di mq. 60,00. C.6 Terreno agricolo di mq. 19.150,00. C.7 Terreno agricolo di mq. 14.500,00. Prezzo base Euro 201.172,00. Offerta minima: Euro 150.879,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 25/10/22 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/10/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nuccio Ricchiazzi tel. 094121756. Rif. RGE 16/2019 PT800983 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 45/2019 – SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA CUCCUBELLO, 41/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE adibito ad ufficio al piano terra di fabbricato a più elevazioni fuori terra, avente sup. comm. di mq. 227,30 e composto da: ampia sala per attività didattica/corsi, 4 vani ufficio, sala riunioni, sala d’attesa e numero congruo di wc compreso quello per disabili. Ampio balcone veranda ed altro balcone di minore dimensione oltre a due posti auto esterni. Prezzo base Euro 177.000,00. Offerta minima: Euro 132.750,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/10/22 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/10/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 45/2019 PT800870 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 37/2015 – SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) – CONTRADA S. ELIA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) AZIENDA DI TURISMO RURALE della sup. comm. di 1.387,38 mq, comprendente impianti essenziali ma con esclusione dei beni mobili (attrezzature), in zona collinare, in posizione panoramica, comprendente un fabbricato principale a tre piani fuori terra più parziale seminterrato, adibito a ristorante-pizzeria, centro accoglienza e day room, 20 unità abitative composte da alloggi autonomi di superficie variabile, ad una elevazione fuori terra, nel verde nella parte alta del lotto, alcune prive di condizionatori d’aria e boiler in quanto oggetto di furto da parte di ignoti che hanno danneggiato alcuni infissi ed asportato anche alcuni componenti dell’impianto elettrico. Piscina in prossimità dell’edificio principale, campo da tennis e due campi di bocce, in area distaccata rispetto alle unità abitative, percorso salutare che collega le unità abitative alla piscina, aree di parcheggio e piazzole di sosta; B) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 63.597,80 mq in zona collinare con vista panoramica, fa da cornice ai fabbricati del complesso turistico. Libero. Prezzo base Euro 480.171,63. Offerta minima: Euro 360.128,72. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 04/10/22 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/10/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 0941727180-3492623941. Rif. RGE 37/2015 PT800853 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 34/2021 – ACQUEDOLCI ( ME) – VIA DEI FIORI, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE, a piano primo composta da pranzo-soggiorno, cucina, bagno, lavanderia e tre stanze da letto, mq 130,46. Prezzo base Euro 105.346,45. Offerta minima: Euro 78.987,34. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 27/09/22 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/09/22 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv Giorgio Scisca tel. 0941913206. Custode Giudiziario Avv Giorgio Scisca tel. 0941913206. Rif. RGE 34/2021 PT798964 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Tribunale di Messina

RGE 210/2019 MESSINA (ME) – VIA CARBONARA, SNC – PIENA PROPRIETÀ, unità immobiliare sita in Via Carbonara snc, Messina piano terra, categoria A/4, superificie catastale 83 mq. Prezzo base Euro 17.303,60. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 12.977,70. Vendita senza incanto 20/09/22 ore 11:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Nulli tel. 0902922072- 3453043782. Rif. RGE 210/2019 ME800900

RGE 45/2018 MESSINA (ME) – VIA DEL FANTE PASQUINELLI, 68 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq. 135, oltre balcone; ampio salone, ripostiglio, bagno, wc, camera da letto, camera, cucina, corridoio di disimpegno. Piano I palazzina A/3 del Complesso Conca D’Oro. Posto auto scoperto. Prezzo base Euro 128.900,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 96.675,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE garage di mq. 21. Prezzo base Euro 6.480,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 4.860,00. Vendita senza incanto 20/09/22 ore 10:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario AVV. Giuseppina Faranda tel. 0906415673-3291151811-3312014075. Rif. RGE 45/2018 ME800878

RGE 183/1995 MESSINA (ME) – VIA MICHELANGELO RIZZO, 6/8 – VILLAGGIO GIAMPILIERI MARINA – PIENA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a due elevazioni oltre copertura in parte a terrazza ed in parte con tetto ed una falda, con annesso giardino di circa 200 mq, composto a piano seminterrato da due vani cucina, wc e locale di sgombero ed a piano rialzato da tre vani, cucina, ripostiglio, cabina armadio e doppi servizi. Sul giardino pertinenziale vi è un locale tecnologico di circa 4 mq. Prezzo base Euro 87.710,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 65.782,50. Vendita senza incanto 16/09/22 ore 11:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Rosa Versaci tel. 3495844938. Rif. RGE 183/1995 ME800835

RGE 184/2020 MESSINA (ME) – VIA PETRAZZA, SALITA MONTESANTO N. 56. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 1: PIENA PROPRIETÀ DI UNA VILLA SINGOLA (CASA UNIFAMILIARE) sita in Messina Contrada Petrazza, salita Montesanto n. 56. Il piano seminterrato a livello strada è composto da soggiorno, 3 vani, ang. cottura, un bagno e un ripostiglio con accesso da cortile esterno. Il piano terra si compone di soggiorno con ang. cottura, una stanza, un bagno e un ripostiglio. Si è riscontrata la presenza di un vano abusivo realizzato in adiacenza al soggiorno. Al piano primo, che è un locale di sgombero, si accede da scala esterna che si diparte dal ballatoio di affaccio dei vani al piano terra. Dal locale di sgombero si ha l’uscita sul lastrico di copertura del vano abusivo di cui sopra. Prezzo base Euro 122.750,00. Offerta minima: Euro 92.062,50. Apertura buste e inizio gara 04/10/22 ore 12:00. Termine gara 12/10/22 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Santonocito tel. 090716116. Rif. RGE 184/2020 ME800863 ME800863

RGE 82/2018 MESSINA (ME) – QUARTIERE RIONE MATA, VILLAGGIO CAMARO SAN PAOLO, VIA REINA, PALAZZINA 7 – QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO mq. 60. Ambiente che comprende piccolo ingresso, disimpegno, cucina, bagno, due camere. Prezzo base Euro 25.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.125,00. Vendita senza incanto 07/09/22 ore 15:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Alessi tel. 3470825529. Rif. RGE 82/2018 ME800844

Proc. es. 146/21 R.E. Messina, Via Centonze n. 70 is. 218 Locale commerciale di complessivi mq. lordi 47,40 circa, composto da un vano a P. T. e da un vano e w.c. a P. cantinato, collegati da scala in acciaio; al P. T. scala in ferro porta ad un P. soppalcato, abusivo e da demolire, che copre quasi per intero la superficie del P. T. Immobile con segni di umidità specie al P. cantinato. Prezzo base d’asta: € 50.700,00. Offerta minima: € 38.025,00. Rilancio minimo in aumento in caso di gara: € 1.500,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 23.09.2022 ORE 10.00 Messina, Via Lenzi n. 5, studio professionista delegato Nonché in via telematica tramite http://www.spazioaste.it Per info: tel. (090/679152 – email: avvnicolaandreozzi@gmail.com) G.E. Dott. Domenico Armaleo Notaio Delegato e custode: Avvocato Nicola Andreozzi Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.tempostretto.it ME800895

RGE 60/18 MESSINA (ME) – LOTTO 1 – BOTTEGA IN MESSINA, VIA G. GARIBALDI N.72 IS.297 Una luce a piano terra mq 43 con soppalco e piano cantinato mq. 41 Prezzo base : € 100.000,00 Asta senza incanto del 23 SETTEMBRE 2022 ore 12,30 ; Luogo asta: Via C. Battisti 229- Messina Prof.Del. e Custode :Francesca La Torre Proc N. 60/18 RGE di Messina.Tel. 348 6515598 ME800841

