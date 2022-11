Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Immobili in vendita a Messina, Graniti Nizza di Sicilia, Torregrotta, Taormina, Furci Siculo, Gaggi. Itala, Villafranca Tirrena, Barcellona Pozzo di Gotto (redazionale)

Avvisi pubblicati nella sezione specifica Aste giudiziarie il 19 novembre 2022

CP 5/2011. In Messina (ME), ZIR, Via Acireale snc – Lotto 5: Immobile costituito dal primo piano e dal lastrico solare della palazzina uffici. La superficie è così ripartita: mq 39,40 corpo scala p.t.; mq 277,95 piano primo; mq. 253,16 lastrico solare. PREZZO BASE Euro 135.297,58. Offerta minima Euro 101.473,19. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Pacinotti – Lotto 6: Quota indivisa di 32/100 di un deposito facente parte del corpo di fabbricati ubicati nella zona industriale regionale piano terra, consistenza mq.147, superficie mq.165. PREZZO BASE Euro 24.526,66. Offerta minima Euro 18.395,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 7: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno, individuato al NCT di Messina foglio 152 – part. 69, vigneto, are 23.30, R.D. euro 11,43, R.A euro 6,62; part. 70, semin arbor, centiare 33, R.D. euro 0,17, R.A euro 0,08; part. 71, vigneto, are 7.50, R.D. euro 7,36 R.A euro 2,52; part. 72, vigneto, are 7.60, R.D. euro 7,46 R.A euro 2,55; part. 73, uliveto, are 3.20, R.D. euro 1,57 R.A euro 1,49; part. 420, seminativo arborato, are 4.50, R.D. euro 2,32 R.A euro 1,05; part. 1865, pascolo arborato, are 41.01, R.D. euro 7,41 R.A euro 2,12; part. 1866, pascolo arborato, are 1.19, R.D. euro 0,22 R.A euro 0,06; part. 2308, seminativo arborato, are 17.86 R.D. euro 3,69 R.A euro 2,31; – part. 2309, seminativo arborato, are 2.34, R.D. euro 0,48 R.A euro 0,30. PREZZO BASE Euro 4.361,36. Offerta minima Euro 3.271,02. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 8: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno e fabbricato identificato in catasto terreni di Messina al foglio 152 part. 2553, uliveto, are 44,83, R.D. euro 22,00 , R.A euro 20,84 e nel Catasto Fabbricati di Messina al foglio 152 part. 2554 sub 1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 8, vani 6, superficie 112 mq (escluse aree scoperte mq 103). PREZZO BASE Euro 6.700,94. Offerta minima Euro 5.025,71. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 9: Quota indivisa di 1/9 di un fabbricato per civile abitazione, terreno di pertinenza e fabbricato rurale ubicati in in Catasto Fabbricati di Terme Vigliatore al foglio 5 part 228 sub 2, categoria A/2, classe 5, vani 10,5, superficie 304 mq, rendita euro 509,74, e nel catasto terreni in Terme di Vigliatore al foglio 5, part. 472, semin arbor di prima, are 3.50, R.D euro 2,62 R.A. euro 0,72, part. 473, semin arbor di prima, are 0.32, R.D euro 0,24 R.A. euro 0,07, e part. 383 fabbricato rurale in Via Maceco della superficie di circa mq 50. PREZZO BASE Euro 26.842,31. Offerta minima Euro 20.131,73. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, già Via Comunale Marchesana – Lotto 10: Quota indivisa di 1/9 di un terreno edificabile in catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 226, seminativo, are 3.10, R.D. euro 2,16 R.A. euro 0,64; part. 384, vigneto, are 6.60, R.D. euro 9,88 R.A. euro 3,41; part. 471, vigneto, are 42.60, R.D. euro 63,80 R.A. euro 22,00. PREZZO BASE Euro 27.526,70. Offerta minima Euro 20.645,03. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 11: Quota indivisa di 1/9 di un terreno incolto nel catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 465, Vigneto, are 57.60, R.D. euro 86,27 R.A. euro 29,75. PREZZO BASE Euro 4.029,41. Offerta minima Euro 3.022,06. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), Via G. Bruno nn. 37/39 – Lotto 12: Quota indivisa di 1/3 di una bottega su cui prospetta con due luci, ad angolo con Via E.L. Pellegrino su cui prospetta con una luce, posta ai piani terra e seminterrato collegati da scala interna, composta da bottega, retrobottega, bagno e antibagno a piano terra e da tre depositi al piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 115.275,60. Offerta minima Euro 86.456,70. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Villaggio Mortelle – Lotto 13: Quota indivisa di 1/3 di una villa unifamiliare con accesso tramite due aperture da stradella privata che si diparte dalla strada statale 113 Km, posta a piano terra, con annessi deposito a piano seminterrato, sovrastante lastrico solare e terreno di pertinenza. villa unifamiliare vani 6,5, superficie mq 142 (escluse aree scoperte 141). lastrico solare mq.58. PREZZO BASE Euro 132.460,44. Offerta minima Euro 99.345,33. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 07/02/2023 ore 10:00 presso studio del liquidatore giudiziale in Messina, Via Ghibellina, 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Avv. Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 16/2012. In Catania (CT), via VI Aprile – Lotto 1: locale commerciale al piano terra di un fabbricato fronte strada a due elevazioni fuori terra. Esso è adibito a bottega (agenzia di viaggi), ha una superficie di vendita di circa 88 mq ed è composto da due vani e bagno oltre ammezzato. PREZZO BASE Euro 88.280,47. Offerta minima Euro 88.280,47. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Augusta (SR), via Millo – Lotto 2: locale residenziale all’ultimo piano di un fabbricato a più elevazioni fuori terra. Esso è adibito a residenza, ha una superficie commerciale di circa 75 mq ed è composto da ingresso, soggiorno, cucinino, un bagno, due camere da letto e due balconi, uno dei quali chiuso con struttura precaria. PREZZO BASE Euro 52.814,75. Offerta minima Euro 52.814,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Gela (CL), piazza Trento, zona Lungomare – Lotto 3: box auto al p.t. di un fabbricato per civile abitazione a più elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 6.755,38. Offerta minima Euro 6.755,38. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Furnari (ME), complesso Portorosa – Lotto 6: posto auto scoperto, attiguo agli altri sei posti auto, ha una superficie di circa 15 mq. PREZZO BASE Euro 4.145,34. Offerta minima Euro 4.145,34. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), complesso Portorosa – Lotto 7: posto auto scoperto, attiguo agli altri sei posti auto, ha una superficie di circa 15 mq. PREZZO BASE Euro 4.145,34. Offerta minima Euro 4.145,34. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), complesso Portorosa – Lotto 8: posto auto scoperto, attiguo agli altri sei posti auto, ha una superficie di circa 15 mq. PREZZO BASE Euro 4.145,34. Offerta minima Euro 4.145,34. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), complesso Portorosa – Lotto 9: posto auto scoperto, attiguo agli altri sei posti auto, ha una superficie di circa 15 mq. PREZZO BASE Euro 4.145,34. Offerta minima Euro 4.145,34. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), complesso Portorosa – Lotto 10: posto auto scoperto, attiguo agli altri sei posti auto, ha una superficie di circa 15 mq. PREZZO BASE Euro 4.145,34. Offerta minima Euro 4.145,34. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), complesso Portorosa – Lotto 11: posto auto scoperto, attiguo agli altri sei posti auto, ha una superficie di circa 15 mq. PREZZO BASE Euro 4.145,34. Offerta minima Euro 4.145,34. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Furnari (ME), complesso Portorosa – Lotto 12: posto auto scoperto, attiguo agli altri sei posti auto, ha una superficie di circa 15 mq. PREZZO BASE Euro 4.145,34. Offerta minima Euro 4.145,34. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità telematiche dal giorno 16/01/2023 (con inizio alle ore 12:00) al giorno 31/01/2023 (con termine alle ore 12:00) avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dai siti web www.doauction.com e www.astemobili.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore Dott. Nardi Domenico 0902400942, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2021. In Messina (ME), Via Bagni, villaggio Santa Margherita – Lotto 1: Locale deposito. PREZZO BASE Euro 61.200,00. Offerta minima Euro 45.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/01/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 23/1992. In Messina (ME), Via Napoli is. E-F, pal. E, n.89 – Lotto UNICO: abitazione di tipo economico posto al piano terreno rialzato. PREZZO BASE Euro 60.000,00. Offerta minima Euro 45.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/01/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Costanzo Domenico 0902934955, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 56/1996. In Graniti (ME), Via Santa Maria – Lotto UNICO: CORPO A fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano T in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano 1 in corso di costruzione. CORPO A lastrico solare. CORPO B Fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 57.145,36. Offerta minima Euro 42.859,02. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Dal 17.01.2023 ore 10:00 sino al 27.01.2023 ore 10:00 avrà luogo in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it la vendita senza incanto con modalità asincrona. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 15/2019. In Nizza di Sicilia (ME), Comandante Todaro 64/A – Lotto UNICO: appartamento piano 2, interno 8, scala A, della superficie commerciale di mq 168,00. PREZZO BASE Euro 162.792,00. Offerta minima Euro 122.094,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. Asta senza Incanto 24/01/2023 ore 10:30 presso COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 23/2020. In Saponara (ME), via Roma 499 – Lotto UNICO: abitazione che si sviluppa in un unico livello oltre lastrico solare e corte retrostante ed è composta, al piano terra, da un corridoio, tre camere, una cucina, un servizio igienico ed una piccola corte prospiciente la via Roma; al piano primo, da un lastrico solare ed una corte retrostante, il tutto confinante con proprietari altra ditta ed a sud-ovest con la via Roma. L’immobile sviluppa nell’insieme la superficie lorda di 216,65 mq. PREZZO BASE Euro 14.588,63. Offerta minima Euro 10.941,47. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/01/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Ruggeri Francesco 3294170069, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 26/2019. In Messina (ME), Via Quod Quaeris is. 435/40 n. 19/8 – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di mq 80,87, posto al piano secondo e terzo, composto al piano secondo, da ingresso, camera e bagno e al piano terzo, collegato con una scala interna, da soggiorno, cucina e piccolo wc, oltre balcone. PREZZO BASE Euro 54.120,00. Offerta minima Euro 40.590,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/01/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Mamertini 17. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 28/2016. In Torregrotta (ME), viale Europa 24 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1, in regime di separazione dei beni, di appartamento per civile abitazione sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 104,00 oltre una veranda coperta della superficie lorda di mq. 9,45. E’ annessa all’appartamento la proprietà di un terzo (1/3) indiviso della terrazza dell’edificio con sovrastante tettoia, sita al terzo piano, della superficie lorda complessiva di circa mq. 107,00. La tettoia occupa una superficie lorda di mq. 31,00. PREZZO BASE Euro 26.200,00. Offerta minima Euro 19.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/01/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Via Romagnosi 7. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 32/2013. In Messina (ME), Via dei Carrai Vico II n. 2 – Lotto UNICO: appartamento ubicato al p.t. di un edificio a due elevazioni, comprensivo di spazio di corte di pertinenza condominiale, composto da un ingresso soggiorno pranzo, cucina, quattro camere da letto e bagno, della sup. lorda coperta di mq 165,20 ed una complessiva corrispondente sup. commerciale reale di mq 149,04. PREZZO BASE Euro 87.400,00. Offerta minima Euro 65.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 18/01/2023 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina via Cesare Battisti n. 101. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Maiorana Bernardo 0906413296, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 41/10 R.E. Messina, Fraz. Gazzi, Rione Taormina, Via Cecilio 22, Appartamento nella Pal. F, int. 52, a P. T., di tre vani ed accessori, oltre annesso cortile, su cui insiste un ripostiglio abusivo. Prezzo base d’asta: euro 33.224,18. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 25.01.2023 alle ore 17.30 Luogo: Via Ducezio 12 98100 Messina. Per info: 090/6409852 – 090/670129. G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteavvisi.it – www.asteannunci.it www.tempostretto.it

RGE 67/2021. In Taormina (ME), via Nazionale 248 – Lotto UNICO: intero fabbricato da cielo-terra destinato a struttura turistico ricettiva (albergo). In Catasto fabbricati al fg. 4, p.lla 58 sub 1 e terreni pertinenziali sovrastanti e limitrofi il fabbricato, identificati al fg. 4, p.lle 55 (qualità fico d’india) e 56 (pascolo). Il lotto consiste nell’edificio isolato avente due piani seminterrati oltre sei piani f.t. (PT-I-II-III-IV -V) e terreni pertinenziali, costituite da due particelle confinanti tra loro e con terreni di altre ditte. PREZZO BASE Euro 4.050.000,00. Offerta minima Euro 3.037.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/01/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Cataldo Domenico 090671978, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 74/2016. In Messina (ME), Via Giovambattista Colonna, Villaggio Camaro San Paolo – Lotto UNICO: Appartamento della sup. commerciale di mq 87,55. L’unità immobiliare è composta da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, e ripostiglio disimpegnati da un corridoio. PREZZO BASE Euro 47.585,69. Offerta minima Euro 35.689,27. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 25/01/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXVII Luglio n. 34. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Faraone Arturo 0909022972, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 98/2021. In Furci Siculo (ME), Via IV Novembre 266 – Lotto UNICO: Intero fabbricato (ex due appartamenti, oggi unico fabbricato) composto da piano terra, piano primo, piano secondo (mansardato) oltre copertura a terrazzo (al p. III). PREZZO BASE Euro 254.400,00. Offerta minima Euro 190.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.904,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 117/2018. In Gaggi (ME), via Cola Durbo, 1 c.da Cavallaro – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione 93 mq composto da tre camere da letto, grande salone, cucina e due bagni, dotato di impianto di riscaldamento e climatizzazione autonomo, piano terra rialzato con ampio prato verde e veranda. PREZZO BASE Euro 53.789,06. Offerta minima Euro 40.341,79. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/01/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it , e www.tribunale.messina.it

RGE 122/2020. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 1: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani terra, primo e secondo, composto al piano terra da salone, cucina, bagno, ampio balcone e giardino, al piano primo da tre camere, bagno, disimpegno e balcone ed al secondo piano da terrazza esclusiva. PREZZO BASE Euro 115.000,00. Offerta minima Euro 86.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.025,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 2: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c., complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano primo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e giardino. CORPO B. Intera piena proprietà di un box garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 65.000,00. Offerta minima Euro 48.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.275,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 3: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano secondo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. PREZZO BASE Euro 61.000,00. Offerta minima Euro 45.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.135,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 4: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani terra e primo, composto da cantina, ripostiglio e bagno al piano terra e soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e corte esclusiva al primo piano. PREZZO BASE Euro 67.500,00. Offerta minima Euro 50.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.362,50. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 5: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano primo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c., complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. I. PREZZO BASE Euro 53.000,00. Offerta minima Euro 39.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.855,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 6: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani primo, secondo e terzo, composto al piano primo da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva e al secondo piano da due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 94.000,00. Offerta minima Euro 70.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.290,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 7: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani primo, secondo e terzo, composto al piano primo da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva e al secondo piano da due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 93.000,00. Offerta minima Euro 69.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.255,00. Asta senza Incanto 27/01/2023 ore 10:00 presso Studio Legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 125/2021. In Messina (ME), Torre Faro, Via Rometta n. 1, angolo Via Pozzo Giudeo – Lotto UNICO: appartamento a civile abitazione posto al piano terra leggermente rialzato di un fabbricato a due elevazioni fuori terra con terrazza di copertura, con accesso diretto da un portone del fabbricato, di superficie catastale di mq. 70, composto da una cucina, un soggiorno, una camera da letto, un vano adibito a cameretta, un w.c., un ingresso/corridoio, dotato di bombole a gas, acqua comunale, porte interne e d’ingresso in legno, infissi in alluminio, pavimentazione in ceramica. PREZZO BASE Euro 57.275,00. Offerta minima Euro 42.957,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2023 ore 14:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Magaudda Giuseppe 3342635809, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 139/2021. In Messina (ME), viale della Libertà, is. 481, n. 41 – Lotto 1: ufficio della superficie commerciale di 119,00 mq posto al piano T, interno Palazzina D, scala H, ed ha un’altezza interna di 3,05. L’edificio cui appartiene sviluppa 6 piani. PREZZO BASE Euro 147.225,00. Offerta minima Euro 110.418,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.153,00. In Messina (ME), sita in Messina, viale della Libertà IS. 481, n. 41 – Lotto 2: cantina della superficie commerciale di 35,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è posto al piano T, interno Palazzina D, scala H, ed ha un’altezza interna di 3,05. L’edificio cui appartiene sviluppa 6 piani. PREZZO BASE Euro 23.287,50. Offerta minima Euro 17.465,63. Rilancio minimo in aumento Euro 815,00. In Messina (ME), viale della Libertà IS. 481, n. 41 – Lotto 3: negozio della superficie commerciale di 35,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è posto al piano T, interno Palazzina D, scala H, ed ha un’altezza interna di 3,80. L’edificio cui appartiene sviluppa 6 piani. PREZZO BASE Euro 47.600,00. Offerta minima Euro 35.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.666,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 183/2020. In Messina (ME), Via Andrea Calamech 2 – Lotto UNICO: Locale destinato a deposito/magazzino piano terra, costituito da un ingresso, tre vani adibiti ad ufficio ad uso del deposito, un ampio vano deposito, un vano adibito ad archivio e il vano servizi, per una superficie lorda, coincidente con quella ragguagliata pari a 187 mq, con altezza all’intradosso di solaio di circa 2.65m. PREZZO BASE Euro 133.110,00. Offerta minima Euro 99.832,25. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/01/2023 ore 15:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 0909573683, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 189/2016. In Messina (ME), Villaggio Torre Faro, via Circuito, contrada Margi – Lotto 1: Complesso immobiliare costituito da una struttura alberghiera, classificata 4 stelle, a quattro elevazioni fuori terra di cui una sottostrada e in parte interrata, con locali a servizio della struttura e piccoli locali a destinazione commerciale, dotato di ampi spazi esterni adibiti a parcheggio scoperto e giardino con piscina. PREZZO BASE Euro 3.290.112,00. Offerta minima Euro 2.467.584,00. Rilancio minimo in aumento Euro 160.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/01/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095. Custode Giudiziario Avv. De Salvo Gaetano 090711002 per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 197/2021. In Messina (ME), Piazza Monsignor Alizzi, ex via Torrente Papardo, contrada Timpazzi, villaggio Faro Superiore 9 – Lotto UNICO: appartamento della sup. commerciale di 113,00 mq, si sviluppa al piano primo e secondo. PREZZO BASE Euro 83.563,50. Offerta minima Euro 62.672,62. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/01/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Capone Sebastiano 3472937012, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 234/2017. In Villafranca Tirrena (ME), Via Zizzo 62 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione al piano secondo (terza elevazione f.t.). La superficie lorda dell’appartamento è pari a mq 79,72 circa (ovvero compresi i muri), mentre il balcone è pari a 14,41 mq (di cui 7,70 circa chiusi in alluminio e vetro). PREZZO BASE Euro 61.300,00. Offerta minima Euro 45.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 13/01/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 320/2016. In Messina (ME), frazione San Filippo Inferiore Via Guardia 98148 – Lotto 1: casa unifamiliare a due elevazioni f.t. superficie lorda complessiva mq circa 233,10. PREZZO BASE Euro 91.375,00. Offerta minima Euro 68.532,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), frazione San Filippo Inferiore Via Guardia 98148 – Lotto 2: rudere superficie lorda complessiva mq circa 44,00. PREZZO BASE Euro 5.525,00. Offerta minima Euro 4.144,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Asta senza Incanto 17/01/2023 ore 10:00 presso DEAS in Messina, Via Nino Bixio n. 33. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 325/2008. In Messina (ME), viale Giostra n. 66 is. 10/C – Lotto UNICO: appartamento al primo piano (seconda elevazione f.t.) si compone di soggiorno cucina, una camera ed un bagno per una superficie lorda complessiva di circa mq 40. PREZZO BASE Euro 17.400,00. Offerta minima Euro 13.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 24/01/2023 ore 16:30 presso APEIM in Messina via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 0906783616, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 329/2016. In Messina (ME), Via Olivarella Villaggio Cumia Inferiore 3 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di mq 290,24, sviluppata su due livelli (due piani f.t.). PREZZO BASE Euro 118.135,05. Offerta minima Euro 88.601,29. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 17/01/2023 ore 10:30 presso locali della COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Abitazioni e box RGE 8/2016 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA MAZZINI, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano terra del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 2, categoria A/2, classe 7, vani 6,5, della superficie di mq 163,55 (oltre un pozzo luce di mq 7,60) rendita Euro 251,77. L’immobile si presenta in cattivo stato di manutenzione causa la presenza di umidità e muffe ed allo stato viene utilizzato come deposito in uso ai debitori esecutati. Prezzo base Euro 53.998,00. Offerta minima: Euro 40.498,50. Termine presentazione offerte: 23/01/23 ore 12:00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano primo del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 6, categoria A/2, classe 8, vani 7,5, della superficie di mq 163,55 (oltre a balconi per mq 9,00) rendita Euro 344,73. L’immobile si presenta in buono stato conservativo ed è occupato dai debitori esecutati. Prezzo base Euro 63.705,00. Offerta minima: Euro 47.778,75. Termine presentazione offerte: 23/01/23 ore 12:00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito al piano primo del fabbricato a tre elevazioni fuori terra, individuato in N.C.E.U. al Fg. 17, part. n. 338 sub 7, categoria A/2, classe 7, vani 6, della superficie di mq 128,06 (oltre a terrazzo di mq 43,20) rendita Euro 232,41. L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione ed è occupato dai debitori esecutati. Si precisa che, originariamente progettato come mera copertura, è stato realizzato in violazione dell’autorizzazione edilizia rilasciata il 9/11/1993. Prezzo base Euro 40.867,50. Offerta minima: Euro 30.650,60. Termine presentazione offerte: 23/01/23 ore 12:00. Vendita senza incanto 27/01/23 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Per info VEGA tel. 0909799847.Rif. RGE 8/2016 BC809300