Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA BOLOGNA, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE al piano secondo di edificio a 4 elevazioni fuori terra composto da disimpegno dal quale si articolano soggiorno, cucina, camera da letto 2 camere senza aperture verso l’esterno, servizio igienico e 2 balconi, sup. comm. lorda tot. di mq. 89,30 circa. Prezzo base Euro 35.865,11. Offerta minima: Euro 26.898,84. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 18/04/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Francesca Tamburello. Custode Giudiziario Avv. Francesca Tamburello tel. 0921383844 – 3334747179. Rif. RGE 15/2016 PT816876 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA GAGGINI, 28 (GIÀ CONTRADA BARRANCA) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE a P. 2 composta da locale di sgombero, disimpegno, lavanderia, udeposito ed w.c. Prezzo base Euro 24.057,66. Offerta minima: Euro 18.043,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/04/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. G.A. Peluso. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv. Laura Scolaro tel. 090675248. Rif. RGE 118/2012 PT816709 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – CONTRADA PIANA, VIATRENTO N. 285 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – UNITÀ IMMOBILIARE nel Complesso L’Ariete, a P. 2°, Corpo B, composta da ingresso, cucina-soggiorno, tre vani, due bagni, ripostiglio e disimpegno, di mq. commerciali 149 circa, oltre balconi. Trascritta il 13.11.12 sentenza n. 350/11 del Tribunale di Patti dell’11.11.11 per assegnazione casa coniugale. Prezzo base Euro 63.468,56. Offerta minima: Euro 47.601,42. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/04/23 ore 16:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/04/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Rosalia Russo Femminella. Professionista Delegato alla vendita Not. Adele Penna tel. 09043975. Rif. RG 739/2012 PT816875 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA – VIA NAZIONALE, 153 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO composto da ampio ingresso, corridoio ad “L” che serve due ampi vani destinati a sala pranzo salone, tre stanze da letto, bagno e cucina abitabile con annesso ripostiglio. Mq 157. Occupato dal debitore. Prezzo base Euro 42.777,00. Offerta minima: Euro 32.083,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 13/04/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Catena Mastrantonio tel. 094121624 – 3382401034. Rif. RGE 40/2005 PT815658 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CASTELL’UMBERTO ( ME) – CONTRADA S. CROCE SUPERIORE, 74 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano S1, con sup. lorda tot. di mq 60 circa, composto da zona pranzo-ingresso, camera da letto e locale wc non collegato.direttamente, con annessa zona a porticato non rifinita di circa mq 23,90 e corte esclusiva di pertinenza di mq 28,00 circa. B) PIENA PROPRIETÀ’ DI TERRENO RESIDENZIALE, della sup. comm. tot. di mq 210,00, diviso in tre spezzoni separati, in parte in posizione piana ed in parte in leggero declivio, su cui insistono ortaggi e alberi da fruito, con annesso vetusto fabbricato in muratura adibito a locale forno e deposito della sup. di mq 22. C) PIENA PROPRIETÀ PER 1/4 DI TERRENO RESIDENZIALE, della sup. comm. tot. di mq 190,00, di forma rettangolare, in posizione di accentuata pendenza, in atto incolto perchè destinato a camminamento pedonale D) PIENA PROPRIETÀ PER 1/5 DI TERRENO RESIDENZIALE, della sup. comm. tot. di mq 38,00, di forma reti angolare, in zona pianeggiante. Prezzo base Euro 17.992,66. Offerta minima: Euro 13.494,50. Rilancio: Euro 900,00. CONTRADA CHICCHIRILLO – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di mq 1.830, di forma irregolare, in posizione piana a terrazzamento, in leggero declivio, su cui insistono alberi da frutto (ulivi). Prezzo base Euro 5.378,91. Offerta minima: Euro 4.034,18. Rilancio: Euro 250,00. Vendita senza incanto 06/04/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marcella Merlo tel. 0941241516 – 3334948681. Rif. RGE 84/2017 PT816280 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – FRAZIONE SAN GIOVANNI, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA composta da un piano cantinato con vano e disimpegno ed accessori; piano terra con annessa corte attrezzata costituito da ingresso, wc e disimpegno, due vani soggiorno, cucina e veranda pranzo; primo piano costituito da tre vani, due wc, disimpegno, due balconi e terrazza; secondo piano con terrazza coperta, per una sup. lorda totale di circa mq 675. Prezzo base Euro 238.462,73. Offerta minima: Euro 178.847,05. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 27/04/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 122/2012 PT816714 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA KENNEDY, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P. T., composta da disimpegno, cucina, 4 vani, bagno, ripostiglio, locale lavanderia e 2 balconi. Sottotetto non abitabile al P. 2, costituito da 6 locali, 2 disimpegni, bagno e 2 terrazzi; difformità urbanistica relativa al sottotetto dichiarata dal C.T.U. non sanabile. Prezzo base Euro 80.325,00. Offerta minima: Euro 60.243,75. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE destinata ad attività commerciale a P. sem. composta da area destinata all’esposizione, area destinata alla vendita, 2 locali e bagno con antibagno. Occupato giusta contratto di locazione stipulato dal custode. Prezzo base Euro 107.578,13. Offerta minima: Euro 80.683,60. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/04/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Dott. G.A. Peluso. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 52/2013 PT816708 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA SANT’ANTONIO ABATE, 65 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO, tipologia popolare, sup. comm. circa 98,00 mq composto da 4 vani su due elevazioni T-1°. Prezzo base Euro 19.296,82. Offerta minima: Euro 14.472,62. Rilancio: Euro 700,00. Vendita senza incanto 06/04/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marcella Merlo tel. 0941241516 – 3334948681. Rif. RGE 28/2018 PT816284 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA TEATRO GRECO – VIA ROMA, 45-64 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A) APPARTAMENTO di 80,48 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra con accesso da via Roma, e facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 3 vani destinati a soggiorno, camera e cucina-pranzo, oltre vano ingresso e vano wc; B) MAGAZZINO di 48,40 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra della via Teatro Greco, facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 2 vani a destinazione magazzini. Prezzo base Euro 64.242,00. Offerta minima: Euro 48.181,50. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 13/04/23 ore 18:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/04/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marzia Schepis tel. 0906783554-3495553454. Rif. RGE 11/2021 PT816563 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE CALANOVELLA, VIA BENIAMINO LOPPOLO, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA di 82,47 mq con ingresso indipendente distribuita su due piani con zona giorno al piano terra e zona notte al primo piano con scala interna di collegamento. L’immobile a piano terra è composto da ampia camera soggiorno-pranzo con angolo cottura, bagno ed antibagno, con superficie esterna lato mare composta da una veranda coperta con annesso piano cucina in muratura ed ampia area scoperta piastrellata di pertinenza esclusiva; al primo piano sono presenti due camere, WC, disimpegno con terrazza coperta lato mare. L’immobile è in buono stato e non presenta nessuna difformità. Prezzo base Euro 77.900,00. Offerta minima: Euro 58.500,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 20/04/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Barbiera tel. 094122712 – 3385990162. Rif. RGE 26/2021 PT816303 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA GORGHI VIA VERGA, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO piano T quattro vani, cucina ed accessori sup.compl. mq.125,08 c.a. Prezzo base Euro 31.700,00. Offerta minima: Euro 23.775,00. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 2) MAGAZZINO piano seminterrato un vano, ripostiglio e Wc sup compl. Mq.49,64 c.a. Prezzo base Euro 9.000,00. Offerta minima: Euro 6.750,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 18/04/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida tel. 090716110 – 3382304044. Rif. RGE 80/2013 PT816703 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA MULINAZZO – VIA MULINAZZO, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 127,96 e contiguo deposito artigianale di mq 14. L’appartamento è costituito da unico piano terreno con annessa corte di pertinenza, è composto da ingresso, 3 vani, ampia cucina e bagno; da un piccolo cortile sul retro si accede ad una cucina esterna e ad un ripostiglio. Prezzo base Euro 34.414,80. Offerta minima: Euro 25.811,10. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 20/04/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/04/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 87/2014 PT816726 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA S. VENERA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO composto da ampio soggiorno, cucina, due camere, due ripostigli e un wc. Accesso attraverso corte comune, posto al piano terra sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq. 130. Occupato. Prezzo base Euro 18.945,56. Offerta minima: Euro 14.209,17. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO composto da ampio vano destinato a soggiorno-pranzo collegato a cucina, tre camere, bagno, wc, disimpegno e balconi, nonché di scala esterna in c.a. di accesso ai piani. L’accesso attraverso corte comune (confinante con la strada pubblica), posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq. 142. Libero. Prezzo base Euro 18.259,45. Offerta minima: Euro 13.694,58. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/04/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/04/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742 – 3392069094. Rif. RGE 69/2013 PT816548 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TUSA ( ME) – VIA MATTEOTTI, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE ai piani T, 1,2 e 3 composto da 9 vani oltre accessori e servizi, di mq 298,47, oltre balconi. Prezzo base Euro 34.533,00. Offerta minima: Euro 25.899,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 18/04/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 09411950497 Cell 3472681160. Rif. RGE 74/2017 PT815659 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA CRISTOFORO COLOMBO, 20 – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm. di 237 mq. Occupato dal fallito. Prezzo base Euro 52.000,00. Offerta minima: Euro 39.000,00. Rilancio: Euro 3.000,00. VIA ALCIDE DE GASPERI, SNC – LOTTO 2) A) APPARTAMENTO di 6 vani al piano T della sup. comm. di 118,60 mq. A1) Altro fabbricato al piano T, composto da due piccoli vani, della sup. comm. di 2,50 Mq. Occupato dal fallito. Prezzo base Euro 42.000,00. Offerta minima: Euro 31.500,00. Rilancio: Euro 3.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO di 7,5 vani al piano 1, della sup. comm. di 137,49 mq. Occupato dal fallito. Prezzo base Euro 60.000,00. Offerta minima: Euro 45.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 4/5) A) APPARTAMENTO di 6,5 vani al piano 2, della sup. comm. di 128,61 mq. A.1) Deposito al piano 3, ubicato sul lastrico solare della sup. comm. di 30 mq. Occupato dal fallito. Prezzo base Euro 72.000,00. Offerta minima: Euro 54.000,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 14/04/23 ore 10:00. c/o Studio Avv. Salvatore Zaccaria Via Giuseppe Garibaldi n.6, Brolo. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 13/04/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 2/2020 PT816288 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 32 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – UFFICIO al piano terra e seminterrato, circa mq 132,80. Prezzo base Euro 115.500,00. Offerta minima: Euro 86.625,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 18/04/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 348/6515598. Rif. RGE 18/2015 PT816710 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA MESSINA, SNC – LOTTO 1) IMMOBILE, piano S1, costituito da ampio vano adibito a deposito e piccoli vani accessori, consistenza 502 mq, sup. cat.549 mq. Prezzo base Euro 72.000,00. Offerta minima: Euro 54.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. PATTI ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SNC – LOTTO 6) IMMOBILE, piano T, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 60, Categoria D/6. Mq 675. Prezzo base Euro 252.000,00. Offerta minima: Euro 189.000,00. Rilancio: Euro 10.000,00. LOTTO 14/15) IMMOBILE, piano T-1, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 75, Categoria D/8, Mq 1730. Immobile, piano T-1, in Catasto al foglio 9, particella 47, subalterno 38, Categoria D/8, Mq 260. Prezzo base Euro 532.000,00. Offerta minima: Euro 399.000,00. Rilancio: Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 21/04/23 ore 10:00 c/o Studio Avv. M. C. Maniaci, Via Nazionale 150/D, Piraino. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 20/04/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 3/2021 PT816575 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MOTTA D’AFFERMO ( ME) – FRAZIONE TORREMUZZA, VIA NAZIONALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LABORATORIO ARTIGIANALE, piano S1, facente parte di fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre al seminterrato oggetto di pignoramento composto da un unico vano dalla superficie di mq. 95. Libero. Prezzo base Euro 79.050,00. Offerta minima: Euro 59.287,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/04/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 2/2022 PT815660 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – FRAZIONE MONGIOVE, VIA GROTTE, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE della sup. comm. di 223 mq composta da spazioso locale sviluppantesi interamente al piano terra. Libero. Prezzo base Euro 115.095,93. Offerta minima: Euro 86.321,94. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/04/23 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/04/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 113/2016 PT815657 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

