Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

RGE 76/2020 MILAZZO (ME) – CONTRADA SAN PAOLINO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terra, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 67 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.47, contraddistinto con il numero P-1 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.800,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 14:00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terra, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 68 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.48, contraddistinto con il numero P-2 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.800,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 14:00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano primo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 69 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.49, contraddistinto con il numero P-3 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.385,00. Offerta minima: Euro 106.039,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 14:00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq., posto al piano primo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.50, contraddistinto con il numero P-4 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.800,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 14:00. LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq., posto al piano secondo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria F/3, consistenza 0. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.51, contraddistinto con il numero P-5 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 136.237,00. Offerta minima: Euro 102.178,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 14:00. LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq., posto al piano secondo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 19 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani, rendita di Euro 352,48. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.52, contraddistinto con il numero P-6 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.800,00. Offerta minima: Euro 106.350,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 14:00. LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq., posto al piano terzo, scala A, di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 71 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7,5 vani, rendita di Euro 406,71. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub.53, contraddistinto con il numero P-7 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.800,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 14:00. LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terra, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, nella scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 72 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 54, contraddistinto con il numero P-8 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.825,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terra, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, nella scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 73 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 55, contraddistinto con il numero P-9, nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.800,00. Offerta minima: Euro 106.350,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano primo, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, al piano terra, della scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 74 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 56, contraddistinto con il numero P-10 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.825,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 11) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano primo, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, al piano terra della scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 75 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 57, contraddistinto con il numero P-11 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.825,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano primo, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, al piano terra della scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 74 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 58, contraddistinto con il numero P-12 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.825,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano secondo, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, al piano terra, della scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 77 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 59, contraddistinto con il numero P-13 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 140.355,00. Offerta minima: Euro 105.266,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terzo, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parete descrittiva, al piano terra della scala A), di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 78 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7, consistenza 7 vani, rendita di Euro 379,60. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 60, contraddistinto con il numero P-14 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 141.100,00. Offerta minima: Euro 105.825,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in Milazzo c/da San Paolino s.n.c., della superficie commerciale di 123,99 mq. , posto al piano terzo, scala B, (erroneamente indicato in perizia, nella parte descrittiva, al piano terra ed al piano primo della scala A) di un fabbricato a tre elevazioni F.T. oltre il piano cantinato e sottotetto. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7 particella 1567 sub. 36 (catasto fabbricati), categoria F/3, consistenza 0. Costituisce pertinenza dell’appartamento il posto auto scoperto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567 sub. 61, contraddistinto con il numero P-15 nella planimetria allegata alla consulenza. Prezzo base Euro 138.900,00. Offerta minima: Euro 104.175,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 16:00. LOTTO 16) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA, sita in Milazzo, contrada San Paolino snc, della superficie commerciale di 160,91 mq. facente parte di un corpo di fabbrica composto da 5 unità. E’ composta da un piano cantinato (S1), da un piano terra (T) e da un primo piano (1°), ha un’altezza interna di cm.270. Identificata nel catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, particella 1567, sub. 38, categoria F3, consistenza 0. Costituisce pertinenza della villetta il posto auto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567, sub. 62, contraddistinto con il numero P-16, nella planimetria allegata alla perizia. Prezzo base Euro 179.146,00. Offerta minima: Euro 134.360,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 18:00. LOTTO 17) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA, sita in Milazzo, contrada San Paolino snc, della superficie commerciale di 160,91 mq. facente parte di un corpo di fabbrica composto da 5 unità. E’ composta da un piano cantinato (S1), da un piano terra (T) e da un primo piano (1°), ha un’altezza interna di cm.270. Identificata nel catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, particella 1567, sub. 39, categoria F3, consistenza 0. Costituisce pertinenza della villetta il posto auto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567, sub. 63, contraddistinto con il numero P-17, nella planimetria allegata alla perizia. Prezzo base Euro 180.475,00. Offerta minima: Euro 135.356,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 18:00.LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA, sita in Milazzo, contrada San Paolino snc, della superficie commerciale di 160,91 mq. facente parte di un corpo di fabbrica composto da 5 unità. E’ composta da un piano cantinato (S1), da un piano terra (T) e da un primo piano (1°), ha un’altezza interna di cm.270. Identificata nel catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, particella 1567, sub. 42, categoria F3, consistenza 0. Costituisce pertinenza della villetta il posto auto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567, sub. 64, contraddistinto con il numero P-18, nella planimetria allegata alla perizia. Prezzo base Euro 157.500,00. Offerta minima: Euro 118.125,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 18:00. LOTTO 19) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA, sita in Milazzo, contrada San Paolino snc, della superficie commerciale di 160,91 mq. facente parte di un corpo di fabbrica composto da 5 unità. E’ composta da un piano cantinato (S1), da un piano terra (T) e da un primo piano (1°), ha un’altezza interna di cm.270. Identificata nel catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, particella 1567, sub. 43, categoria F3, consistenza 0. Costituisce pertinenza della villetta il posto auto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567, sub. 65, contraddistinto con il numero P-19, nella planimetria allegata alla perizia. Prezzo base Euro 161.032,00. Offerta minima: Euro 120.774,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 18:00. LOTTO 20) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA, sita in Milazzo, contrada San Paolino snc, della superficie commerciale di 160,91 mq. facente parte di un corpo di fabbrica composto da 5 unità. E’ composta da un piano cantinato (S1), da un piano terra (T) e da un primo piano (1°), ha un’altezza interna di cm.270. Identificata nel catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 7, particella 1567, sub. 46, categoria F3, consistenza 0. Costituisce pertinenza della villetta il posto auto esterno, identificato in catasto al foglio 7, particella 1567, sub. 66, contraddistinto con il numero P-20, nella planimetria allegata alla perizia. Prezzo base Euro 172.717,00. Offerta minima: Euro 129.538,00. Termine presentazione offerte: 14/11/22 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/11/22 ore 18:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla e Custode Giudiziario Avv. Crea Grazia tel. 090672181 – 3476349788. Rif. RGE 76/2020 BC805182