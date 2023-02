Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Villafranca Tirrena, Saponara, Savoca e Taormina

Concordato Preventivo n. 5/2009 N.U.C.P.VENDITA COMPETITIVA SU OFFERTA IRREVOCABILE PER RAMI AZIENDA GIANO AMBIENTE Con il presente, si rende noto che è avviata la vendita competitiva su offerta irrevocabile dei seguenti rami di azienda appartenenti alla Giano Ambiente srl ed al prezzo a fianco indicato: LOTTO UNICO costituito da A – Ramo aziendale “ Trasporto/smaltimento rifiuti “ Trattore Volvo, Trattore Mercedes B, Impianto bioreattore trattamento reflui, Autocarro Volvo, Rimorchio, Caricatore Italev con gru, Casse scarrabili stagne B – Ramo aziendale “ Salvaguardia ambientale “ C – Ramo aziendale “ Mobilità ad emissione zero terra-mare ” – Capannone industriale Villafranca Tirrena, con uffici e spazi esterni, impianti, macchinari e attrezzature Valore complessivo del lotto unico a base d’asta €. 1.040.000,00 Le offerte dovranno pervenire al Liquidatore Avv. Achille Parisi entro il termine del 13 aprile 2023 ore 12,00 e saranno ritenute inammissibili se inferiori al 75% del prezzo a base d’asta e qualora non siano accompagnate dalla dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni in cui si trovano i beni in oggetto e dal versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto con assegno circolare intestato alla procedura; la gara si svolgerà con rilanci minimi Euro 30.000,00 ed il versamento del saldo dovrà avvenire entro 120 gg successivi all’aggiudicazione, sempre a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario. Le spese di rogito, di trasferimento e di cancellazione delle formalità saranno a carico della parte aggiudicataria-acquirente. Per qualunque informazione, consultare i siti ovvero rivolgersi al sottoscritto Liquidatore: Avv. Achille Parisi, con studio in Messina Piazza Immacolata di Marmo 4; e-mail: parisi.achille@tiscali.it – (PEC): parisi.achille@pec.giuffre.it; tel. e fax +39 090-672719 – cellulare 333-6069201. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 11/2014. In Messina (ME), località San Michele – Lotto 9: appezzamento di terreno in zona limitrofa al centro abitato a ridosso del Viale Giostra con accesso dalla ex strada provinciale SP51 tramite una stradella privata, costituente la p.lla 780, della sup. catastale complessiva di ettari uno, are 94 e centiare 85. PREZZO BASE Euro 109.417,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 04/05/2023 ore 09:30 presso studio del notaio delegato in Messina Via Porto Salvo 9. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 090340419, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 19/2022. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina snc – Lotto UNICO: Capannone industriale, su due livelli, ubicato nella ex zona ASI su due livelli. Il piano terra ha una superficie lorda di mq. 1450, il piano primo una superficie lorda di mq. 190. La superficie del lotto è per 3/4 occupata dal capannone, mentre la parte restante, prospiciente la strada, è destinata all’area di parcheggio e manovra dei mezzi e misura circa mq. 560. A piano terra vi è l’area destinata alla produzione industriale caratterizzata da ampie celle frigorifere e sale lavorazioni dei prodotti, locali tecnici oltre ad una grande area dedicata allo stoccaggio ed al carico e scarico merci; al piano primo sono allocati gli uffici, la sala riunione ed i servizi vari. Costituisce pertinenza dell’immobile un terreno poco distante. Terreno di pertinenza mq 644. PREZZO BASE Euro 612.680,00. Offerta minima Euro 459.510,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/04/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 123/96 R.E. Bordonaro LOTTO 6 – Quota pari ad 1/2 indiviso del terreno nel suo intero di are 32.40 (lotto 13 in perizia), in parte in zona agricola E1 e in parte in zona C2c. Prezzo base d’asta: euro 13.729,38. Messina, Vill. Faro Sup., Loc. Tono/Guarnacci LOTTO 9 – Appartamento nel Residence “Verdemare”, a P. 1, composto da cucina-soggiorno, due vani e w.c., oltre ampia terrazza a livello; in stato di conservazione mediocre (lotto 11 in perizia). Prezzo base d’asta: euro 57.870,00. Messina, Via Manzoni, is. 471, Comparto 5B LOTTO 10 – Quota pari ad 1/2 indiviso dell’immobile a P. T., avente destinazione a parcheggio del fabbricato scale A e B, nell’intero di complessivi mq. lordi coperti 342,00 circa e di mq. 60 circa scoperti (lotto 1 in perizia). Ai condomini dell’edificio spetta il diritto reale d’uso sul parcheggio realizzato ai sensi della legge cd. Ponte. Prezzo base d’asta: euro 68.850,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il giorno 16.05.2023 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio Adele Penna, via Cavalieri della Stella 7 – Messina Per info: 0906409852 – 09043975 G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Adele Penna. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

Proc. es. 155/18 R.E. Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1390, Appartamento nel complesso “Raiatea”, Corpo B, a p. 3, sc. B, Pal. 3, composto da soggiorno-ingresso con a.c., due camere, w.c. e balcone, di complessivi mq. lordi 71,96 circa e box auto a P. T. della stessa palazzina, composto da due vani comunicanti, di complessivi mq. lordi 38,02 circa. In perizia evidenziate in alcune zone dell’appartamento evidenti e diffuse macchie di umidità di condensa. Notizie sulla regolarità urbanistica in CTU e nell’avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 95.625,00. VENDITA SENZA INCANTO 25 maggio 2023 ORE 9.30 Luogo: Messina, Via Solferino 29 presso Sala Aste Edicom Per info: tel. (090/662715 – mail: giovanni.giacoppo@studiolegalegiacoppo.it G.E. Dott. La Torre Carolina. Avvocato Giovanni Giacoppo: delegato e custode. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

Proc. es. nn. 213/09 – 188/12 R.E. Savoca, Via Rina Superiore n. 44, Due contigui fabbricati, l’uno, per civile abitazione, composto a P. T. da tre vani, accessori e balcone e a P. 1 da due vani, accessori e terrazzo a livello, collegati da scala esterna, l’altro, a P. T. lasciato al rustico, con copertura piana. Prezzo base d’asta: Euro 95.400,00. Offerta minima: Euro 71.550,00. VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA’ TELEMATICA CD. SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 23.05.2023 alle ore 11.30 Luogo: Studio Notaio delegato Via Cesare Battisti 140 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716268. G.E. Dott. Minutoli. Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Visita prenotabile esclusivamente da https://portalevenditepubbliche.it.Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it ; www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

PROC. ES. 331/89 R.E. Messina, C.da Savoia, Vill. S. Michele – Lotto unico – Fabbricato da terra a cielo, a più el. f.t., costituito da due Corpi, A e B, composto da quattro unità censite a deposito, tre a P. T. (di cui una adibita a vano contatori) e una al P. 1, e, per il resto, da appartamenti per civile abitazione e relative pertinenze, comprese tra esse le parti condominiali e il terreno esterno, quest’ultimo in parte parcheggio innanzi al Corpo A e in parte area libera a monte del Corpo B; il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nello stato di conservazione descritto nell’elaborato peritale in atti. Dalla suddetta relazione, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato, il Corpo A (dal quale e dalle cui relative aree esterne circostanti lo stesso si accede al Corpo B), deve essere adeguato sismicamente presentando cedimenti strutturali. Con ordinanze sindacali n. 283 del 20.12.2019 e n. 28 del 6.2.2020 è stata decretata l’inagibilità per motivi statici di tutti gli immobili ricadenti nel fabbricato, fino all’esecuzione dei lavori di adeguamento. Vi è agli atti della procedura documentazione tecnica, redatta dal C.T.U., relativa ai lavori di adeguamento sismico da effettuarsi. Notizie urbanistiche nella perizia in atti. Prezzo base d’asta: euro 247.387,50. Offerta minima: euro 185.540,63. Rilancio minimo in aumento: Euro 8.000,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 19.05.2023 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione n. 3 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa C. G. Bisignano. Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – 090/6409852 – info@uneim.it). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.tempostretto.it

RGE 5/2021. In Messina (ME), Via Antonio Salandra, 3 QUARTIERE LOMBARDO – Lotto UNICO: Appartamento della sup. commerciale di mq 91,22 posto al piano primo con accesso dal vano scala contrassegnato con “B”. L’immobile, che si presenta in fase di ristrutturazione, consta di cucina, servizio igienico e tre camere. Pertinenze esclusive dell’appartamento sono tre balconi che si affacciano sulla Via Giuseppe La Farina ed un altro su cortile interno. PREZZO BASE Euro 83.973,20. Offerta minima Euro 62.980,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/05/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Melazzo Giuseppe 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 26/2019. In Messina (ME), Via Quod Quaeris is. 435/40 n. 19/8 – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di mq 80,87, posto al piano secondo e terzo, composto al piano secondo, da ingresso, camera e bagno e al piano terzo, collegato con una scala interna, da soggiorno, cucina e piccolo wc, oltre balcone. PREZZO BASE Euro 46.000,00. Offerta minima Euro 34.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/04/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Mamertini 17. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Garzo Maria 3355790479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 27/2019. In Messina (ME), Vill. Gesso, Piazza San Francesco d’Assisi snc – Lotto UNICO: Piena proprietà di una casa indipendente in c.a. articolata in due livelli della superficie commerciale di 102,55 mq. b) piena proprietà di una casa indipendente in c.a. articolata in due livelli della superficie commerciale di 87,54 mq. c) piena proprietà di un terreno agricolo della superficie di mq. 1.150,00 identificato al catasto terreni del Comune di Messina al foglio 66 particella 217 con reddito agrario 2,08 e reddito domenicale 4,75. PREZZO BASE Euro 30.960,00. Offerta minima Euro 23.220,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/04/2023 ore 09:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 48/2021. In Messina (ME), Contrada “Badessa”, Via Domenico Faucello 2 – Lotto 1: Proprietà superficiaria di appartamento, condominio “Nuova Polizia di Stato85”, palazzina F, 1° piano, interno n. 1., consistenza 5,5 vani, con annessa cantinetta di circa 5 mq. ed un posto auto scoperto assegnato all’unità immobiliare. PREZZO BASE Euro 83.482,00. Offerta minima Euro 64.861,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Salvatore Navarra, già Via Messina, Villaggio Faro Sup. 3 – Lotto 2: Proprietà superficiaria di appartamento piano 1, consistenza 5 vani. PREZZO BASE Euro 54.817,00. Offerta minima Euro 41.113,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 04/05/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Ferlazzo Natoli Alberto 3474991776, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 68/2008 80/13. In Messina (ME), Fraz. Contesse, Palazzina ILES – Lotto 3: un mezzo (1/2) indiviso di appartamento, piano seminterrato-terra, composto da ingresso, soggiorno, ampia cucina, corridoio, bagno e tre camere da letto per complessivi mq.100,55 circa. PREZZO BASE Euro 6.000,00. Offerta minima Euro 4.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Fraz. Faro Superiore, Via S.Antonio – Lotto 4: Casa unifamiliare a due elevazioni f.t., composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina e bagno al piano T, due camere da letto al 1° piano, con annesso posteggio antistante all’ingresso, ampio vano destinato a ripostiglio nella zona adiacente e giardinetto posteriore per complessivi mq.140,00 circa, accessori esclusi. Il giardinetto sup. cat. 20 mq. PREZZO BASE Euro 24.000,00. Offerta minima Euro 18.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), frazione Faro Superiore via Casabianca snc – Lotto 6: complesso edilizio costituito da 4 appartamenti ciascuno dei quali ha una sup. commerciale di 330 mq circa e si sviluppa su tre elevazioni f.t. oltre piano seminterrato, con due posti auto destinati a parcheggio dell’intero complesso ubicati nel cortile laterale retrostante. PREZZO BASE Euro 400.000,00. Offerta minima Euro 300.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 20/04/2023 ore 17:00 presso A.P.E.I.M. in Messina, Via N. Fabrizi n. 121, is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Carrozza Gianluca 3495869143, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 71/2021. In Saponara (ME), Via Maiorani/Via Roma Is. 330 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un immobile destinato a laboratorio per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, della superficie commerciale di 184,65 mq costituito da una elevazione fuori terra oltre piano cantinato, con area lato nord definita “corte”. PREZZO BASE Euro 115.265,00. Offerta minima Euro 86.450,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/04/2023 ore 09:15 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 96/2020. In Messina (ME), Via Marina, 21 Vill. Ganzirri C.da Papardo – Lotto UNICO: abitazione popolare di vani 3,5 ubicata al piano terra di una più ampia costruzione a due piani indipendenti con scala esterna. PREZZO BASE Euro 23.813,50. Offerta minima Euro 17.860,12. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/04/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 118/2020. In Messina (ME), Via Consolare Pompea snc angolo Via Petraro, Villaggio Ganzirri – Lotto 1: locale commerciale ubicato al piano terra del corpo A, composto da un unico ambiente di forma rettangolare, aerato ed illuminato dalla luce naturale, con annessi servizi igienici ed uno spazio adibito a retrobottega nella parte posteriore. PREZZO BASE Euro 109.150,00. Offerta minima Euro 81.862,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Via Consolare Pompea snc angolo Via Petraro, Villaggio Ganzirri – Lotto 2: appartamento e terrazzo siti al piano primo del corpo B. L’appartamento è costituito da un’ampia zona giorno, rappresentata da un unico ambito adibito a soggiorno e zona cottura, due camere da letto disimpegnate attraverso un piccolo corridoio e servizi. PREZZO BASE Euro 201.182,50. Offerta minima Euro 150.887,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.500,00. In Messina (ME), Via Consolare Pompea snc angolo Via Petraro, Villaggio Ganzirri – Lotto 3: appartamento con annesso locale sottotetto, tra loro comunicanti, ubicati rispettivamente al piano primo ed al piano secondo del corpo B con accesso dalla corte sottostante, attraverso una scala esterna collegante la medesima corte ad un ballatoio, distribuito su due piani fuori terra, con il piano inferiore adibito a zona giorno, formato da un ampio tinello con annesso angolo cottura ed un servizio igienico fruibile dal disimpegno, posto in prossimità della zona d’ingresso. PREZZO BASE Euro 108.782,26. Offerta minima Euro 81.587,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/04/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 177/2017. In Messina (ME), via 40/D n. 46/A, ex via delle Suore, Valle degli Angeli – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 100/100 di abitazione di tipo civile. Si evidenzia che l’immobile oggetto di pignoramento è un’unità abitativa individuale, non aggregata considerata abitazione unifamiliare. La superficie catastale è di mq 148 totale, 130 mq escluse aree scoperte. PREZZO BASE Euro 34.513,19. Offerta minima Euro 25.884,90. Rilancio minimo in aumento Euro 1.300,00. Asta senza Incanto 18/04/2023 ore 10:30 presso sede dell’Associazione “CREVEN”, sita in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 183/2021. In Messina (ME), Via Legname, Vill. San Filippo Superiore – Lotto UNICO: appartamento al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre piano cantinato e sottotetto, superficie catastale 1 94,30 mq. PREZZO BASE Euro 90.709,00. Offerta minima Euro 68.032,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2023 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Calabria Giovanna 3396371738, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 211/2021. In Taormina (ME), Via Leonardo da Vinci 24 – Lotto 1: nuda proprietà per la quota 1000/1000 di appartamento di 2 vani ed accessori, consistente in: 1 camera letto con cabina armadio, un soggiorno con angolo cottura, un bagno ed un wc. La sup. utile complessiva dell’appartamento è di mq 92,31. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 106,15. PREZZO BASE Euro 118.810,57. Offerta minima Euro 89.107,93. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Taormina (ME), Via Leonardo da Vinci 24 – Lotto 2: nuda proprietà per la quota 1000/1000 di lastrico solare soprastante l’appartamento del secondo piano (sub 3) di un fabbricato in c.a. ed è raggiungibile dal piano strada attraverso una scala ad una rampa, in c.a., in comune con gli appartamenti situati al primo piano ed al piano terra. Al momento del sopralluogo, l’immobile appare come deposito di masserizie. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 8,49. PREZZO BASE Euro 4.869,42. Offerta minima Euro 3.652,06. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/04/2023 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Parlagreco Claudio 3926861624, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 239/2011. In Messina (ME), Villaggio Cumia Superiore, Via Comunale – Lotto UNICO: A) Laboratorio artigianale p.terra, composto da ampio locale, corridoio, vano e servizio igienico; sup. lorda tot. mq 162,41. B) Appartamento p.primo, composto da un ingresso/corridoio, una cucina, una camera con annesso un locale adibito a spogliatoio, ed un bagno; sup. lorda tot 101,27. PREZZO BASE Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 13.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 20/04/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Via Romagnosi n. 7. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2012. In Messina (ME), Via Strada Comunale Tremonti – Lotto UNICO: Appartamento posto al terra, costituito da due parti tra loro comunicanti e non autonome anche relativamente agli impianti:- la prima della superficie complessiva lorda di mq. 72, composta da due vani, un disimpegno, un antibagno ed un bagno, con accesso sia dalla Strada Comunale Tremonti sia dall’ingresso condominiale nel corpo scala. Appartamento posto al terra, costituito da due parti tra loro comunicanti e non autonome anche relativamente agli impianti:- la seconda con accesso dalla strada comunale Tremonti, composto da un soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, un w.c. ed una camera da letto per una superficie complessiva lorda di mq. 55 circa, con diritto alle parti condominiali pro quota spettanti compresa la terrazza praticabile. PREZZO BASE Euro 73.057,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 04/05/2023 ore 09:45 presso studio notarile in Via Porto Salvo n. 9, Messina. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Puglisi Maria Flora 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2017. In Messina (ME), via Ernesto Cianciolo , Villaggio Bordonaro 52/54 – Lotto 1: appartamento che si sviluppa su tre elevazioni f.t. oltre terrazzo di copertura, dispone di un ingresso posto lungo la via E. Cianciolo dal quale si accede sia al p.t. che, attraverso una scala, ai piani superiori. Una porta finestra consente l’accesso dalla strada direttamente al vano sito al p.t. Al primo piano f.t. si trovano una cameretta da letto, un wc ed il vano soggiorno cucina, al secondo piano f.t., infine si trova un piccolo vano con terrazzo. PREZZO BASE Euro 13.175,00. Offerta minima Euro 9.882,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 18/04/2023 ore 11:30 presso sede dell’Associazione “Creven” in Messina, Via Vincenzo D’Amore n. 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 296/2018. In Messina (ME), Via 137 D snc, quartiere Rione Giostra – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 83,00 mq. composto da una spaziosa zona giorno con angolo cottura, due camere letto, bagno e ripostiglio. Il soggiorno è dotato di balcone, tutti i vani sono muniti di aperture finestrate. PREZZO BASE Euro 55.760,00. Offerta minima Euro 41.820,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 18/04/2023 ore 15:30 presso studio professionale sito in Messina, Via Nicola Fabrizi, n. 31. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Brancato Michele 3470797405, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 373/87 R.E. e riunite Messina, Fraz. Gravitelli, Via Pietro Castelli, Lotto 4 – Appartamento a P. 1° Pal. D, di tre vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 89,74 circa (part. 1109/7). Il C.T.U. ha rilevato modifiche interne e la realizzazione di un box in alluminio e vetro sul balcone. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 44.304,00. Lotto 5 – Appartamento a P. 2° Pal. D, di due vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 84,22 circa. Il C.T.U. ha rilevato modifiche interne (part. 1109/10). Occupato. Prezzo base d’asta: euro 49.140,00. Lotto 10 – Appartamento a P. 5° Pal. D, di due vani, accessori e balcone, di complessivi mq. lordi 84,22 circa (part. 1109/25); in pessimo stato di manutenzione e conservazione. Prezzo base d’asta: euro 27.900,00. Descrizione dettagliata nell’avviso di vendita e nella perizia di stima VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.05.2023 alle ore 10.15 Luogo: Via della Munizione n. 3 – Messina. G.E. Dott.ssa la Torre. Notaio Delegato: Claudio Ciappina. Per informazioni: 0906409852 – 090/716247. Custode Dott. Massimo Salomone 090692323 studiosalomone@virgilio.it. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.Siti internet: https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it