Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA MANCUSO E VIA MORELLO, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 E NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO per civile abitazione composto da appartamento con vano cantinato sottostante e composto da 3 camere, w.c. sottoscala e cucina nel vano cantinato. Posto al piano terra e seminterrato, sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq.79,41. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 14.079,38. Offerta minima: Euro 10.559,54. Rilancio: non superiore al 5% del prezzo base. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 E NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO per civile abitazione. Composto da un appartamento al piano primo e secondo oltre disimpegno. L’appartamento si compone di due camere, oltre disimpegno, spogliatoio e wc al piano primo; cucina, soggiorno pranzo e terrazza coperta al piano secondo. Posto al piano primo e secondo, sviluppa una superficie lorda equivalente complessiva di circa mq.138,96. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 30.487,50. Offerta minima: Euro 22.865,63. Rilancio: non superiore al 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 19/09/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Romano tel. 094121331-3397680170. Rif. RGE 51/2013 PT835695 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – CONTRADA PARRAZZÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A SCHIERA centrale (Piano T, 1, 2 e 3), della sup. comm. di 227 mq. Il piano terra risulta parzialmente interrato e consta di porticato, cantina, wc, ripostiglio e vano scala. Il piano 1 consta di salone con balcone, cucina, wc, terrazzino/cortile e vano scala. Il piano 2 consta di 3 camere, 2 balconi, bagno e vano scala. Il piano 3 consta di lavanderia, wc, 2 ampie terrazze e vano scala. Prezzo base Euro 86.116,50. Offerta minima: Euro 64.587,37. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 31/07/23 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Custode Giudiziario Avv. Maria Piera Franco tel. 0921344480 – 3663015127. Rif. RGE 94/2016 PT835409 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA AMOLA, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – ABITAZIONE UNIFAMILIARE composta da un ingresso/soggiorno con disimpegno, ripostiglio, cucina, 3 camere, 2 servizi igienici con doccia, servizio igienico, soffitta/mansarda con grande vano praticabile, vano sottotetto non praticabile e corte/giardino che prospetta sul retro, per una sup. comm. coperta tot. di 153,31 mq. Prezzo base Euro 108.164,11. Offerta minima: Euro 81.124,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 07/09/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. RGE 32/2022 PT835395 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SAN GIOVANNI, FRAZ CANNETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano terzo sotto strada di un edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ingresso, 2 camere, w.c., piccolo disimpegno con piccolo cortile. Nelle vicinanze del subalterno è stata realizzata un’ampia cucina cui è stata addossata ampia veranda che presenta struttura di confinamento mista. Sup. lorda di circa 80,75 mq. Prezzo base Euro 22.500,00. Offerta minima: Euro 16.875,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano secondo sotto strada di edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ampio soggiorno-cucina, w.c., ripostiglio e 2 camere con balcone in comune, piccolo disimpegno costruito in aderenza con tettoia in materiale metallico. Spiazzo piastrellato antistante il portone di accesso che è catastalmente aggraffato alla particella 523. Sup. lorda, comprensiva di balcone, di circa 102,58 mq. Prezzo base Euro 33.750,00. Offerta minima: Euro 25.312,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 19/09/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 51/2021 PT835385 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALCONE ( ME) – VIA MESSINA, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CASA UNIFAMILIARE per civile abitazione su 3 piani fuori terra. Si compone di piano terra con zona giorno, soggiorno-cucina comunicanti, ripostiglio e wc; piano primo con camera, piccolo vano utilizzato come cameretta, wc, opportunamente disimpegnati tra loro; piano secondo con 2 ampi locali comunicanti e wc. Scala interna di collegamento. Sviluppa una sup. calpestabile di mq 110,90 ed una sup. comm. lorda tot. di mq 154,20. Cattivo stato conservativo. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 119.523,60. Offerta minima: Euro 89.642,70. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 21/09/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 44/2020 PT835763 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO – VICO GENOVA, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO ad una elevazione f.t., identificato catastalmente al foglio 12 particella 68 (catasto fabbricati), composto da n. 4 ambienti interni in stato di abbandono e degrado, con possibile realizzazione di intervento di demolizione e ricostruzione ed aumento della cubatura attuale. Libero. Prezzo base Euro 59.897,00. Offerta minima: Euro 44.925,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/09/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Antonina Molica tel. 3475543763. Rif. RGE 42/2021 PT835964 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – FRAZIONE MONGIOVE – VIA GROTTE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO su due piani, seminterrato e piano terra, collegati da scala interna. Il piano seminterrato, della sup. tot. di 58 mq, è composto da un vano di 45 mq e un w.c. di 3,70 mq. Il piano terra, che sviluppa una sup. lorda tot. di mq. 60,55 circa, è composto da 2 camere da letto, un anti w.c. e un w.c, un vano soggiorno/cucina. Al P.T. è annessa una veranda della sup. tot. di 50,50 mq. L’immobile è dotato di posto auto scoperto di 12,50 mq. Prezzo base Euro 47.500,00. Offerta minima: Euro 35.625,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/09/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 117/2014 PT835380 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA PROVINCIALE, 122 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI IMMOBILE AL PIANO TERRA composto da quattro vani di cui il primo destinato a camera, il secondo ed il terzo a soggiorno e ripostiglio e il quarto a cucina con annesso wc. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI IMMOBILE AL PIANO PRIMO si accede dal piano terra attraverso un vano scala adiacente al bene sopra descritto ma con accesso indipendente dall’esterno, superficie catastale 99 mq escluse aree scoperte 95 mq. Prezzo base Euro 8.800,00. Offerta minima: Euro 6.600,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 27/09/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. RGE 104/2019 PT835396 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE FIUMARA, GARIBALDI N. 182 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al primo piano costituito da ingresso, 4 vani cucina, bagno, ripostiglio, 2 balconi con una sup. tot. lorda di mq 142 e posto auto di mq 14. Occupato. Prezzo base Euro 102.600,00. Offerta minima: Euro 76.950,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/09/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Domenico Raffaele Addamo tel. 3283772392. Rif. RGE 86/2021 PT835404 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – CONTRADA GAROFALO, VIA CAMPANIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE in complesso residenziale con entrata indipendente facente parte di fabbricato a 2 piani fuori terra e rientrante nella tipologia bifamiliare, composto da un vano con angolo cottura oltre il wc e una camera da letto. Prezzo base Euro 35.700,00. Offerta minima: Euro 26.775,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 28/09/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 39/2019 PT835527 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN MARCO D’ALUNZIO ( ME) – VIA SANT’ANTONIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al primo piano con sup. lorda tot. di circa mq 178,9. Prezzo base Euro 29.046,00. Offerta minima: Euro 21.785,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO, al piano 2 con sup. lorda tot. di circa mq 178,9. Prezzo base Euro 31.181,00. Offerta minima: Euro 23.386,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO, al piano terzo con sup. lorda tot. di circa mq 178,9. Prezzo base Euro 29.402,00. Offerta minima: Euro 22.052,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE, al quarto piano con sup. lorda tot. di circa mq 152. Prezzo base Euro 8.628,75. Offerta minima: Euro 6.472,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 5) DEPOSITO COMMERCIALE, al piano 3 con sup. lorda tot. di circa mq 72,65. Prezzo base Euro 3.615,00. Offerta minima: Euro 2.711,00. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 15) TERRENO RESIDENZIALE, sup. tot. di circa mq 1193. Prezzo base Euro 4.812,00. Offerta minima: Euro 3.609,00. Rilancio: Euro 300,00. VIA FERRAROLO – LOTTO 16) TERRENO RESIDENZIALE, sup. tot. di circa mq 195. Prezzo base Euro 2.339,00. Offerta minima: Euro 1.754,00. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 31/07/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosina Maria Graziano tel. 0941721021 – 3296218229. Rif. RGE 10/2000 PT835807 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARIÀ, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE a 2 elevazioni f. t. e seminterrato, oltre locali a deposito-cantina, zona garage e corte esclusiva pertinenza antistante e retrostante. II fabbricato, nel piano seminterrato, occupante una sup. lorda di circa mq 122,60 e da porzione di corte esclusiva di pertinenza, antistante, da cui si accede. Composto da ampio locale garage, locale magazzino, locale cantina, wc, locale tecnico e scala per il piano soprastante adibito a zona giorno. Iimmobile a piano terra, occupante una sup. lorda di circa mq. 87,50 costituito da ampio soggiorno, zona pranzo, cucina, locale wc, corridoio e scala di collegamento la zona giorno con la soprastante zona notte, oltre a superficie scoperta, adibita a balcone e pianerottolo di arrivo scala e ampio terrazzo di sup.lorda di circa mq 64,50 con relativa porzione di corte retrostante. Immobile al piano primo occupante una superficie lorda di circa mq 87,50, si compone di 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, corridoio con annessi 2 balconi di sup. lorda di circa mq 26,50. Prezzo base Euro 83.046,05. Offerta minima: Euro 62.284,54. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 21/09/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 70/2021 PT835694 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA TOSCANA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano primo di fabbricato di vecchia costruzione a 2 elevazioni fuori terra, composto da scala di accesso a rampa unica dall’atrio/androne in comune con l’appartamento di piano terra, disimpegno, soggiorno con cucina in muratura, servizio igienico con doccia, camera, camera con servizio igienico, terrazzo, sottotetto praticabile con botola di accesso ma non abitabile. Sup. comm. mq.88. Libero. Prezzo base Euro 11.909,53. Offerta minima: Euro 8.932,15. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/09/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742 – 3392069094. Rif. RGE 142/2017 PT835714 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA DEI MEDICI, 314 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm.di 76.69 mq al primo piano, composto da: ingresso soggiorno, cucina , 2 camere da letto, bagno, 2 balconi e ripostiglio. Occupato. Prezzo base Euro 45.062,32. Offerta minima: Euro 33.769,74. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 78.69 mq composto da ingresso-soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 2 balconi e ripostiglio. Occupato. Prezzo base Euro 56.375,91. Offerta minima: Euro 42.281,93. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 29/09/23 ore 16:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonino Fallo tel. 0941240185. Rif. RGE 105/2014 PT835387 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA MULINAZZO – VIA MULINAZZO, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 127,96 E CONTIGUO DEPOSITO ARTIGIANALE di mq 14. L’appartamento è costituito da unico piano terreno con annessa corte di pertinenza, è composto da ingresso, 3 vani, ampia cucina e bagno; da un piccolo cortile sul retro si accede ad una cucina esterna e ad un ripostiglio. Prezzo base Euro 25.811,10. Offerta minima: Euro 19.358,33. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/09/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 87/2014 PT835812 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 32 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – UFFICIO al piano terra e seminterrato, circa mq 132,80. Prezzo base Euro 87.000,00. Offerta minima: Euro 65.250,00. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 28/09/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Rif. RGE 18/2015 PT835801 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA UMBERTO I, 25 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A RISTORANTE In prossimita di piazzetta adibita a parcheggio, al piano terra di fabbricato a due elevazioni, entrambe fuori terra. Esso comprende: sala interna con ingresso da Via Umberto I, cucina, servizi igienici per clienti, servizi igienici per il personale, 2 ripostigli, corte-giardino adibita a sala esterna estiva. Immobile completo e rifinito, recentemente ristrutturato all’interno. Prezzo base Euro 123.726,80. Offerta minima: Euro 92.795,10. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 21/09/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/09/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 6/2020 PT835692 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA TESTA DI MONACO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE costituente il Corpo N° 13 di struttura alberghiera. Posta al piano terra, è costituita da 4 diversi blocchi che individuano: locale bar, blocco uffici, blocco servizi e blocco depositi. Sviluppa una sup. calpestabile di mq 153,05 ed una sup. comm. lorda tot. di mq 198,75. Prezzo base Euro 554.100,00. Offerta minima: Euro 415.575,00. Rilancio: Euro 12.000,00. Vendita senza incanto 31/07/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 20/2017 PT835759 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA TRAZZERA MARINA, 200 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) NEGOZIO posto al P.T. della sup. lorda tot. di mq. 70 circa, alto 2:70 con ingresso autonomo dalla Via Trazzera e dall’androne condominiale. Composto da un ampio e unico vano luminoso con annesso w.c. e anti w.c. Presenta difformità urbanistiche e catastali. Prezzo base Euro 72.200,00. Offerta minima: Euro 54.150,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/09/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/09/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 111/2013 PT835382 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FLORESTA ( ME) – VIA UMBERTO I, 60 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) ABITAZIONE di tipo popolare rurale della sup. tot. di mq 164, composta da 4 ampi locali, uno per ciascun livello di piano (piano cantinato, pianterreno, piano primo e piano secondo) oltre a balcone al piano primo e piccolo terrazzino al piano secondo. Prezzo base Euro 9.997,00. Offerta minima: Euro 7.498,00. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA CIURAZZO – LOTTO 2) OPIFICIO adibito a caseificio, al PT, composto da ampio laboratorio con annessi 2 locali di servizio per la lavorazione del latte, zona ufficio, vano caldaia, disimpegno, wc, della sup. coperta di mq 201 ca, oltre a terreno di pertinenza esclusiva di mq 844 ca adibito a piazzale, parcheggio, deposito e zona verde. Prezzo base Euro 64.879,00. Offerta minima: Euro 48.659,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 31/07/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosina Maria Graziano tel. 0941721021 – 3296218229. Rif. RGE 70/2010 PT835802 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300