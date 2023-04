Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Abitazioni e box

BROLO (ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO piano S1 avente sup. comm. mq 76,68 composto da ingresso/soggiorno/cucina – bagno – 3 camere da letto e corte esterna esclusiva. Prezzo base Euro 92.680,00. Offerta minima: Euro 69.510,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 41/2018 PT834191 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 34-36 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano attico, composto da cucina, 2 disimpegni, salone, 2 camere, 2 bagni, 2 ripostigli e ampia terrazza oltre 2 balconi, posto al piano 6°. Sup. lorda tot. circa mq 332.Libero. Prezzo base Euro 144.050,00. Offerta minima: Euro 108.038,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA GIUSEPPE BAUDO, 3 – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da corridoio, studio, 3 camere, wc bagno e wc doccia, ripostiglio, cucina, soggiorno e balconi, posto al piano 3°, Sup. lorda tot. di circa mq 194. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 137.356,00. Offerta minima: Euro 103.017,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA PIANA SOTTANA, SNC – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO commerciale direzionale, sup. mq 504. Libero. Prezzo base Euro 21.250,00. Offerta minima: Euro 15.938,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 28/07/23 ore 11:00. PIRAINO ( ME) – CONTRADA IANNELLO, SNC – LOTTO 4) A. PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO-GARAGE posto al piano S1. Sup. lorda tot. di circa mq 246. B. PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo piano T. Sup. lorda tot. di circa mq 155. C. PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile piano 1, sup. mq 182. Libero. Prezzo base Euro 134.750,00. Offerta minima: Euro 101.063,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA PIANO SUGHERO, SNC – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 2 SPEZZONI DI FONDO RUSTICO non confinanti, a ridosso della strada comunale che segna il confine amministrativo tra Brolo e Piraino, rispettivamente di mq 430 e mq 740. Libero. Prezzo base Euro 25.152,00. Offerta minima: Euro 18.864,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 28/07/23 ore 11:00. Si rimanda all’avviso di vendita e, per la situazione urbanistica/catastale, alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Bruno tel. 0941561448 – 3291541454. Rif. RGE 211/1995 PT833774 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO (ME) – VIA BRUCA, 81 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A. USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO composto da ingresso, corridoio/disimpegno, 4 camere, cucina abitabile, 2 bagni, 2 balconi e con terrazzo chiuso con profilati di alluminio adibito a lavanderia. Piano 2°. Sup. lorda tot. di circa mq 119. Prezzo base Euro 30.597,88. Offerta minima: Euro 22.948,41. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa M. A. La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Caranna tel. 0941561075 – 3335915931. Rif. RGE 75/2021 PT834035 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA CONSOLARE ANTICA, 326/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO a tre elevazioni fuori terra al piano T-1-2, della sup. comm. di 243,04 mq; unità immobiliare su tre piani, prospetto esterno allo stato rustico, annesso fabbricato abusivo di pertinenza ubicato sulla corte. Immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 141.000,00. Offerta minima: Euro 106.000,00. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 20/07/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Barbiera tel. 094122712 – 3381613301. Rif. RGE 67/2018 PT832697 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – FRAZIONE CONTRADA SCAFA – ALTA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da: cucina-pranzo, wc, piccolo vano sottoscala, terrazza ed ampia corte a PT; due camere, wc e disimpegno oltre ampio balcone al P1°. I piani sono collegati per mezzo di scala interna. Sup. lorda Tot. circa mq 230,32. Prezzo base Euro 106.300,00. Offerta minima: Euro 79.800,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Rifici tel. 0941565397 – 3283235482. Rif. RGE 51/1999 PT834139 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – FRAZIONE LOCALITÀ VINA S.S. 113 C/DA FORNO- S.PIETRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) VILLETTA SINGOLA composta da due piani, adibiti il piano primo a zona giorno con unico ed ampio vano e bagno limitrofo ad esso, ed il piano secondo a zona notte, caratterizzato da 3 ambienti notte con relativo wc. Sup. lorda tot. mq 291. Libero. Prezzo base Euro 16.447,00. Offerta minima: Euro 12.335,00. Rilancio: Euro 600,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO in villetta al piano terra, costituito da ampia zona giorno adibita ad ingresso-soggiorno-angolo cottura-pranzo; dalla stessa si accede alla zona notte costituita da 2 ambienti notte con disimpegno e wc. Sup. lorda tot. 205 mq. Libero. Prezzo base Euro 9.441,00. Offerta minima: Euro 7.081,00. Rilancio: Euro 300,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO trivani con balconi al piano primo, composto da zona giorno con annesso angolo cottura, da zona notte costituita da 2 camere da letto di cui una con bagno in camera, da disimpegno e da ulteriore wc. Sup. lorda tot. mq 104. Libero. Prezzo base Euro 15.178,00. Offerta minima: Euro 11.384,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO quadrivani con ampio balcone al piano primo, dotato di 2 distinti ingressi, composto da una zona giorno con annesso angolo cottura, wc ed ampio vano, e da una zona notte costituita da due camere da letto servite da ampio bagno. Sup. lorda tot. mq 156. Libero. Prezzo base Euro 21.547,00. Offerta minima: Euro 16.160,00. Rilancio: Euro 700,00. LOTTO 5) APPARTAMENTO monovano con ampio balcone al piano primo, composto da vano giorno con annesso angolo cottura di modesta dimensione e da camera da letto con relativo wc. Sup. lorda tot. mq 133. Prezzo base Euro 14.772,00. Offerta minima: Euro 11.079,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 6) TERRAZZA di copertura, al piano secondo, con tettoie adibite a vani deposito e con accesso mediante scala a lato monte. Sup. lorda tot. mq 230. Libero. Prezzo base Euro 10.182,00. Offerta minima: Euro 7.637,00. Rilancio: Euro 300,00. LOTTO 7) APPARTAMENTO bivani al piano terra, composto da vano giorno con angolo cottura di modesta dimensione e da camera da letto con relativo wc – Unità immobiliare al piano terra destinata ad ufficio con vani da adibire a direzione, sala riunione, archivio/deposito ed ingresso. Sup. lorda tot. mq 512. Libero. Prezzo base Euro 32.733,00. Offerta minima: Euro 24.550,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 8) APPARTAMENTO bivani al piano terra, composto da un grande ambiente adibito a zona giorno e da una camera da letto con relativo wc. Sup. lorda tot. mq 160. Libero. Prezzo base Euro 14.607,00. Offerta minima: Euro 10.955,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 9) TERRENO AGRICOLO in area tutela ambientale. Sup. tot. mq 18.253. Libero. Prezzo base Euro 9.459,00. Offerta minima: Euro 7.094,00. Rilancio: Euro 300,00. LOTTO 10) DEPOSITO allo stato rustico al piano secondo sottostrada, costituito da ampio vano tripartito con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. mq 165. Libero. Prezzo base Euro 5.736,00. Offerta minima: Euro 4.302,00. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 11) DEPOSITO allo stato rustico al piano secondo sottostrada, costituito da grande ed unico vano di forma irregolare con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. circa mq 70. Libero. Prezzo base Euro 2.234,00. Offerta minima: Euro 1.676,00. Rilancio: Euro 100,00. LOTTO 12) DEPOSITO allo stato rustico al piano secondo e primo sottostrada, costituito da 3 vani con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. mq. 202. Libero. Prezzo base Euro 4.924,00. Offerta minima: Euro 3.693,00. Rilancio: Euro 150,00. LOTTO 13) DEPOSITO allo stato rustico al piano primo sottostrada, costituito da grande ed unico vano di forma irregolare con facciata libera lato mare. Sup. lorda tot. mq 72. Libero. Prezzo base Euro 2.307,00. Offerta minima: Euro 1.730,00. Rilancio: Euro 100,00. Vendita senza incanto 11/07/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078. Custode Giudiziario Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 1/2010 PT832708 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA BEATO FELICE, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, sup. comm. di circa mq 140,15, a piano terra composto da tre disimpegni, ripostiglio,cucina, camera pranzo, tre camere letto e corte esclusiva. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 21.107,90. Offerta minima: Euro 15.830,92. Rilancio: Euro 1.050,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, sup. comm. di circa mq 142,23, a piano primo composto da sette vani oltre balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 66.690,78. Offerta minima: Euro 50.018,08. Rilancio: Euro 3.300,00. Vendita senza incanto 06/07/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Mastrantonio tel. 3386545811 – 094121624. Rif. RGE 54/2021 PT833945 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – FRAZIONE C/DA RICCHIÒ, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano terra in fabbricato a quattro elevazioni oltre copertura. Accesso attraverso terrazzino non autorizzato, da vano cucina che immette nel soggiorno comunicante con piccolo wc (urbanisticamente difforme da quanto autorizzato). Ripostiglio ricavato nel sottoscala. 2 vani adibiti a camere appartenenti ad altro immobile non oggetto della presente procedura. Serbatoio idrico. Mq. 43 circa (planimetria catastale non conforme allo stato di fatto). L’accesso ai 2 vani adibiti a camera da letto non oggetto della presente procedura verrà chiuso all’aggiudicazione a cura e spese della procedura esecutiva. Occupato. Prezzo base Euro 18.367,39. Offerta minima: Euro 13.775,54. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742 – 3392069094. Rif. RGE 1/2015 PT832659 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – CONTRADA SAURO, 121, 122, 123, 125 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CORPO A) FABBRICATO A 2 ELEVAZIONI in muratura, con annessa corte di pertinenza, costituito da: piano terra, composto da locale di sgombero con adiacente vano adibito a forno a legna e attiguo vano legnaia, e da piano primo, al quale si accede tramite scala esterna, adibito ad abitazione. Sup. lorda tot. circa mq 122. CORPO B) TERRENO agricolo retrostante il fabbricato di cui al corpo A) attualmente destinato a noccioleto, sparse piante di ulivo e fruttiferi vari. Sup. lorda tot. circa mq 1268. Prezzo base Euro 23.744,48. Offerta minima: Euro 17.808,36. Rilancio: Euro 1.100,00. CONTRADA INDALI – LOTTO 2) TERRENO, prevalentemente coltivato ad uliveto, sistemato ad ampie terrazze ed in parte zona boschiva, adiacente strada comunale. Sup. lorda tot. circa mq. 4193. Prezzo base Euro 5.346,07. Offerta minima: Euro 4.009,55. Rilancio: Euro 250,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Laura Scolaro tel. 090675248. Rif. RGE 106/2015 PT833355 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FLORESTA ( ME) – VIA UMBERTO I° E VIA DANTE ALIGHIERI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO su 2 elevazioni composto, il primo, da 2 vani separati dalla scala di collegamento interna, con un bagno e il secondo da 3 vani e 2 servizi igienici. Sup. lorda tot. circa mq. 162,31. Prezzo base Euro 27.939,00. Offerta minima: Euro 20.954,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/07/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 9/2006 PT833894 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, INGRESSO DA VIA CATANIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano primo facente parte di fabbricato a 3 elevazioni f.t., composto da disimpegno che conduce a: soggiorno, cucina, 3 camere da letto e 2 locali wc di cui uno cieco – della sup. comm. di mq.120,50. Pertinenza adibita a deposito al piano seminterrato con ingresso dall’androne citato e secondario dallo scivolo/rampa avente accesso dalla via Trapani, sup. comm. mq 22. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 75.000,00. Offerta minima: Euro 56.250,00. Rilancio: Euro 2.000,00. FRAZIONE SAN GIORGIO, VIA TRAPANI – LOTTO 2) APPARTAMENTO al piano terra facente parte di fabbricato a 3 elevazioni f.t. composto da 5 vani – ingresso, due camere da letto, disimpegno, bagno e soggiorno pranzo, cucina – della sup. comm. di 123 mq. Libero. Prezzo base Euro 58.200,00. Offerta minima: Euro 43.650,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 11/07/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 93/2018 PT832349 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, VIA SAN GIORGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI APPARTAMENTO, piano 3°, della superficie commerciale di mq. 15,27, identificato in Catasto fabbricati al foglio 12 part. 8 sub 6 E QUOTA DI 1/2 DI PROPRIETA’ DI PORZIONE DELLO STESSO APPARTAMENTO della superficie commerciale complessiva di mq. 61,37 , identificato in Catasto fabbricati al foglio 12 part 8 sub 8. Le unità immobiliari complessivamente considerate sono composte: da una camera da letto con 1/2 balcone che si affaccia a nord-ovest. da un ingresso disimpegno, da un soggiorno-pranzo, da n. 2 servizi igienici, e da un terrazzo che si affaccia a sud-est. Si evidenzia che i beni sopra descritti formano un’unica unite immobiliare abitativa e funzionale, autonoma e indipendente con II bene identificato al Catasto del Comune di Gioiosa Marea (ME) al foglio di mappa 12, particella 8, sub 7, estraneo alia presente procedure, rimandando alla depositata C.T.U. Prezzo base Euro 22.537,86. Offerta minima: Euro 16.903,40. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 20/06/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 0941/22709-3484144964. Rif. RGE 47/2018 PT832936 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA CATANIA, 3-7-5 E VIA CORSO UMBERTO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, facente parte di palazzo storico edificato intorno al 1842, sup.lorda tot. di mq. 571,37 circa. Costituita da piano terra di mq 173,62 circa, composto da 7 ambienti in pessimo stato d’uso. Una scaletta conduce all’abitazione del piano superiore. Piano primo di mq 158,32 circa, oltre mq 4,75 di accessori (balconi e terrazzino) composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 servizi igienici, disimpegno, 4 camere, salone, vano scala, con ripostiglio sottostante, oltre terrazzino e 3 balconi. Piano secondo di mq 155,60 circa, oltre mq 2,34 di balconi e terrazzino, è composto da vano scala, cucina antica con forno a legna, cucina moderna, piccolo servizio igienico, soggiorno, vari disimpegni e 3 grandi ambienti sottotetto, comunicanti tra loro, oltre 3 balconi e terrazzino. Piano sottotetto, di mq 71,13 circa oltre mq 5,61 di terrazza, composto da 2 grandi ambienti posti ai lati del corpo scala, oltre a sovrastante terrazza. Privo di agibilità e abitabilità. Occupato. Prezzo base Euro 105.000,00. Offerta minima: Euro 78.750,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 56/2016 PT833116 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA FAVORITA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CANTINA della sup. comm. di 17 mq, costituente un’unità immobiliare del maggiore fabbricato a più elevazioni fuori terra; costituita da un unico vano, al piano terra e utilizzata come cantina/deposito. Stato di conservazione pessimo. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 1.012,00. Offerta minima: Euro 759,00. Rilancio: Euro 50,00. VIA SAN PAOLO, 1 – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 109 mq, costituente un’unità immobiliare del maggiore fabbricato a più elevazioni fuori terra, situato ai piani primo e secondo e costituito da: al piano primo (con accesso diretto dalla via San Paolo): pranzo-soggiomo, cucina, ciunera, w.c.-bagno, disimpegno e due ridottissimi balconi prospicienti sulla via Favorita; al piano secondo (raggiungibile con scala interna all’unita immobiliare): una camera, w.c.doccia (ricavato nella scala per I’accesso al sottotetto, quest’ultimo pressochè inaccessibile per ridotta altezza) e un ridottissimo balcone prospiciente sulla via Favorita. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 19.519,00. Offerta minima: Euro 14.639,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 126/2018 PT832699 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MONTAGNAREALE ( ME) – VIA SAN SEBASTIANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano secondo di 173,79 mq, in complesso residenziale I GIARDINI all’interno della palazzina A e composto da ingresso con ampio locale soggiorno-pranzo con annesso angolo cottura, 3 camere col balcone, 1 locale studio, bagno, WC, ripostiglio e lavanderia. Parcheggio macchine scoperto, all’interno due distinte aree comuni; locale cantina di 10 mq circa al piano terra. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 71.887,50. Offerta minima: Euro 53.916,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/07/23 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Calzavara tel. 0941349389 – 3925890505. Rif. RGE 50/2019 PT833364 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ROCCA DI CAPRILEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA – VIA GUGLIELMO MARCONI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile al P. 1 (II elev. f.t.), composta da cucina, 5 vani e 2 bagni. Prezzo base Euro 114.000,00. Offerta minima: Euro 85.500,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 20/07/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv. Sabrina Giardina tel. 3336603358. Rif. RGE 99/2013 PT834060 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ROCCA DI CAPRILEONE ( ME) – VIA NAZIONALE 166 – FRAZIONE ROCCA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano primo di fabbricato a 3 elevazioni fuori terra e sottotetto sviluppantesi solo nella parte posteriore del fabbricato stesso, della sup. lorda tot. di mq. 180,96 circa. Composto da vani oltre accessori, consistenti in: ingresso, corridoio, cucina salotto, soggiorno, 3 camere, w.c. e balcone. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 26.655,00. Offerta minima: Euro 19.990,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/07/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 76/2015 PT832648 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – LOCALITA’ S.ANTONIO, C/DA MANGIOLIVA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO agricolo la cui superficie commerciale è di mq 9.610 coltivato a pascolo, seminativo e agrumeto. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO collabente la cui superficie commerciale è di 54 mq, la superficie catastale di mq 94. B1) ALTRO TERRENO, composto da corte di pertinenza, la cui superficie commerciale è di 4,00 mq. Prezzo base Euro 23.901,00. Offerta minima: Euro 17.926,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, la cui superficie commerciale è di 1.890 mq, coltivato a noccioleto. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA la cui superficie commerciale è di 141,24 mq e ,la cui altezza interna è di 4. La stalla si sviluppa su due piani. È composta al piano terra da due stanze, avente accesso indipendente dall’esterno, al primo piano vi è un’unica stanza adibita a fienile. Prezzo base Euro 17.362,00. Offerta minima: Euro 13.021,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, la cui superficie commerciale è di 28.672 mq. Prezzo base Euro 54.978,00. Offerta minima: Euro 41.234,00. Rilancio: Euro 2.500,00. LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO agricolo la cui superficie commerciale è di 32.421 mq, coltivato a seminativo irriguo e arborato, pascolo e uliveto. Al terreno, attualmente incolto, vi si accede attraversando altre particelle di terreno della stessa ditta. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA al piano terra, la cui superficie commerciale è di 29,70 mq. Nella specie trattasi di un porcile composto da due piccoli vani al piano terra e uno al piano ammezzato. C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA COLONICA la cui superficie commerciale è di 179,05 mq. L’immobile, costruito nel 1920, si sviluppa su due piani, un piano fuori terra e un piano interrato. D) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA PADRONALE dei primi del 900, in corso di ristrutturazione, la cui superficie commerciale è di 370,11 mq. L’immobile si compone di tre ampi vani al piano terra adibito a zona giorno e tre camere da letto con bagno in camera al piano primo, a cui si accede attraverso una scala interna in cemento armato di recente costruzione. E) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN LOCALE DI DEPOSITO la cui superficie commerciale è di 43,00 mq. L’immobile posto al piano terra è costituito da un unico vano a cui si accede dalla corte di proprietà esclusiva della particella 377 identificata con il sub 1. Prezzo base Euro 254.921,00. Offerta minima: Euro 191.190,00. Rilancio: Euro 12.000,00.Vendita senza incanto 18/07/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alba La Macchia tel. 094122750 – 3382301375. Rif. RGE 108/2017 PT833058 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA MEDICI, 415 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P. 2, composta da soggiorno, cucina, un vano, due ripostigli ed un bagno. Prezzo base Euro 74.250,00. Offerta minima: Euro 55.687,50. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile a P. 3, composta da soggiorno, cucina, due vani, un bagno ed un ripostiglio. Prezzo base Euro 102.000,00. Offerta minima: Euro 76.500,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 20/07/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv Maria Tindara Impellizzeri tel. 3886006300-0941912791. Rif. RGE 92/2014 PT833897 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA U. FOSCOLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1- DEPOSITO/GARAGE allo stato rustico composto da unico ambiente al piano seminterrato, di mq. comm. 95,02 e VILLA SINGOLA di mq comm. 325,73 a piano terra e primo composta da ingresso, cucina-sala pranzo con camino, ripostiglio, bagno, soggiorno e camera. Piano primo con 4 camere, 2 ripostigli, corridoio/disimpegno, bagno, wc, e balconi; circondata da terreno e ampia corte. Prezzo base Euro 291.045,21. Offerta minima Euro 218.283,91. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 13/07/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni circa la gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542-3483153749. Rif. RGE 3/2022 PT833920 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – FRAZIONE CENTRO URBANO – VIA VESPRI SICILIANI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO composto da unico vano con annesso wc, al piano cantinato facente parte di un condominio, con accesso diretto dalla corte comune. Locale privo di vetrate esterne e gode di scarsa illuminazione, nel complesso si trova in buono stato di manutenzione. Sup. lorda tot. circa mq 110. Prezzo base Euro 42.100,00. Offerta minima: Euro 31.600,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Rifici tel. 0941565397 – 3283235482. Rif. RGE 20/2011 PT834128 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) INTERO FABBRICATO con corte e depositi della sup. comm. di 1.316,99 mq su 2 elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato. Il piano seminterrato è destinato ad autofficina e ricambi ed è collegato esternamente ai piani superiori mediante una scala esterna in c.a. Allo stesso piano si trovano una struttura ad una elevazione f.t. destinata a depositi ed ufficio ed un fabbricato a due elevazioni f.t. costituita al piano terra da depositi ed al piano primo da piccolo appartamento per il custode. I piani terra e primo sono collegati da ampia scala interna. Piano terra adibito a sala esposizione mentre il piano primo ad uffici. Piano terra con unico servizio igienico, mentre il piano primo di 2 servizi igienici. Entrambi i piani sono completi in ogni loro parte. Prezzo base Euro 1.010.936,36. Offerta minima: Euro 758.202,27. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Liboria Lutri tel. 3477380593. Rif. RGE 73/2018 PT832941 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA MASSERIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – CAPANNONE INDUSTRIALE adibito a laboratorio artigianale. Prezzo base Euro 900.000,00. Offerta minima: Euro 675.000,00. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 16/06/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 1/2021 PT833810 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CASTELL’UMBERTO ( ME) – FRAZIONE SFARANDA, S.N. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO (deposito – ricovero di animali) a P.T., di 2 vani e corridoio. Da perizia, cui si rimanda, realizzato ante 1947. Prezzo base Euro 4.700,00. Offerta minima: Euro 3.525,00. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 2) TERRENI residenziali, con forma regolare ed orografia in leggera pendenza, della sup. tot. di 205 mq circa. Da perizia, cui si rimanda, in zona B1. Prezzo base Euro 7.000,00. Offerta minima: Euro 5.250,00. Rilancio: Euro 300,00. LOTTO 3) TERRENI AGRICOLI, con forma irregolare ed orografia in leggera pendenza, della sup.tot. di 331 mq circa. Prezzo base Euro 800,00. Offerta minima: Euro 600,00. Rilancio: Euro 50,00. LOTTO 4) TERRENO di circa 240 mq, con forma irregolare ed orografia in pendenza. Da perizia, cui si rimanda, in zona servizi residenziali. Prezzo base Euro 1.000,00. Offerta minima: Euro 750,00. Rilancio: Euro 50,00. LOTTO 5) TERRENI AGRICOLI con forma irregolare ed orografia in leggera pendenza, della sup. tot. di 46 mq circa. Da perizia, cui si rimanda, in zona agricola E4. Prezzo base Euro 200,00. Offerta minima: Euro 150,00. Rilancio: Euro 10,00. Vendita senza incanto 20/07/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/07/23 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Rif. RGE 2/2010 PT833903 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA NATOLI GATTO, 46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – BOTTEGA a P. T., già utilizzata quale circolo socio-ricreativo, composta da grande salone, 3 vani e servizi. Costituisce pertinenza il locale deposito al quale si accede da ingresso autonomo, posto a P. sem. di mq. cat.11. Da perizia, cui si rimanda, distribuzione interna completamente difforme rispetto al progetto approvato con L. ed. n. 36/75. Prezzo base Euro 85.584,38. Offerta minima: Euro 64.188,29. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 20/07/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Notaio Andrea Zuccarello Marcolini tel. 0909148222 – 0909148111. Custode Giudiziario Avv. Giorgio Scisca tel. 0941913206. Rif. RGE 28/2012 PT833906 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA SCHINO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE. Articolato su due livelli collegati da scale sia internamente che esternamente, il piano terra risulta destinato principalmente a piscina coperta riscaldata con annessi locali spogliatoi, docce e WC. E’ presente anche un locale centrale termica con una corte destinata in parte a verde e in parte a parcheggio. Il piano primo consta di un’ampia hall che articola una reception, un archivio, il locale direzione, la zona bar e i bagni; dalla hall è possibile raggiungere la zona destinata allo sport comprendente tre sale palestra e una di danza-judo con annessi spogliatoi, docce e WC, e l’ area destinata a studi medici che consta di una zona d’ attesa, un bagno, due sale per le visite e quattro per la fisioterapia. Anche il primo piano è dotato di una corte esterna dalla quale si accede anche ad una struttura precaria in legno adibita a centro estetico dotato di piccole salette e wc. Posto al piano terra e primo sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 3.254 ca. Prezzo base Euro 425.904,00. Offerta minima: Euro 319.428,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 06/07/23 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 114/2014 PT833984 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA CAVALLARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI STRUTTURA ALBERGHIERA CON PIU’ CORPI DI FABBRICA: A) ALBERGO A 5 STELLE a 3 elev. f.t. oltre una torretta soprastante, immersa nella macchia mediterranea, con un scenario incantevole a carattere ambientale e paesaggistico lungo il fiume Zappulla. Dislocata su 4 livelli collegati con scala interna e relativo ascensore interno, è composta: al piano terra da cui si accede, da zona Hall d’ingresso, ampia zona a salotto, sala Bar, 2 sale ristorante, con retrostante 2 locali di servizio di cucina, disimpegno 2 locali wc con ant. wc, e un corpo aggiunto adibito a servizi (bagni con ant. wc e disimpegno), occupante una sup. lorda di circa mq. 433,55. Al piano primo 8 camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio, locale tecnico, con 3 corridoi, tutte le camere sono dotate di balconi esclusivi ad eccezione di una camera dotata di ampio terrazzo laterale, da cui si accede anche da scala esterna, occupante una sup. lorda di circa mq. 370,45 e una sup. scoperta (balconi e terrazzo) di circa mq. 60,40. Al piano secondo 8 camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio sotto scala, locale tecnico, con 3 corridoi, occupante una sup. lorda di circa mq. 370,45. Mentre, nel piano attico, 2 camere, ciascuna con relativo locale wc, e una zona a salotto occupante una sup. lorda di circa mq. 66,42. Ampia corte di circa mq 1.566,45.B) SALA RISTORANTE ad una elev. fuori terra, oltre, un piano seminterrato, con annessi locali di servizio della sup. comm. di 628,15 mq. C) CAMERE CON SERVIZI, SALA CONVEGNI ECC., della sup. comm. di 751,02 mq. Allo stato attuale, è in fase di completamento D) LOCALE DEPOSITO della sup. comm. di 48,89 mq. E) LOCALE DEPOSITO della sup. comm. di 37,26 mq a 2 elev fuori terra. F) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 14.544,00 mq. Prezzo base Euro 5.250.000,00. Offerta minima: Euro 3.937.500,00. Rilancio: Euro 100.000,00. Vendita senza incanto 06/07/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Lidia Di Blasi e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 85/2015 PT832768 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA PAESANA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE al piano seminterrato, terra e primo con annessa corte e spezzone di terreno. Piano seminterrato mq 5.980 + piano terra mq 8.450 + piano primo mq 7.320 per una sup. tot. di 21.750 mq esclusi corte e terreno annesso di complessive are 30.10. Libero. Prezzo base Euro 575.860,00. Offerta minima: Euro 432.000,00. Rilancio: Euro 28.000,00. Vendita senza incanto 06/07/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Margherita Manasseri tel. 0941794057 – 3383728443. Rif. RGE 19/2016 PT833621 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA VERDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO di mq.424,50, facente parte di fabbricato a 3 elevazioni di vecchia costruzione nel centro storico, con secondo accesso da Via Pisacane. L’unità immobiliare con accesso da Via Verdi è su 2 piani e costituita da 6 vani al piano terra di circa mq.297 e 4 vani e servizio igienico al primo piano di circa mq.99,50; l’unità immobiliare con accesso dalla Via Pisacane è un unico vano di circa mq.28 collegato al piano superiore da scala a chiocciola. L’unità immobiliare è comunicante con il Lotto 2. Libero. Prezzo base Euro 63.702,71. Offerta minima: Euro 47.777,03. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 13/07/23 ore 11:00. VIA VERDI, 18-24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LABORATORIO ARTIGIANALE di mq 270,50 facente parte di un fabbricato a 3 elevazioni di vecchia costruzione e posto nel centro storico. L’unità immobiliare è costituita da 3 vani al piano terra di circa mq 106 e 2 vani e servizio igienico al primo piano di circa mq164,50. Libero. Prezzo base Euro 31.212,75. Offerta minima: Euro 23.409,57. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 13/07/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT833107 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO (ME) – VIA DEL SOLE, 19/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE ADIBITO A PALESTRA, allo stato rustico e privo di rifiniture e impianti, al piano S1, con rampa d’accesso sulla via del Sole. Sup. tot. mq. 663 circa. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 144.517,00. Offerta minima: Euro 108.387,75. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 06/07/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Bruno tel. 0941561448-3291541454. Rif. RGE 95/2017 PT833348 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA GARIBALDI, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO della sup. lorda tot. di mq. 398, a 4 elevazioni: piano terra (precedentemente adibito a sala bar); piano seminterrato (laboratorio, magazzini, area di pertinenza); piano primo composto da disimpegno, due locali, balcone e lastrico solare; secondo piano sottotetto composto da disimpegno, tre locali e due balconi. Il primo ed il secondo piano versano in cattivo stato di conservazione ed inagibili. Libero. Prezzo base Euro 15.000,00. Offerta minima: Euro 11.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA NETTUNO, 6 – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. lorda tot. di mq. 99 composto da 2 vani al piano terra, scala di collegamento interna, 2 vani al piano primo ed accessori. Libero. Prezzo base Euro 6.120,00. Offerta minima: Euro 4.590,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 174/1994 PT832733 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni