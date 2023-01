Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Immobili in vendita a Messina, Rometta, Valdina, Graniti, Gaggi, Giardini Naxos, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Limina, Malvagna, Villafranca Tirrena, Torregrotta (redazionale)

RGF 24/2017. In Messina (ME), Via Ducezio, Parco Mira – Lotto 1: Piena proprietà di locale destinato ad autorimessa facente parte del complesso residenziale denominato "Aralia" della superficie di mq 71 circa, sup. catastale 71 mq, cons. catastale 65 mq, posto al piano Tarullo. PREZZO BASE Euro 41.905,00. Offerta minima Euro 31.428,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Ducezio, Parco Mira – Lotto 2: Piena proprietà di locale destinato ad autorimessa facente parte del complesso residenziale denominato "Aralia" della superficie di mq 70 circa, sup. catastale 70 mq, cons. catastale 65 mq, posto al piano T. PREZZO BASE Euro 41.905,00. Offerta minima Euro 31.428,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/03/2023 ore 11:15 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile.

RGF 19/2016. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 3: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 21 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B1 ed edificio B1. PREZZO BASE Euro 5.827,24. Offerta minima Euro 4.370,43. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 6: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B2 ed edificio B2. PREZZO BASE Euro 3.887,48. Offerta minima Euro 2.915,61. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 7: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B3 ed edificio B3. PREZZO BASE Euro 3.887,48. Offerta minima Euro 2.915,61. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 8: locale cantina al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 15 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B4 ed edificio B4. PREZZO BASE Euro 3.887,48. Offerta minima Euro 2.915,61. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 9: locale cantina sal piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra. Esso è adibito a cantina, ha una superficie di circa 21 mq ed è composto da un solo vano di forma irregolare, posto al piano primo seminterrato scala B4 ed edificio B4. PREZZO BASE Euro 5.827,24. Offerta minima Euro 4.370,43. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), via Pitrè – Lotto 18: appartamento al piano sottotetto di un fabbricato fronte strada condominiale a quattro elevazioni fuori terra. Ha una superficie di circa 60 mq ed è composto da un salone con annesso angolo cottura, da una stanza da letto, da un w.c. e da un ripostiglio. Come pertinenza diretta vi è un terrazzo con vista mare. Posto al piano terzo scala B1 ed edificio B1. PREZZO BASE Euro 48.626,84. Offerta minima Euro 36.470,13. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 28/03/2023 ore 09:30 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro, Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avvocato Di Renzo Maria 0906409828, per info e visita immobile.

RGE 5/2019. In Rometta (ME), Via Elio Vittorini 5 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 172,17 mq posto al secondo piano dell'edificio di maggior consistenza a tre elevazioni f.t., oltre copertura a falda, realizzato con struttura portante in c.a. L'appartamento è composto da zona ingresso, un pranzo – soggiorno, un corridoio, quattro camere da letto, una cucina, una lavanderia, un bagno ed un wc, oltre ad una loggia e balcone che si sviluppa lungo i fronti nord, sud ed est. La superficie calpestabile è pari a circa mq. 135,00, mentre l'altezza interna è di ml 2,90. PREZZO BASE Euro 124.439,66. Offerta minima Euro 93.330,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 22/03/2023 ore 10:00 presso studio professionale del sottoscritto, sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

RGE 6/2016. In Valdina (ME), Via Nazionale 143 – Lotto UNICO: Piena proprietà di capannone industriale composto da: a) fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura portante in c.a.; b) un capannone a una elevazione fuori terra a tre campate con struttura portante in acciaio e tamponatura esterna in muratura; c) tre tettoie a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio. PREZZO BASE Euro 1.404.651,56. Offerta minima Euro 1.053.488,67. Rilancio minimo in aumento Euro 60.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/03/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile.

RGE 31/2013. In Messina (ME), via Comunale Zafferia – Lotto UNICO: Appartamento al 5° piano composto da ingresso, salone, cucina, corridoio, 3 vani letto, 2 bagni, 1 ripostiglio e due terrazzi per una superficie lorda coperta complessiva di mq 142. PREZZO BASE Euro 70.762,50. Offerta minima Euro 53.071,88. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 10:45 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile.

RGE 60/2017. In Graniti (ME), vico Trento snc – Lotto 1: Magazzino composto da un unico vano non rifinito posto al piano terra della superficie lorda complessiva di circa mq 33,00. PREZZO BASE Euro 1.761,00. Offerta minima Euro 1.320,75. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Graniti (ME), vico Trento 2 – Lotto 2: appartamento composto da deposito, ingresso con scala e ripostiglio sottoscala al p.t.; 2 vani, corridoio, bagno e balcone al p. 1°; 2 vani, corridoio, bagno e balcone al p. 2° cucina e terrazza coperta al p. 3°. Posto ai piani T-1-2-3, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 159,00 (inclusi pertinenze esterne e magazzino). PREZZO BASE Euro 30.359,00. Offerta minima Euro 22.769,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 10:15 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile.

RGE 88/2018. In Gaggi (ME), Via Taormina 8 – Lotto UNICO: Appartamento al piano 3° di vani 5,5. L'immobile, composto da ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due camere, un ripostiglio ed un bagno, oltre balcone corrente su tutto il perimetro dell'alloggio e porzione del sovrastante terrazzo collegato solo per mezzo del vano scala condominiale (e catastalmente individuato con altro subalterno), sviluppa una superficie lorda complessiva, mq 103,00. lastrico solare, piano 4, mq 213. PREZZO BASE Euro 70.364,00. Offerta minima Euro 52.773,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 11:45 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile.

RGE 94/2017. In Messina (ME), Villaggio Aldisio, Via Gioacchino Chinigò – Lotto UNICO: Appartamento costituito da cucina, letto matrimoniale, camera, corridoio, wc, ripostiglio, n. 2 balconi. L'appartamento posto al piano terzo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 80,25. PREZZO BASE Euro 36.295,00. Offerta minima Euro 27.221,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 10:45 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile.

RGE 106/2018. In Messina (ME), Via Rio, S. Lucia sopra Contesse, oggi Via delle Margherite n. 1 – Lotto 1: Villetta a schiera laterale 3 piani fuori terra, di cui uno piano cantinato, oltre sottotetto. PREZZO BASE Euro 108.821,00. Offerta minima Euro 81.616,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 21/03/2023 ore 16:00 presso A.P.E.I.M. in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Caterina 090662484, per info e visita immobile.

RGE 106/2020. In Giardini-Naxos (ME), Via Ischia – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile della superficie lorda di 170,60 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L'immobile consiste in un appartamento posto al II° di un edificio, non costituito in condominio, che sviluppa 4 piani f.t. PREZZO BASE Euro 152.568,33. Offerta minima Euro 114.426,24. Rilancio minimo in aumento Euro 5.340,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/03/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile.

RGE 121/2

RGE 154/2012. In Messina (ME), Contrada S. Giovannello – Lotto UNICO: Terreno residenziale suddiviso in 3 particelle, ma considerato un unico lotto, con unico accesso, qualità semin. arbor. e vigneto; sup. tot. mq 3.161. PREZZO BASE Euro 53.460,00. Offerta minima Euro 40.095,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 04/04/2023 ore 09:30 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Romagnosi n. 7. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 165/2016. In Graniti (ME), Via Misericordia – Lotto 1: appartamento composto da tre vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie commerciale di 94,84 mq. con annessa terrazza posta al piano terzo di circa mq 35. PREZZO BASE Euro 37.460,00. Offerta minima Euro 28.095,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. In Graniti (ME), Via Misericordia – Lotto 2: box singolo posto al p.t. per una superficie commerciale di 37,33 mq. PREZZO BASE Euro 6.069,00. Offerta minima Euro 4.551,75. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 16:45 presso studio del delegato in Messina Via S. G. Bosco n. 23. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Nastasi Nicola 3475572075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 174/2003. In Messina (ME), Via E.L. Pellegrino is. 156 – Lotto 1: Quota indivisa del 50% di bottega mq 35, costituito da unico grande vano. PREZZO BASE Euro 72.190,93. Offerta minima Euro 54.143,20. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 28/03/2023 ore 15:30 presso studio del Professionista Delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Pronesti Daniela 0902934051, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 219/2021. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Lungomare Bucalo 115, oggi Via Lungomare Paolo Borsellino 115 – Lotto 1: edificio adibito a ristorante, pizzeria, ubicato al piano terreno di un immobile a due elevazioni f.t. più seminterrato e sottotetto di una consistenza di mq 127, una superficie catastale di di mq 158 ed una superficie commerciale complessiva conteggiata in 174,00 mq. PREZZO BASE Euro 322.000,00. Offerta minima Euro 241.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/03/2023 ore 14:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Capano Rosita 3471234875, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 221/2018. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Siena – Lotto 1: diritto di nuda proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione. L’immobile, composto da ingresso (indicato in progetto come studio), pranzo-soggiorno con angolo cottura e bagno; oltre due balconi, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 52,00. Gli usufruttuari sono nati in data 19.1.1936 e 20.7.1943. PREZZO BASE Euro 41.400,00. Offerta minima Euro 31.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Siena – Lotto 2: diritto di piena proprietà per quota di 500/1000 di lastrico solare (sovrastante l’immobile di cui al lotto 1), della superficie effettiva di mq 25, di copertura del fabbricato. PREZZO BASE Euro 2.700,00. Offerta minima Euro 2.025,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 10:15 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Correnti Antonio 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 255/2016. In Messina (ME), frazione Rione Gazzi, contrada Mangialupi, via Guido Inferrera – Lotto UNICO: Appartamento posto al piano primo, composto da ingresso che disimpegna: la cucina, il bagno, una camera, la camera da letto e un soggiorno; Sup. lorda complessiva mq 73,73. PREZZO BASE Euro 21.600,00. Offerta minima Euro 16.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 30/03/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Via Romagnosi n. 7. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 342/2017. In Messina (ME), contrada Lentischi – Avarna – Lotto UNICO: terreno composto da tre contigue porzioni fondiarie, dove il fabbricato diruto preesistente non ha più consistenza, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 42,580 (per superficie lorda si intende l’ingombro complessivo dell’immobile). PREZZO BASE Euro 47.745,71. Offerta minima Euro 35.809,29. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. modalità sincrona mista 22/03/2023 ore 15:30 presso studio del delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 354/2016. In Messina (ME), villaggio Aldisio, via 30/N – Lotto UNICO: appartamento composto da ingresso di disimpegno, cucina, due vani da letto, soggiorno, wc e due balconi, per una superficie complessiva lorda di circa mq 87,00, posto al piano 1. PREZZO BASE Euro 48.750,00. Offerta minima Euro 36.562,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 23/03/2023 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Viale Giostra n. 43 is. 487. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Mariateresa Mezzasalma 3882921315, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 372/2011. In Limina (ME), via Stormo – Lotto 1: fabbricato per civile abitazione a due elevazioni f.t. e corte di pertinenza, composto a pianterreno da ingresso-soggiorno, un ampio vano pranzo-soggiorno con angolo cottura dal quale direttamente si accede al vano wc e ad altra camera; a primo piano da tre comodi e ampi ambienti e due vani rispettivamente destinati a wc-doccia e wc-bagno. PREZZO BASE Euro 41.270,00. Offerta minima Euro 30.952,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 10:45 presso sala aste della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino, n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 399/2020. In Messina (ME), Via San Pantaleo – Lotto UNICO: Appartamento al Villaggio Bordonaro, in Via San Pantaleo Complesso Il Quadrifoglio Corpo A int. N° 13 posto al quarto piano di un fabbricato in cemento armato del 1990 circa, a 4 elevazioni F.T e si compone di un ingresso/ soggiorno, un corridoio che distribuisce ad un ripostiglio, una camera da letto singola con balcone, una camera matrimoniale con finestra ed un bagno completo. PREZZO BASE Euro 79.223,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 21/03/2023 ore 10:30 presso studio in Messina, via La Farina n.171 is. G. G.I. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 4769/2016. In Messina (ME), viale Europa 7 – Lotto 1: appartamento per civile abitazione, posto a piano terra (prima elevazione fuori terra), composto da tre vani, cucina, cortile ed accessori. PREZZO BASE Euro 75.600,00. Offerta minima Euro 56.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/03/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avvocato Omero Eduardo 090717601, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 24/2022. In Malvagna (ME), Via Nuova 48 – Lotto UNICO: Intero complesso aziendale “Farmacia Lidia Montalto” con sede in Malvagna, Via Nuova 48, a sua volta composto da: i) il diritto di esercizio della Farmacia; ii) l’azienda commerciale connessa a tale diritto di esercizio, il tutto con il relativo avviamento, il diritto alla denominazione, alla ditta ed alla insegna, con il consenso alla volturazione di tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni, abilitazioni, nullaosta, permessi ed altri atti di consenso comunque denominati, per la vendita dei prodotti complementari e per ogni altra attività attualmente svolta dalla Farmacia; iii) mobilio, le attrezzature, i misuratori fiscali, i computer, i beni mobili e le dotazioni di legge esistenti nella Farmacia, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano; iv) le giacenze di magazzino che verranno calcolate solo in esito all’aggiudicazione nell’imminenza della stipula del Contratto Definitivo. PREZZO BASE Euro 204.000,00. Offerta minima Euro 204.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/03/2023 ore 09:00 presso studio in Messina, Piazza Immacolata di Marmo 4 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 23/2017. In Messina (ME), Viale Regina Margherita – Lotto 3: area parcheggio di forma quasi triangolare al piano terra. PREZZO BASE Euro 900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Viale Regina Elena – Lotto 10: posto auto in part. 1439 – spiazzo retrostante il fabbricato censito con la part. 1441 (Corpo A), delimitante anche il fabbricato censito con la part. 1409 (Corpo B – C ). PREZZO BASE Euro 900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Viale Regina Elena – Lotto 16: part. 1463 area di forma rettangolare dimensioni m. 5.90 x m. 21.45 = mq. 126.50 circa. PREZZO BASE Euro 9.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Vill.Rodia, Contrada Cicerina – Lotto 17: villino a tre elev. f.t. (piani terra, primo e sottotetto); i piani terra e primo hanno destinazione residenziale, il piano sottotetto ha destinazione locale di sgombero; mq. 270 circa, oltre verande, terrazze, terreno; lavori interni non sono stati ultimati, pertanto l’immobile non è abitabile. PREZZO BASE Euro 144.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Vill.Rodia, Contrada Cicerina – Lotto 18: villino a tre elev. f.t. (piani terra, primo e sottotetto); i piani terra e primo hanno destinazione residenziale, il piano sottotetto ha destinazione locale di sgombero; mq. 270 circa, oltre verande, terrazze, terreno; lavori interni non sono stati ultimati, pertanto l’immobile non è abitabile. PREZZO BASE Euro 144.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Vill.Rodia, Contrada Cicerina – Lotto 19: villino a tre elev. f.t. (piani terra, primo e sottotetto); i piani terra e primo hanno destinazione residenziale, il piano sottotetto ha destinazione locale di sgombero; mq. 270 circa, oltre verande, terrazze, terreno; lavori interni non sono stati ultimati, pertanto l’immobile non è abitabile. PREZZO BASE Euro 144.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 12:00 presso studio del curatore Avv. Fabrizio Guerrera, in Messina, via G. Venezian 23. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avvocato Guerrera Fabrizio 0906409536, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 29/2006. In Messina (ME), località Tremonti Complesso Città Giardino – Lotto 1: box censito al fgl 100 part. 1689 sub 25, Comune di Messina località Tremonti Complesso Città Giardino. PREZZO BASE Euro 9.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 0,00. In Messina (ME), località Tremonti Complesso Città Giardino – Lotto 2: unità immobiliare censita al f.glio 100 part. 1681 sub 44 del Comune di Messina località Tremonti Complesso Città Giardino. PREZZO BASE Euro 7.450,00. Rilancio minimo in aumento Euro 0,00. In Messina (ME), località Tremonti Complesso Città Giardino – Lotto 3: lastrico solare part.lla 1735 sub 47 del pal. A del complesso Città Giardino località Tremonti. PREZZO BASE Euro 2.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 0,00. Asta senza Incanto 28/03/2023 ore 09:30 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Cuomo Donatella 090675774, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 9/2018. In Messina (ME), Frazione Giampilieri Superiore, via Case Nuove 17 – Lotto UNICO: appartamento per abitazione di tipo popolare della superficie commerciale di 135,58 mq composto da un edificio a tre piani dei quali uno seminterrato (P.T.) con copertura tetto a due falde realizzata con strutture portanti in legno, protette con tegole. PREZZO BASE Euro 18.467,79. Offerta minima Euro 13.850,84. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/03/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 16/2017. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Vittorio Emanuele 80 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento posto al primo piano di edificio a due elevazioni fuori terra, composto da ingresso al piano terra, disimpegni, corridoio, bagno, cucina, quattro camere con balcone prospettanti sulla via principale e tre camere (di cui due con balcone e una con finestra) prospettanti su spazio isolamento interno, sviluppa una superficie totale di mq 162,88 comprensiva di balconi e cantina. PREZZO BASE Euro 42.750,00. Offerta minima Euro 32.062,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. Asta senza Incanto 30/03/2023 ore 17:00 presso studio del Professionista Delegato in Messina, V.le San Martino, is. 123 n. 146. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Caputo Rosa 0902925171, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 83/2019. In Villafranca Tirrena (ME), Piazza Castelluccio snc – Lotto UNICO: negozio di consistenza 77 mq, consistenza commerciale di 110,11 mq, la superficie calpestabile interna è pari a circa mq. 93,50. L’immobile destinato a bar, rosticceria, pizzeria e focacceria è articolato in un ampio vano destinato alla vendita dei prodotti oltre che a sala per la consumazione. PREZZO BASE Euro 104.604,50. Offerta minima Euro 78.453,37. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/03/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Ventura Maria 3464745663, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 110/2021. In Rometta (ME), Via San Cono 193 – Lotto UNICO: casa unifamiliare di vecchia costruzione realizzata in muratura portante prima del 1967, a tre elevazioni f.t., seminterrato, piano terra e primo piano. PREZZO BASE Euro 64.175,00. Offerta minima Euro 48.131,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 14/04/2023 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Via Industriale 131. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Leonti Sergio 0902939740, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/2016. In Messina (ME), Villaggio SS. Annunziata vicolo II Trieste MESSINA – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra, composta da 3,5 vani catastali. Al primo piano è stata realizzata una piccola costruzione di circa 26 mq. annessa alla terrazza di circa 47,50 mq. PREZZO BASE Euro 28.125,00. Offerta minima Euro 21.093,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 04/04/2023 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Laresca Giovanni 3384022845, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 146/2016. In Torregrotta (ME), via Pietro Mascagni – Lotto 1: Laboratorio Artigianale posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, è adibito ad attività officina meccanica di mq 188,00 con corte annessa di mq 112. Occupato da contratto di affitto 6+6. Deposito Artigianale posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, è adibito ad attività officina meccanica di mq 228,00 con corte annessa di mq 132. Occupato da contratto di affitto 6+6. PREZZO BASE Euro 146.746,00. Rilancio minimo in aumento Euro 7.338,00. In Torregrotta (ME), via Pietro Mascagni – Lotto 2: deposito artigianale posto al p.t. adibito a deposito di mq 170,25. Occupato da contratto di affitto di 9 anni. PREZZO BASE Euro 56.867,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.843,00. Asta senza Incanto 17/03/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina Compl. Me Due Lotto D Pal. 16. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Accordino Luigi 3283047233, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 175/2016. In Messina (ME), via Comunale, frazione Contrada San Nicolò, Villaggio Santo Stefano Medio – Lotto Unico: appartamento facente parte del complesso “San Nicola Residence” Pal. A, della superficie commerciale di mq 139,80, è posto al secondo piano (terza elevazione fuori terra) con soprastante locale di sgombero al piano sottotetto. PREZZO BASE Euro 88.320,00. Offerta minima Euro 66.240,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/03/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Elia Mariarosaria 3291480331, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 181/2020. In Giardini-Naxos (ME), via Lliria 3 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di mq 134,33, ubicato al piano secondo dell’edificio di maggior consistenza di quattro piani f.t. PREZZO BASE Euro 119.885,95. Offerta minima Euro 89.914,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 30/03/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance Srl sita in Messina, Via Solferino n 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. nn 191/04 – 323/10 R.E. Messina, Vill. Camaro Inf., Rione Casalotto, Lotto 1 – Deposito in Via Vecchia Polveriera 42, a P. T., composto da un unico vano, allo stato rustico. Prezzo base d’asta: euro 16.575,00. Lotto 2 – Appartamento in Via Vecchia Polveriera 44, a P. 1°, composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e balconi. Prezzo base d’asta: euro 82.875,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 29.03. 2023 alle ore 12.00Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina. G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato: Giuseppe Vicari. Custode: Avv. Antonella Mancuso (090712995). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it www.asteannunci.it www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 213/2020. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 1: cantina della superficie commerciale di 34,00 mq. PREZZO BASE Euro 15.895,00. Offerta minima Euro 11.921,25. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 2: cantina della superficie commerciale di 21,00 mq. PREZZO BASE Euro 9.915,25. Offerta minima Euro 7.436,44. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse, – Lotto 4: posto auto coperto della superficie commerciale di 12,50 mq. PREZZO BASE Euro 4.250,00. Offerta minima Euro 3.187,50. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse, – Lotto 5: posto auto coperto della superficie commerciale di 12,25 mq. PREZZO BASE Euro 4.250,00. Offerta minima Euro 3.187,50. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 6: posto auto scoperto della superficie commerciale di 12,50 mq. PREZZO BASE Euro 3.825,00. Offerta minima Euro 2.868,75. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse, – Lotto 7: posto auto scoperto della superficie commerciale di 12,50 mq. PREZZO BASE Euro 3.251,25. Offerta minima Euro 2.438,44. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 8: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 96,31 mq, ubicato al piano primo, seconda elev. f.t. della scala C di un fabbricato a 4 elevazioni f.t., oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 86.979,07. Offerta minima Euro 65.234,30. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 9: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 125,65 mq, ubicato al piano secondo e terzo, terza e quarta elev. f.t. della scala D di un fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 141.547,80. Offerta minima Euro 106.160,85. Rilancio minimo in aumento Euro 5.500,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 10: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 40,00 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala D del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 23.800,00. Offerta minima Euro 17.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 11: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 40,00 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala C del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 22.481,65. Offerta minima Euro 16.861,24. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 12: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 50,50 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala C del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 29.154,15. Offerta minima Euro 21.865,61. Rilancio minimo in aumento Euro 1.400,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/03/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 226/2019. In Messina (ME), Località San Licandro, via Olimpia 4/A – Lotto UNICO: piena proprietà di locale magazzino posto al p.t. della palazzina “B” del Condominio denominato “San Licandro Residence”. Il locale si disloca su unico piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. e sviluppa una sup. lorda complessiva di mq 420,74. PREZZO BASE Euro 128.046,28. Offerta minima Euro 95.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 330/2017. In Messina (ME), Fondo Romeo, via Alcantara 10 – Lotto UNICO: alloggio piano T/1 composto da due vani accessori con terrazzo a livello. PREZZO BASE Euro 19.282,50. Offerta minima Euro 14.461,88. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 21/03/2023 ore 12:30 presso studio legale Vermiglio in Messina, Via Nino Bixio 89. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Vermiglio Salvatore 0902923702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 352/2017. In Messina (ME), via Centonze 172 – Lotto 1: appartamento posto al primo piano composto da 4 vani, cucina bagno e wc, con rifiniture modeste. PREZZO BASE Euro 108.000,00. Offerta minima Euro 108.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Centonze 172 – Lotto 2: appartamento consistente in un locale ubicato al p.t. con l’ingresso in un pozzo luce al quale si accede dall’androne del palazzo, composto da un vano con cucinino e un vano wc, per una superficie di mq 30,62. PREZZO BASE Euro 16.538,00. Offerta minima Euro 16.538,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 30/03/2023 ore 15:45 presso studio del delegato in Messina, Via Ghibellina, 46. G.I. Mangano Caterina. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 090673154, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. nn. 358/12 – 203/13 195 R.E. LOTTO 5 – Francavilla di Sicilia, Via Ariosto n. 15-17, Fabbricato a quattro el. f.t., collegate da scala interna, composto da un vano a P.T., da un vano a P. 1°, da soggiorno, disimpegno, cucina e lavanderia a P. 2° e da due vani e w.c. con terrazza a livello a P. 3°, classe G. Prezzo base d’asta: euro 43.212,80. Notizie sulla regolarità urbanistica nella perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 29.03.2023 alle ore 11.45 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina. G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Siti internet: www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it e www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

RGE 383/2014. In Messina (ME), Frazione Cumia Inferiore, Vicolo Olivarelli 12 – Lotto UNICO: Piena proprietà di una unità immobiliare per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra e composta da vano cucina/soggiorno, vano letto a pian terreno, due vani oltre un balcone a primo piano, cui si accede da una scala esterna in ferro, ed altri due vani allo stato rustico al secondo piano, con accesso da una stradina sul retro, della superficie lorda complessiva di mq. 125 ca. PREZZO BASE Euro 10.336,00. Offerta minima Euro 7.752,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 10:15 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance Srl sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 6320/17 RG. Zafferia, C.da Cavalieri n. 20, Proprietà superficiaria di appartamento a P. 1°, Pal. B, composto da ingresso-soggiorno con a.c., disimpegno-corridoio, tre vani e due w.c., di locale deposito al P. sem. e di posto auto a P. T.. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Trascritte domande giudiziali il 29.7.09 ai nn. 26423/17875, annotata il 28.2.14 ai nn. 4527/660, e l’1.12.17 ai nn. 28727/22188 introduttiva del procedimento in oggetto. PREZZO BASE D’ASTA: Euro 71.670,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 29.03.2023 alle ore 15.45 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina. Per info: 090.9148111, 090.9148222. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Notaio Delegato: Andrea Zuccarello Marcolini. Custode: Avv. Giovanni Cardillo – tel. 090/713135 – 348/7023046 avvgiovannicardillo@gmail.com. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it www.tribunale.messina.it – www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

RG 6742/2018. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via dei Normanni (ex Via Gebbiazza) 2 – Lotto UNICO: appartamento facente parte del complesso edilizio “Baltimora Palace”. L’appartamento risulta composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un w.c., un disimpegno e due cortili. Posto al piano terra (seminterrato) -scala B sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 55,62. PREZZO BASE Euro 77.000,00. Offerta minima Euro 57.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 24/03/2023 ore 10:30 presso studio del professionista delegato in Messina Via Oratorio della Pace n. 32. G.I. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it