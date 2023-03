Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Falcone, Graniti, Valdina, Francavilla di Sicilia e Gaggi

RGF 23/2015. In Falcone (ME), – Lotto 1: terreno fg. 3 p. 1053. PREZZO BASE Euro 43.001,03. Offerta minima Euro 32.250,77. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Oliveri (ME), – Lotto 2: terreno fg. 4 p. 1020. PREZZO BASE Euro 3.439,10. Offerta minima Euro 2.579,32. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Oliveri (ME), – Lotto 3: box e posto auto fg. 4 p. 1022 sub 6. PREZZO BASE Euro 5.895,60. Offerta minima Euro 4.421,70. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Oliveri (ME), – Lotto 8: box e posto auto fg. 4 p. 1022 sub 19. PREZZO BASE Euro 5.109,60. Offerta minima Euro 3.832,20. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Oliveri (ME), – Lotto 10: box e posto auto fg. 4 p. 1022 sub 21. PREZZO BASE Euro 5.699,08. Offerta minima Euro 4.274,31. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Oliveri (ME), – Lotto 11: box e posto auto fg. 4 p. 1022 sub 22. PREZZO BASE Euro 5.699,08. Offerta minima Euro 4.274,31. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Oliveri (ME), – Lotto 16: appartamento fg. 4 p. 1022 sub 32. PREZZO BASE Euro 44.832,10. Offerta minima Euro 33.624,07. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/05/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Molica Antonella 3208170096, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 31/2010. In Messina (ME), via Augusto Bette, Rione Gazzi – Lotto 11: locale commerciale consistenza 64 mq sup. catastale mq 79 posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 54.000,00. Offerta minima Euro 40.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), via Tirone, zona Vill. Santo – Lotto 12: fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 29,30. fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 31,90. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 43. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 44. PREZZO BASE Euro 35.570,00. Offerta minima Euro 26.677,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/05/2023 ore 09:30 presso Tribunale di Messina, Via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Turzi Rossana 3482741717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 31/2017. In Messina (ME), via San Filippo Santo 27 – Lotto UNICO: unità immobiliare posta in Messina via S. Filippo Vill. Santo n. 27 sita al piano secondo f.t. composta da tre vani oltre servizi. PREZZO BASE Euro 39.269,12. Offerta minima Euro 29.451,84. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita tramite gara telematica competitiva a mezzo del commissionario Edicom Servizi S.r.l il 2.05.2023 ore 12:00 fino al 17/05/2023 ore 12:00 tramite portale web www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

GF 56/1996. In Graniti (ME), Via Santa Maria – Lotto UNICO: CORPO A fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano T in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano 1 in corso di costruzione. CORPO A lastrico solare. CORPO B Fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 45.716,29. Offerta minima Euro 34.287,21. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita con modalità asincrona telematica 16/05/2023 ore 10:00 tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 40/2022. In Messina (ME), Vico Primo di Via Sottocondotto n.15 Molino – Lotto UNICO: bene Piano T-1-2 La superficie ragguagliata del bene è pari a circa mq 181.40 NCEU: foglio 201 mappale 158 subalterno 3, categoria catastale A/4, classe 8, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 202 mq, escluse aree scoperte 193 mq. immobile Piano T-1-2. derivante dal Foglio 201 mappale 158 subalterno 2, zona censuaria 2, categoria catastale A/6 classe 4, consistenza vani 3, variazione territoriale del 06/12/2004. PREZZO BASE Euro 55.676,00. Offerta minima Euro 41.757,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/05/2023 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 86/2019. In Messina (ME), Via Comunale Camaro pal. G 183/1 – Lotto 1: Deposito commerciale seminterrato, della superficie di mq 225,00 circa con ingresso indipendente dal cortile condominiale. All’interno, in prossimità dell’ingresso, è presente un piccolo vano W.C. e risulta suddiviso in più ambienti creati mediante la realizzazione di alcuni divisori. PREZZO BASE Euro 122.500,00. Offerta minima Euro 91.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. In Nizza di Sicilia (ME), Contrada Licandro – Lotto 2: Piena proprietà della quota di un terzo: a) Fabbricato inagibile con annessa corte di terreno per una superficie complessiva di mq 100 circa. Zona collinare di difficile accesso con mezzi meccanici. b) Terreno agricolo forma trapezoidale, estensione complessiva di circa mq. 3.980,00, pianeggiante. In catasto fg 2, part.29, seminativo irr arb, cl.2, sup. are 39,80, RD € 31,86 RA € 22,61. PREZZO BASE Euro 17.800,00. Offerta minima Euro 13.350,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 12/05/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Università n. 1. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrè Caterina 090662484, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 150/2018. In Valdina (ME), via Provinciale n. 36 – Lotto 1: Appartamento posto al piano terra, ricade in un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni f.t. e copertura piana ed è composto da: ingresso, tre camere, bagno e cucina disimpegnati da corridoio di distribuzione. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Valdina (ME), via Provinciale snc – Lotto 2: Porzione di stabile di tipo industriale a due elevazioni fuori terra, per la quota di 1000/1000 di piena proprietà, costituito da: laboratorio (al piano seminterrato). L’immobile è composto da: laboratorio artigianale (distilleria) con annessi servizi igienici, cantina e bottiglieria. Dall’area esterna si accede al laboratorio, alla cantina ed alla bottiglieria. L’immobile destinato ad uffici è composto da: ufficio, antibagno e bagno. L’accesso avviene mediante scala in ferro posta sulla strada privata in prossimità della Via Provinciale. L’immobile che costituisce il deposito è composto da un locale chiuso, un ripostiglio e un’area coperta da tettoia. PREZZO BASE Euro 129.000,00. Offerta minima Euro 96.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 30/05/2023 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 152/2020. In Messina (ME), Faro Superiore, c/da Badia s.n. – Lotto UNICO: Casa unifamiliare piano terra. L’immobile ad una elevazione fuori terra è costituito da un ingresso/cucina/tinello, una camera da letto e un bagno per una superficie totale complessiva pari a circa 58,00 mq (metri quadri lordi). L’immobile nel suo insieme si trova in buono stato di conservazione e manutenzione. PREZZO BASE Euro 45.050,00. Offerta minima Euro 33.787,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/05/2023 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Schepis Marzia 0906783554, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 157/2018. In Francavilla di Sicilia (ME), Via Tindari n. 22,24 – Lotto UNICO: Intera proprietà dei seguenti beni immobiliari appartenenti e costituenti tutti un intero fabbricato: A. unità immobiliare (destinata a garage), consistenza 44 mq sita al piano terra; B. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sup. catastale 83 mq sita al piano terra; C. unità immobiliare (destinata a civile abitazione), sita al piano primo sup. catastale 153 mq. (totale escluse aree scoperte: 145 mq.); D. sottotetto, sito al piano secondo (non censito in catasto, ancora da ultimare). PREZZO BASE Euro 89.132,00. Offerta minima Euro 66.849,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.460,00. Asta senza Incanto 16/05/2023 ore 16:30 presso studio del professionista sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n.109. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/2018. In Gaggi (ME), via Calvario 20 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione composto da un angolo cottura, un soggiorno, tre camere da letto e due bagni. L’intero edificio sviluppa due piani, tre piani f.t. e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 80. PREZZO BASE Euro 40.885,30. Offerta minima Euro 30.664,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/05/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 226/2021. In Messina (ME), Via Margi n. 46, Fraz. Margi – Vill. Torre Faro – Lotto UNICO: Appartamento situato al piano terra di una costruzione a 2 elevazioni f.t., la cui realizzazione risale verosimilmente agli anni ’60, ristrutturato nel 2008; è costituito da quattro vani e accessori, oltre balcone e cortile retrostante. La superficie catastale totale è di mq 94, escluse aree scoperte 90 mq. Altezza interna 3 mt. PREZZO BASE Euro 96.680,63. Offerta minima Euro 72.510,48. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/05/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Cardile Viviana 090774106, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 249/2017. In Messina (ME), Via Cherubini 55 Rione Valle degli Angeli – Lotto UNICO: abitazione di tipo popolare a piano terra con superficie pari a circa 74,00 mq. PREZZO BASE Euro 11.942,00. Offerta minima Euro 8.956,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 30/05/2023 ore 10:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 298/2016. In Messina (ME), Via Nipotella snc Contrada pellegrino Villaggio Castanea Delle Furie – Lotto 1: fabbricato con antistante veranda e cortiletto retrostante di pertinenza esclusiva, della superficie commerciale di 72,80 mq. L’unità immobiliare è posta a piano terra ed ha un’altezza interna di m 2,70. Terreno di fatto unito alla corte dell’appartamento che sviluppa una superficie commerciale di mq 32. PREZZO BASE Euro 21.780,00. Offerta minima Euro 16.335,00. Rilancio minimo in aumento Euro 650,00. Asta senza Incanto 16/05/2023 ore 10:30 presso locali dell’Ass.E.I.D. in Messina, Via Cesare Battisti n. 140 piano primo. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Faranda Giuseppina 3921151811, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 348/2013. In Messina (ME), frazione villaggio Tremestieri Strada Statale 114 Tremestieri km 6,200 – Lotto UNICO: negozio gravato da vincolo di destinazione ad attività di vendita di abbigliamento, anche intimo, accessori ed gadgets, ubicato all’interno del Centro Commerciale Tremestieri (CCT) al primo piano catastale (piano 2 nelle indicazioni del CCT) e precisamente al livello di ingresso del cinema multisala, nella zona sud-ovest. Costituito da un vano vendita, suddiviso con tramezzo nel “vano 1” e nel “retro”, oltre antibagno e wc cieco. Sviluppa una superficie lorda complessivamente di circa mq 35. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 750,00. Asta senza Incanto 16/05/2023 ore 10:30 presso locali della COPAS in Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29, Messina. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 357/89 R.E Lotto 1 – Graniti, C.da Valsanni, Terreno di are 15.80. Prezzo base d’asta: euro 668,25. Lotto 2 – Graniti, C.da Cisulla Terreno di are 47.10. Prezzo base d’asta: euro 1.539,00. Lotto 3 – Graniti, C.da Misericordia Terreno di are 1.70. Prezzo base d’asta: euro 2.835,00 Lotto 4 – Graniti, C.da Muscianò Quota di 1/3 indiviso del terreno, esteso complessivamente, nell’ intero, are 30.70. Prezzo base d’asta: euro 1.296,00 Lotto 5 – Motta Camastra, C.da Aranciara Quota di 1/3 indiviso del terreno, esteso complessivamente, nell’ intero, are 5.20. Prezzo base d’asta: euro 627,75. Lotto 6 – Motta Camastra, C.da Canale Quota di 1/3 indiviso del terreno, esteso complessivamente, nell’intero, are 97.90. Prezzo base d’asta: euro 2.713,50. Lotto 7 – Messina, Via Cernaia n. 5 Quota di 1/2 indiviso dell’unità immobiliare a P.T., composta da tre ambienti e w.c., della superficie convenzionale, nel suo intero, di mq. 61,55 circa; dalla perizia in cattivo stato di manutenzione e occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 18.063,00. Notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 24.05.2023 alle ore 10.15 Luogo: Studio Notaio Giuseppe Vicari – Via Cesare Battisti 13 – 98122 Messina (0906409870– 0906409852) G.E. Dott.ssa Bisignano Notaio Delegato: Giuseppe Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it , www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 366/2017. In Messina (ME), Via Guido delle Colonne o Piazza Stazione – Lotto UNICO: negozio posto al piano terra e cantinato composto al piano terra da due vani accessibili attraverso due ampie vetrate protette da saracinesca, un locale wc con anti wc, ed al piano cantinato da due vani collegati da un varco ed un piccolo locale ripostiglio. I due piani sono collegati da una scala. L’unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di circa mq. 95,00 al piano terra e di circa mq. 99,00 al piano cantinato. PREZZO BASE Euro 114.781,87. Offerta minima Euro 86.088,09. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 19/05/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Oratorio della Pace n.32. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it