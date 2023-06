Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Santa Teresa di Riva, Taormina, Graniti, Gaggi e Villafranca Tirrena

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” IN DATA 217 giugno 2023

CP 1/2001. In Messina (ME), Via Corbino Orso 34 – Lotto 1: A) Locali destinati ad uso di attività produttiva posti al piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t, della superficie catastale di mq. 3100 circa. Tali locali risultano censiti nel N.C.E.U. al foglio di mappa 143 particella 414, sub 25 e particella 416 sub 9. B) Lastrico solare annesso agli anzidetti locali di cui alla precedente lettera A), adibito a parcheggio, posto al piano 2, di complessivi mq. 556, ricadente: 1) in parte, di mq. 107, nel corpo “D”, al fg. 143, part. 416, sub 11, cat. C/6; 2) in parte, di mq. 84, nel corpo “E”, al fg. 143, part.413, sub 14, cat. C/6; 3) in parte, di mq. 278, nel corpo “E”, al fg. 143, part. 413, sub 15, cat. C/6; 4) per la restante parte, di mq. 87, nel corpo “E”, al fg. 143, part. 413, sub 16, cat. C/6. PREZZO BASE Euro 1.394.000,00. Offerta minima Euro 1.045.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Asta senza Incanto 21/09/2023 ore 10:00 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Cambria Francesco 0902921479, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 24/2017. In Messina (ME), Via Ducezio, Parco Mira – Lotto 1: Piena proprietà di locale destinato ad autorimessa facente parte del complesso residenziale denominato “Aralia” della superficie di mq 71 circa, sup. catastale 71 mq, cons. catastale 65 mq, posto al piano T. PREZZO BASE Euro 35.620,00. Offerta minima Euro 26.715,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 29/09/2023 ore 11:15 presso Sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 38/2019. In Messina (ME), via Pola is. 507 n. 19 angolo con via Istria – Lotto UNICO: Negozio seminterrato consistenza 207 mq, sup. catastale 263 mq. Autorimessa consistenza 664 mq, sup. catastale 699 mq. PREZZO BASE Euro 548.250,00. Offerta minima Euro 411.187,50. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 05/10/2023 ore 10:00 tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano. Curatore fallimentare Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 11/2018. In Messina (ME), via 41/c, Valle Degli Angeli – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, costituito da un monolocale con angolo cottura, wc e lavanderia, di una superficie complessiva di circa mq 33,00, altezza degli ambienti ml 2,80, posto al secondo piano, terza elevazione di un fabbricato con accesso in via 41/C, traversa di via Cerubini. PREZZO BASE Euro 6.276,00. Offerta minima Euro 4.707,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Asta senza Incanto 15/09/2023 ore 16:00 presso sede dell’associazione A.D.V.G. sita in Messina, Via Buganza is. 49 scala A. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Ruggeri Pietro 0902137769, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 26/2022. In Messina (ME), Via Domenico Fauscello, Faro Superiore – Lotto 1: A) Diritto di proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 81 restanti, di una cantina -o locale deposito- posta al piano terra di un fabbricato condominiale ubicato pal. A scala B 4, della superficie commerciale di 9,12 mq. L’immobile è conforme sul piano edilizio, catastale e urbanistico. B) Diritto di proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 81 restanti, su appartamento posto pal. A scala B 4, della superficie commerciale di 95,74 mq. L’immobile risulta conforme catastalmente ed urbanisticamente. Sul piano edilizio è stata rilevata la seguente difformità regolarizzabile (come indicato nella CTU): chiusura parziale balcone retrostante. PREZZO BASE Euro 75.392,69. Offerta minima Euro 56.544,52. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 11/08/2023 ore 09:30 presso lo studio del delegato in Messina (ME), Via Belvedere n. 5, procederà alla vendita sincrona telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Ing. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Bonanno Giovanni 090670014, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 57/2018. In Messina (ME), Via Vetro 7, quartiere Contesse – Lotto 1: appartamento per civile abitazione ubicato al piano secondo di un fabbricato residenziale a due elevazioni f.t. oltre piano mansardato. PREZZO BASE Euro 36.980,00. Offerta minima Euro 27.735,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Marco Polo 250, quartiere Contese – Lotto 2: appartamento al p.t. (prima elevazione f.t.). PREZZO BASE Euro 25.840,00. Offerta minima Euro 19.380,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via San Francesco 5, quartiere Contesse – Lotto 3: appartamento per civile abitazione consistenza 80 mq. locale deposito consistenza 63 mq. PREZZO BASE Euro 106.600,00. Offerta minima Euro 79.950,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Via San Francesco 5, quartiere Contesse – Lotto 4: box/garage consistenza 38 mq. PREZZO BASE Euro 31.280,00. Offerta minima Euro 23.460,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 27/09/2023 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 60/2020. In Graniti (ME), Via Gangi n. 5 – Lotto 1: Appartamento indipendente dell’estensione di mq. 90 circa su due elevazioni e così composto: il piano terra da locale pranzo-soggiorno con annesso posto-cottura e piccolo w.c.; il piano primo, cui si accede da una scala interna, è composto da corridoio; camera con balcone a livello con ringhiera in ferro, e W.C. PREZZO BASE Euro 35.282,17. Offerta minima Euro 26.461,63. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Graniti (ME), Via Primo Settembre n. 8 – Lotto 2: appartamento indipendente dell’estensione di mq. 90 circa su due elevazioni e così composto: il piano terra da una camera, un piccolo vano-ripostiglio ed un locale W.C. In un angolo della camera, lato Sud-Ovest, è presente una scala a chiocciola tonda, con struttura e gradini in ferro, che collega al piano primo. PREZZO BASE Euro 35.295,86. Offerta minima Euro 26.471,90. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Graniti (ME), Via Primo Settembre n. 8 – Lotto 3: Appartamento indipendente dell’estensione di mq. 97 circa su tre elevazioni e così composto: il piano terra funge da ingresso ed è costituito da un corridoio in fondo al quale trovasi una scala a più rampe, che conduce al piano secondo; il piano secondo è composto da una camera e altro vano; pranzo soggiorno con angolo cottura e W.C.; il lastrico solare (piano terzo) si raggiunge dall’interno dell’appartamento da cui si diparte una scala con gradini in marmo. PREZZO BASE Euro 39.716,75. Offerta minima Euro 29.787,57. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 14/09/2023 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 40. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 69/2012. In Messina (ME), Vico Baglio 2/D – Lotto 1: Deposito commerciale p.terra mq 20 e p.seminterrato mq 710, composto da unico ambiente, 2 uffici di cui uno al p.terra e uno al p.seminterrato, bagno e deposito; sup. lorda tot. mq 710, esclusi accessori. PREZZO BASE Euro 69.523,20. Offerta minima Euro 52.142,40. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 12/09/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti 191. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/2018. In Gaggi (ME), via Calvario 20 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione composto da un angolo cottura, un soggiorno, tre camere da letto e due bagni. L’intero edificio sviluppa due piani, tre piani f.t. e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 80. PREZZO BASE Euro 36.796,77. Offerta minima Euro 27.597,58. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 15/09/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 179/2020. In Messina (ME), Contrada Badessa, Faro Superiore – Lotto 1: proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di appartamento con annesso giardino e due posti auto nel cortile condominiale. Tale appartamento si torva la piano 1°, seconda elevazione f.t. nella scala “D” del condominio denominato “Apeiron”. PREZZO BASE Euro 144.700,00. Offerta minima Euro 108.525,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Contrada Badessa, – Lotto 2: proprietà superficiaria per la quota di 1000/1000 di cantina al piano terra, prima elevazione f.t. nella scala “D” del condominio denominato “Apeiron”. PREZZO BASE Euro 9.600,00. Offerta minima Euro 7.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/09/2023 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Licordari Manuela 3498530594, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 193/2021. In Messina (ME), Via Michelangelo Rizzo, Vill. Giostra – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento al primo piano in uno stabile di tre piani fuori terra, Alloggio n. 67, Pal. B, Isolato 9 snc, sc. G, composto da ingresso-corridoio, zona pranzo-cucina, n. 3 camere da letto, disimpegno, bagno e balcone. PREZZO BASE Euro 44.500,00. Offerta minima Euro 33.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/09/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 196/2019. In Messina (ME), Villaggio Bordonaro, Via San Pantaleo 13 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione piano terra, consistenza 5,5. PREZZO BASE Euro 72.750,00. Offerta minima Euro 54.562,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/09/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 201/2019. In Messina (ME), Via L. Einaudi, contrada Battaglia, Villaggio SS Annunziata – Lotto 1: abitazione singola in parte rustico posta al p.t., composto da due vani, ripostiglio e accessori. L’immobile si trova in pessimo stato di conservazione e in parte allo stato rustico : è privo di infissi ad eccezione del ripostiglio, di impianto elettrico, idrico e termico. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 450,00. In Messina (ME), Via L. Einaudi, contrada Battaglia, Villaggio SS Annunziata – Lotto 2: abitazione di tipo popolare posta al p.t., composto da quattro vani e accessori. L’immobile si trova in discreto stato di manutenzione sia internamente che esternamente: è dotato di impianto elettrico, idrico e termico. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. In Messina (ME), Via L. Einaudi, contrada Battaglia, Villaggio SS Annunziata – Lotto 3: locale commerciale posto al p.t. e composto da tre vani. L’immobile si trova in discreto stato di manutenzione: è dotato di impianto elettrico ma privo di impianto idrico e termico. PREZZO BASE Euro 21.000,00. Offerta minima Euro 15.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 630,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/09/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Spanò Maria 3398654135, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 278/2017. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita 181, quartiere Centro – Lotto UNICO: appartamento posto al piano primo della superficie commerciale di mq 151,89. È composto da ingresso, corridoio, quattro camere, wc, oltre ripostiglio e una cucina realizzate con strutture precarie, una terrazza a livello nella parte interna ed un balcone sul fronte principale. PREZZO BASE Euro 106.116,00. Offerta minima Euro 79.587,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 26/09/2023 ore 10:00 presso Studio sito in Messina Via La Farina n. 171 is.G. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 287/1999. In Messina (ME), Villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: appartamento coop. Edimil pal. 1, piano 4, interno n. 7, della superficie coperta di mq 81 composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e disimpegno, con assegnato un posto auto scoperto nella zona condominiale destinata a parcheggio. PREZZO BASE Euro 64.082,00. Offerta minima Euro 48.061,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 07/09/2023 ore 10:00 presso studio notarile in Messina, Via Ghibellina n. 143. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 312/2007 +342/08-306/17-358/17. In Taormina (ME), Via Cappuccini 3 – Lotto 4: Piena proprietà, gravata da usufrutto vitalizio per la quota di 1/4, di ufficio composto da due vani e balcone – superficie lorda mq.59. L’ingresso è posto lungo la Via Cappuccini. Si accede in un primo vano separato con una parete vetrata dal vano retrostante. In questo secondo vano, vi è una porta che dà accesso alla parte retrostante dell’unità limitrofa (garage in comproprietà del debitore esecutato). PREZZO BASE Euro 199.485,00. Offerta minima Euro 149.613,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 29/09/2023 ore 12:30 presso studio del delegato in Messina Via Cesare Battisti n.229 – 2^piano. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita La Torre Francesca 3486515598, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 351/2010. In Villafranca Tirrena (ME), via Beato Annibale di Francia 7 – Lotto 1: piena proprietà di appartamento posto al p.t. composto da ingresso/corridoio, cucina, bagno, tre camere. ripostiglio. La superficie lorda è pari a 111,55 e netta mq 80,20 oltre corte antistante di mq 29,70 e retrostante di mq 53,30 di cui un piccolo locale di sgombero occupa mq 11,19. PREZZO BASE Euro 40.800,00. Offerta minima Euro 30.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Beato Annibale di Francia 7 – Lotto 2: piena proprietà di appartamento posto al piano secondo composto da ingresso, corridoio, cucina, due camere. soggiorno-angolo cottura, bagno e ripostiglio. La superficie lorda è pari a 111,55 e netta mq 96,41 oltre balcone nord di mq 11,39 e balcone sud di mq 6,99. PREZZO BASE Euro 46.731,00. Offerta minima Euro 35.048,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/09/2023 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Bonanno Giovanni 090670014, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it