Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Immobili in vendita a Messina, Sant'Alessio, Alì Terme, Castelmola, Spadafora, Villafranca e Valdina

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 7 DICEMBRE 2022

RGF 37/1990. In Messina (ME), Vill. San Michele, Contrada Savoia – Lotto 1: locale deposito, posto al terzo piano sotto strada, della superficie utile di mq.25,68 e commerciale di mq.31,19. PREZZO BASE Euro 2.000,00. Offerta minima Euro 1.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 2: locale deposito, posto al terzo piano sotto strada, della superficie utile di mq.4,25 e commerciale di mq.5,97. PREZZO BASE Euro 500,00. Offerta minima Euro 375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 3: locale deposito, posto al secondo piano sotto strada, della superficie utile di mq.31,23 e commerciale di mq. 42,77. PREZZO BASE Euro 2.000,00. Offerta minima Euro 1.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 4: locale deposito, posto al secondo piano sotto strada, della superficie utile di mq.26,21 e commerciale di mq.32,89. PREZZO BASE Euro 1.250,00. Offerta minima Euro 937,50. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 5: locale deposito, posto al primo piano sotto strada, della superficie utile di mq.31,23 e commerciale di mq.40,44. PREZZO BASE Euro 1.500,00. Offerta minima Euro 1.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Villaggio San Michele, Contrada Savoia – Lotto 7: abitazione, posta al piano terra, della superficie commerciale di mq.152,00. PREZZO BASE Euro 12.000,00. Offerta minima Euro 9.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 08/02/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Cardella Renato 090661212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 6/2020. In Messina (ME), Villaggio Contesse, SS 114 km 3,500 – Lotto UNICO: abitazione di tipo popolare Pal. ILES piano terra. Costituita da ingresso con corridoio che disimpegna n. 4 vani, ripostiglio, cucina e WC. PREZZO BASE Euro 92.400,00. Offerta minima Euro 69.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 03/02/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 27/2020. In Messina (ME), Via Santo Bordonaro snc, – Lotto UNICO: appartamento composto da soggiorno, 3 vani, bagno, cucina e due balconi che sono stati chiusi con strutture precarie. Complessivamente le condizioni sono discrete. Solo il bagno e la cucina sono stati rimodernati in epoca più recente. Nel vano cucina sono ancora visibili i segni dei danni causati da un’infiltrazione proveniente dall’appartamento del piano superiore, adesso riparata. PREZZO BASE Euro 53.000,00. Offerta minima Euro 39.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 03/02/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. n. 39/11 – 178/12 R.E. Sant’Alessio Siculo, Via Sant’Alessio Nuovo n. 29/a, Fabbricato in corso di costruzione, con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, allo stato rustico, con aree di pertinenza adibite a rampa d’accesso al p. seminterrato e a parcheggio a servizio dell’edificio. Notizie urbanistiche nell’avviso di vendita e in perizia. Prezzo base d’asta: euro 1.184.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 7.02.2023 alle ore 10.15 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 140. Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Per info: 090/6409852 – 090/716268. G.D. dott. C.G. Bisignano. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it –www.asteannunci.it e www.tempostretto.it

RGE 52/2019. In Alì Terme (ME), Via Francesco Crispi 83, oggi 87 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 137,13 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2 (3 el. f.t.), ha un’altezza interna di 2,80. PREZZO BASE Euro 130.547,00. Offerta minima Euro 97.910,25. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Roccalumera (ME), Via Umberto 1° – Lotto 2: negozio quartiere CENTRO, della superficie commerciale di 104,28. L’unità immobiliare è posta al piano TERRA, ha un’altezza interna di 3,50. PREZZO BASE Euro 110.797,00. Offerta minima Euro 83.097,75. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/02/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Brancato Michele 3470797405, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 59/2018. In Messina (ME), contrada Molinello, snc, fraz. Massa Santa Lucia – Lotto UNICO: VILLETTA della superficie commerciale di 76,26 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è composto da un piano seminterrato destinato a cantina, un piano terra destinato a civile abitazione – diviso in vano soggiorno-cucina, due camere da letto, corridoio e wc – ed un lastrico solare. Completa la proprietà un’ampia corte esterna di esclusiva pertinenza. Unità immobiliare ha un’altezza interna di mt 2,70. PREZZO BASE Euro 39.700,40. Offerta minima Euro 29.775,30. Rilancio minimo in aumento Euro 1.390,00. Asta senza Incanto 07/02/2023 ore 09:30 presso studio legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 66/92 R.E. Lotto 3: Castelmola, Loc. Grimaudo, Terreno in zona C di complessive are 6.93. Prezzo base d’asta: euro 1.917,60. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 10.02.2023 alle ore 10.00 Luogo: studio Notaio Claudio Ciappina, Messina via delle Munizioni 3. Per info: 090/6409852. G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato e Custode: Claudio Ciappina. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.tempostretto.it

RGE 132/2020. In Messina (ME), Via Cardinale Giuseppe Guarino – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 55,00 mq., L’immobile a cui si accede, superando il pozzo luce condominiale, è posto al piano terra di un edificio a 6 elev. FT oltre 1 piano seminterrato. L’appartamento si compone di 3 vani più WC a cui si accede tramite comodo disimpegno. PREZZO BASE Euro 41.443,00. Offerta minima Euro 31.082,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 21/02/2023 ore 11:00 presso Studio del delegato in Messina, via La Farina n.171 is. G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 145/2019. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 102,57 mq. L’immobile in oggetto occupa parte del piano terzo (quarta elevazione f.t.) di un fabbricato a 5 elevazioni f.t., facente parte del Corpo B del Condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da ingresso, cucina, soggiorno con annesso ampio balcone, disimpegno, due camere da letto una delle quali con annesso balconcino prospiciente su area condominiale, infine due bagni. PREZZO BASE Euro 104.621,40. Offerta minima Euro 78.466,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 2: Cantina della superficie commerciale di 64,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano S1 (primo sottostrada) di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da ingresso, cucina soggiorno, una camera da letto e un wc. PREZZO BASE Euro 29.580,00. Offerta minima Euro 22.185,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 3: Cantina della superficie commerciale di 29,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano primo sotto-strada di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da un vano ed un wc. PREZZO BASE Euro 11.730,00. Offerta minima Euro 8.798,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 4: Cantina della superficie commerciale di 71,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano primo sotto-strada di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da due vani, angolo cottura e wc. PREZZO BASE Euro 33.150,00. Offerta minima Euro 24.870,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 5: Cantina della superficie commerciale di 27,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano primo sotto-strada di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo A , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da un vani e wc. PREZZO BASE Euro 13.260,00. Offerta minima Euro 9.945,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 6: Cantina della superficie commerciale di 13,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano terra rialzato di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. piano cantinato, identificato come corpo A , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. E’ composto da un unico vano. PREZZO BASE Euro 6.630,00. Offerta minima Euro 4.973,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 7: posto auto della superficie commerciale di 12,00 mq. L’unità negoziale oggetto di valutazione è posta al piano Terra rialzato, scala A, facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 9.180,00. Offerta minima Euro 6.885,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71, – Lotto 8: posto auto della superficie commerciale di 18,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 13.770,00. Offerta minima Euro 10.328,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 9: posto auto della superficie commerciale di 9,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 6.885,00. Offerta minima Euro 5.164,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 10: posto auto della superficie commerciale di 11,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 8.415,00. Offerta minima Euro 6.312,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 11: posto auto della superficie commerciale di 12,00 mq. L’unità immobiliare è posta al piano S1, scala A, consistenza 12 mq. PREZZO BASE Euro 9.180,00. Offerta minima Euro 6.885,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 12: posto auto della superficie commerciale di 13,00. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 9.945,00. Offerta minima Euro 7.459,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 13: posto auto della superficie commerciale di 12,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 9.180,00. Offerta minima Euro 6.312,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 14: posto auto della superficie commerciale di 14,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 10.710,00. Offerta minima Euro 8.033,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 15: posto auto , della superficie commerciale di 12,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 9.180,00. Offerta minima Euro 6.885,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 16: posto auto della superficie commerciale di 16,00 mq per la quota di 1/1. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 12.240,00. Offerta minima Euro 9.180,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 17: posto auto della superficie commerciale di 178,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 136.170,00. Offerta minima Euro 102.128,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 18: posto auto della superficie commerciale di 10,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 7.650,00. Offerta minima Euro 5.738,00. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 19: posto auto della superficie commerciale di 113,00 mq. L’unità negoziale è posta al piano S1, scala A facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 86.445,00. Offerta minima Euro 65.834,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 20: lastrico solare della superficie commerciale di 22,35 mq. Il lastrico solare in oggetto è ubicato al piano primo settimo di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. e tre piani seminterrati , identificato come corpo A , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 22.797,00. Offerta minima Euro 17.098,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 21: lastrico solare della superficie commerciale di 34,35 mq. Il lastrico solare in oggetto è ubicato al piano primo quinto di un fabbricato a 5 elevazioni f.t. e piano cantinato, identificato come corpo B , facente parte del condominio ” Viale Italia 71″. PREZZO BASE Euro 35.037,00. Offerta minima Euro 26.278,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 – Lotto 22: posto auto della superficie commerciale di 11,00 mq. Il posto auto in oggetto è ubicato al piano S1, scala A. PREZZO BASE Euro 8.415,00. Offerta minima Euro 6.312,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/02/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218. Custode Giudiziario Avv. Gaetano Picciolo (ovvero suo delegato: Avv. Marco Iacono) 090671043 per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 153/2020. In Messina (ME), Contrada Reginella, Villaggio San Michele – Lotto UNICO: appartamento, Compl. Primavera III Lotto, della superficie catastale totale di mq 104, totale escluse aree scoperte 94 mq, sviluppata su due livelli (piano terzo e quarto). Parcheggio esterno piano T della superficie catastale totale mq 12. PREZZO BASE Euro 110.500,00. Offerta minima Euro 82.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 16/02/2023 ore 10:30 presso Associazione COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 176/2021. In Messina (ME), Via Adda 13 – Lotto UNICO: appartamento composto da ingresso, salotto, soggiorno-pranzo con angolo cottura, 2 camere da letto, altro soggiorno, disimpegno, due bagni e ripostiglio oltre a terrazza a livello. Ha una superficie catastale di 112 mq ed una superficie catastale escluse le aree scoperte di 104 mq. Il fabbricato di cui fa parte l’appartamento è a tre elevazioni fuori terra con copertura a terrazza e tettoia. PREZZO BASE Euro 109.416,00. Offerta minima Euro 82.062,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. modalità sincrona mista 08/02/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Bucalo Marco 3281061283, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 182/2015. In Messina (ME), viale Principe Umberto Strada Privata 129 bis – Lotto 1: appartamento al piano quinto int. 12 sc. A di un fabbricato per civile abitazione, composto da ingresso, corridoio, ripostiglio cucina, soggiorno, tre camere, due bagni e tre balconi. Superficie 139, Piano 5. PREZZO BASE Euro 165.000,00. Offerta minima Euro 124.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), viale Principe Umberto Strada Privata 129 bis – Lotto 2: box auto scala A int. 28 piano cantinato esteso circa mq 27,16. PREZZO BASE Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 13.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/03/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance s.r.l. sita in Messina via Solferino 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. nn. 182/97 – 370/97 – 98/02 R.E. In Messina, Vill. Orto Liuzzo, C.da Guardia, Salita Rio Orto: a) immobile a P.T. (sala d’ingresso, ampia sala ristorante, altra saletta ristorante e servizi, con corte esclusiva di mq. 300 circa, su cui insistono tettoia chiusa in ampliamento e altra tettoia, in struttura leggera); mq. lordi complessivi 552 circa; b) immobile, a P. T., di complessivi mq. lordi 285 circa, con destinazione catastale commerciale; c) deposito di complessivi mq. lordi 74 circa, con annesso terreno; d) entrostante terreno, di are 24.96; vi insiste un piccolo corpo di fabbrica abusivo. Descrizione dettagliata, notizie urbanistiche e oneri nell’avviso integrale di vendita, cui si fa espresso ed esclusivo riferimento. Prezzo base d’asta: euro 384.6000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte in data 8.02.2023 alle ore 10 Luogo: studio Notaio Giuseppe Vicari Messina via Cesare Battisti n. 13. Per info: 090/6409852 – 0906409870. G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato e custode: Notaio Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 185/2017. In Messina (ME), Via Salita Tremonti 84 – Lotto UNICO: locale magazzino al piano terra altezza interna 3,75 ml, facente parte di un edificio a cinque elevazioni f.t. La superficie totale lorda è pari a mq 208. PREZZO BASE Euro 54.506,00. Offerta minima Euro 40.879,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 07/02/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Roccalumera, Via Umberto I n. 281. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Vadalà Andrea 3492881979, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 209/2016. In Messina (ME), Valle Degli Angeli via 40E 13 – Lotto UNICO: appartamento ai piani 1-2 e deposito al piano terra, con superficie complessiva di circa mq 168,00 compreso balconi e corte esterna) di cui residenziale coperta mq 78,00. deposito mq 39,00. PREZZO BASE Euro 15.476,40. Offerta minima Euro 11.607,30. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 17/02/2023 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina, Via S. Sebastiano n. 13. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Schepis Marzia 0906783554, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 229/2016. In Messina (ME), Contrada Barone s.n., frazione Villaggio Spartà – Lotto UNICO: A) intera piena proprietà di villa singola ad una elevazione fuori terra, oltre piano sottotetto e piano cantinato, avente superficie commerciale di 353,34 mq. B) locale deposito ad una elevazione fuori terra sito in Messina, avente superficie commerciale di mq 80,00, consistenza mq 63,00 superficie catastale; annesso terreno agricolo della superficie commerciale di 2.620,00 mq, identificato al foglio 1 particella 1174, qualità uliveto, superficie are 26 ca 20. C) intera piena proprietà di unità immobiliare indipendente ad una elevazione fuori terra avente superficie commerciale di mq 91,94. PREZZO BASE Euro 478.365,79. Offerta minima Euro 358.774,34. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Asta senza Incanto 07/02/2023 ore 10:00 presso A.L.P.E.F. in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 251/2016. In Messina (ME), Faro Superiore, via Lecce – Lotto 1: deposito commerciale posto al 1/s (locale seminterrato), sito in Messina, località Faro Superiore, in Via Lecce (alla quale si giunge percorrendo la strada provinciale 49), all’interno del Complesso edilizio A-Zeta. PREZZO BASE Euro 41.335,90. Offerta minima Euro 31.016,93. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Faro Superiore – Lotto 2: deposito commerciale posto al 1/s, sito in Messina località Faro Superiore, cui si accede percorrendo la strada provinciale 49 e immettendosi nella via Messina. Il bene oggetto di stima si trova all’interno del complesso edilizio “Il Faro”. PREZZO BASE Euro 18.281,78. Offerta minima Euro 13.711,34. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. In Messina (ME), Faro Superiore – Lotto 3: deposito commerciale posto al 1/s, sito in Messina località Faro Superiore, cui si accede percorrendo la strada provinciale 49 e immettendosi nella via Messina. Il bene oggetto di stima si trova all’interno del complesso edilizio “Il Faro”. PREZZO BASE Euro 18.281,78. Offerta minima Euro 13.711,34. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. In Messina (ME), Faro Superiore – Lotto 4: villa residenziale cui si accede percorrendo la strada provinciale 49 e immettendosi in contrada Rovetto o contrada Feo (nella CTU si parla impropriamente di “piena proprietà per la quota di 2/3” ma -nel contesto dell’elaborato peritale- viene specificato che il bene si appartiene anche il restante 1/3 al debitore esecutato e, pertanto, la vendita avrà ad oggetto la proprietà dell’immobile nella sua interezza). PREZZO BASE Euro 95.918,38. Offerta minima Euro 71.938,78. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 09/02/2023 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, via T. Cannizzaro n. 168, piano 1°. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bottari Giuseppe 090712392, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 253/2015. In Messina (ME), Salita Tremonti Fondo Nastasi sn – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento composto da tre vani oltre cucina e bagno e locale cantina composto da un vano per 108,60 mq complessivi. cantina situata al piano seminterrato del medesimo fabbricato. PREZZO BASE Euro 71.200,00. Offerta minima Euro 53.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 03/02/2023 ore 16:30 presso presso studio comm. Dott.ssa Gravina, in Messina, Via Pietro Cuppari n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Cappuccio Gloria 3317580767, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

PROC. ES. 259/16 R.E. Spadafora, Viale Umberto I n. 505, Negozio a P. T. edificio C, composto da vano bottega, vano retro – bottega, w.c. ed anti w.c., della superficie lorda di mq. 85,10 circa. Prezzo base d’asta: Euro 37.125,00 Offerta minima: euro 27.843,75 Rilancio minimo in aumento: Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 14.02.2023 ORE 12.00 PRESSO SALA ASTE DELLA EDICOM FINANCE IN MESSINA, VIA SOLFERINO N. 29, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it. Per info: 090/344892 – 090/6409852. G.E. Dott. Giuseppe Minutoli. Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 351/2017. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina ex opificio Pirelli. – Lotto UNICO: A – opificio composto da porzione di opificio a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio e corte coperta pertinenziale posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 887,00 circa, oltre corte coperta (tettoia) di mq 330,00 circa;. BC – di opificio e palazzina uffici composto da porzione di opificio a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio con identiche caratteristiche costruttive e descrizione dettagliata di cui al Corpo A che sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 524,00 circa e palazzina uffici con struttura portante in c.a. distribuita su diversi piani: piano S1, T, 1°, 2°; sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 1.759,00 circa;. BC1 – Centrale elettrica: fabbricato accessorio ricadente all’interno dello stesso corpo BC, posto al piano T. Sviluppa una superficie coperta di mq 35,00 circa;. D – edificio per civile abitazione composto da un edificio a una elevazione fuori terra con struttura portante in c.a.; a pianta regolare con ampia veranda coperta semicircolare e, sul lato opposto alla veranda coperta, dotato di una loggia coperta aperta da due lati. Ubicato al piano terra e occupa una superficie lorda complessiva di mq 149,00 comprese la loggia aperta e la veranda coperta;. E – terreno composto da terreno pertinenziale ai sub 2, 3 e 4 per una superficie pari a mq 3.439,00 circa. Tale superficie risulta così utilizzata: mq 600,00 circa coperti da tettoia di cui mq 330,00 circa già considerati nella valutazione del corpo A (opificio) e mq 270,00 già considerati nella valutazione del corpo BC (opificio e palazzina uffici); area parcheggio: mq 1.150,00 circa; verde: mq 380,00 circa; area libera: mq 1.309,00 circa; l’immobile è identificato nella zona D, sottozona D1;. F – terreno industriale – artigianale superficie complessiva di mq 662,00 circa; l’immobile è identificato nella zona D, sottozona D1. PREZZO BASE Euro 1.275.000,00. Offerta minima Euro 956.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. modalità sincrona mista 10/02/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.ite www.tribunale.messina.it

Proc. N. 475/92 R.G. Valdina, Via Nemi LOTTO 1 – Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1°, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1°, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a tetto. Prezzo base d’asta: euro 54.281,25. VENDITA SENZA INCANTO Asta 14.02.2023 ore 9.45 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 Messina Per informazioni rivolgersi a: 090/6409852 – 090344892. Notaio Delegato: Adele Penna. G.E. Dott. Armaleo. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it –www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RG 6133/2018. In Messina (ME), contrada Tumino Pirrotta- Sperone – Lotto 2: nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 230,00. nuda proprietà di villa singola della sup. commerciale di mq 107,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 170,00. nuda proprietà di terreno residenziale della sup. commerciale di mq 194,00. PREZZO BASE Euro 92.000,00. Offerta minima Euro 69.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/02/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Logozzo Nicola 0902402946, per info e visita immobile.m Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it