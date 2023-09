Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Mandanici, Villafranca Tirrena, Rometta, Letojanni, Santa Teresa Riva, Fiumedinisi, Taormina, Graniti e Barcellona

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” IN DATA 1 SETTEMBRE 2023

Tribunale di Messina

RGE 2/2017. In Mandanici (ME), Vico IV di Via Roma – Lotto 1: casa singola unifamiliare su due livelli f.t. All’immobile è annesso un parcheggio scoperto di mq 42,00. PREZZO BASE Euro 28.586,90. Offerta minima Euro 21.440,20. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 10/11/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 21/2016. In Messina (ME), Via 29/b Pal B int 84, quartiere Santo, Rione Aldisio – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un appartamento della superficie commerciale di 81,75 mq. PREZZO BASE Euro 68.198,08. Offerta minima Euro 51.148,56. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/11/2023 ore 11:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Loggia dei Mercanti n. 19 (fronte Provincia Regionale di Messina, ingresso Corso Cavour). G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Cataldo Domenico 090671978, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 32/2019. In Letojanni (ME), Contrada Vigna Vecchia – Lotto UNICO: A. deposito commerciale a della superficie commerciale di 1.035,00 mq. Trattasi di un locale seminterrato avente accesso pedonale e carrabile da una rampa che si diparte dalla zona nord del piazzale comune a tutti gli immobili; si compone di un grande vano con accessori, quali servizi e locali tecnici di pertinenza, in origine, del capannone soprastante. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un’altezza interna di 5 m. B. negozio della superficie commerciale di 1.300,00 mq. Questo corpo occupa la parte nord del capannone, avente una elevazione f.t. ed un piano seminterrato, descritto come corpo A, la struttura portante è in c.a. precompresso e la copertura è realizzata con onduline di lamiera grecata. Ha accesso pedonale e carrabile dal piazzale antistante il lato est, il quale ha la funzione di parcheggio, zona di carico/scarico merci e stoccaggio. C. negozio a LETOJANNI della superficie commerciale di 1.300,00 mq. Stato di possesso: locato a società terza, vendita al dettaglio di beni alimentari. Il canone di locazione mensile è pari ad € 6.330,00 compresa iva. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un’altezza interna di 6 m. D. ufficio della superficie commerciale di 75,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t. con copertura piana, ha una superficie lorda di circa 75 mq con un’altezza utile di 3,70 m; prospetta su spazio esterno ed ha un duplice accesso, dal portico esterno e dal vano scala comune anche agli immobili soprastanti. La destinazione iniziale risulta come uffici a servizio dei locali commerciali. E. ufficio della superficie commerciale di 327,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Immobile originariamente a servizio delle unità commerciali limitrofe, posto al primo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t. con copertura piana, ha accesso da un vano scala (senza ascensore) che si diparte dall’area parcheggi. Si compone di due unità separate aventi in comune un terrazzo che prospetta sui versanti nord ed est. F. parcheggio/area carico e scarico/stoccaggio della superficie commerciale di 12.300,00 mq. PREZZO BASE Euro 948.000,00. Offerta minima Euro 711.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Asta senza Incanto 15/11/2023 ore 16:00 presso studio professionale in Messina, Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 32/2022. In Messina (ME), Via delle Mura 64 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento piano terra della superficie commerciale di 122,80 mq. L’unità immobiliare oggetto di esecuzione sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 132 mq: di cui 109 mq adibiti a civile abitazione, 23 mq destinati a terrazzo ad uso esclusivo dell’unità edilizia. PREZZO BASE Euro 58.576,00. Offerta minima Euro 43.932,00. Asta senza Incanto 20/12/2023 ore 17:30 presso lo studio del Delegato alla vendita, sito in Messina Via Ettore Lombardo Pellegrino n. 23/C. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Salomone Massimo 3473347601, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 48/2021. In Messina (ME), Via Salvatore Navarra, già via Messina 3 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento, Piano 1, consistenza 5 vani. PREZZO BASE Euro 54.817,00. Offerta minima Euro 41.113,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/11/2023 ore 09:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Ferlazzo Natoli Alberto 3474991776, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 97/2022. In Rometta (ME), via Nazionale n. 167 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile piano T, consistenza 5,5 vani. PREZZO BASE Euro 145.032,00. Offerta minima Euro 108.774,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/12/2023 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 121/2016. In Messina (ME), Salita Ogliastri 30 – Lotto 1: appartamento al primo piano in uno stabile di due piani f.t. con due sole unità immobiliari, composto da tre camere da letto, un soggiorno, un bagno, una cucina, un wc/ripostiglio, un piccolo terrazzino di accesso chiuso da una tettoia, un terrazzino posteriore e 2 balconi. PREZZO BASE Euro 42.018,75. Offerta minima Euro 31.514,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/11/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 124/2019. In Villafranca Tirrena (ME), via Calamaro 53 – Lotto UNICO: appartamento posto al primo piano di vani 8, mq 201 (totale escluse le aree scoperte mq 189) composto da ingresso/corridoio, una cucina, un bagno, lavanderia, seconda cucina e zona pranzo, zona relax, soggiorno, ripostiglio, camera da letto matrimoniale, secondo bagno, camera da letto doppia, con balconi e loggia. PREZZO BASE Euro 117.867,22. Offerta minima Euro 88.400,41. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 14/11/2023 ore 16:30 avanti al delegato Avv. Maria Rita Bottari presso lo studio dell’Avv. Cristina Lo Schiavo in Messina, Via XXIV Maggio n. 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita BOTTARI MARIA 3394171255, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 139/2021. In Messina (ME), viale della Libertà, is. 481, n. 41 – Lotto 1: ufficio della superficie commerciale di 119,00 mq posto al piano T, interno Palazzina D, scala H, ed ha un’altezza interna di 3,05. L’edificio cui appartiene sviluppa 6 piani. PREZZO BASE Euro 118.000,00. Offerta minima Euro 88.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.540,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/11/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 163/2019. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Sparagonà n. 467 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, complesso S. Francesco, della superficie commerciale di 52 mq, composto da 2 vani e accessori ed annessa corte di pertinenza esclusiva (lettera A1). A1) Piena proprietà per la quota di 1/1 di corte graffata, complesso S. Francesco. B) Piena proprietà per la quota di 1/1 di box auto, complesso S. Francesco, della superficie commerciale di 12 mq. PREZZO BASE Euro 26.100,00. Offerta minima Euro 19.575,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/12/2023 ore 10:00 presso studio delegato in Messina, Via Ghibellina n. 77 p. 2°, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Decembrino Leo 3286590210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 213/2020. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse, – Lotto 7: posto auto scoperto della superficie commerciale di 12,50 mq. PREZZO BASE Euro 2.633,51. Offerta minima Euro 1.975,13. Rilancio minimo in aumento Euro 130,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 10: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 40,00 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala D del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 19.278,00. Offerta minima Euro 14.458,50. Rilancio minimo in aumento Euro 950,00. In Messina (ME), Contrada Campolino 8/a, frazione Vill. Santa Lucia sopra Contesse – Lotto 12: sottotetto non abitabile della superficie commerciale di 50,50 mq. Trattasi di un deposito occasionale posto al piano terzo, quarta elevazione f.t. della scala C del fabbricato a 4 elevazioni f.t. oltre cantinato. PREZZO BASE Euro 23.614,86. Offerta minima Euro 17.711,15. Rilancio minimo in aumento Euro 1.100,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/11/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2019. In Fiumedinisi (ME), Contrada Croce snc – Lotto 2: A) fabbricato per civile abitazione dislocato su tre piani. B) Locale commerciale ad una elevazione f.t. ed un’altezza media di ml 3,65 circa, con annesso cortile che era adibito a ristorante-pizzeria. C) terreno agricolo incolto e con qualche ulivo, ha una superficie catastale di mq 16.564,00. PREZZO BASE Euro 211.669,20. Offerta minima Euro 158.751,90. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 14/11/2023 ore 10:00 presso locali della COPAS in Messina, Viale San Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 318/1998. In Taormina (ME), via Bellini contrada Marfele frazione Trappitello – Lotto 1B: terreno edificabile categoria seminativo arbor. classe 1 consistenza 1350,00 mq. PREZZO BASE Euro 160.650,00. Offerta minima Euro 120.487,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Taormina (ME), contrada Madama o Madonna della Rocca accessibile dalla via Leonardo da Vinci – Lotto 2E: terreno edificabile categoria mandorlato classe 2 consistenza 470,00 mq. PREZZO BASE Euro 155.805,00. Offerta minima Euro 116.853,75. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 21/11/2023 ore 16:30 avanti al delegato Avv. Maria Rita Bottari presso lo studio dell’Avv. Cristina Lo Schiavo in Messina, Via XXIV Maggio n. 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bottari Maria Rita 3394171255, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 342/2017. In Messina (ME), contrada Lentischi – Avarna – Lotto UNICO: terreno composto da tre contigue porzioni fondiarie, dove il fabbricato diruto preesistente non ha più consistenza, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 42,580 (per superficie lorda si intende l’ingombro complessivo dell’immobile). PREZZO BASE Euro 35.809,29. Offerta minima Euro 26.856,97. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/11/2023 ore 11:30 presso studio del delegato in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2021. In Messina (ME), Via Bagni, villaggio Santa Margherita – Lotto 1: Locale deposito. PREZZO BASE Euro 44.485,00. Offerta minima Euro 33.363,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/11/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 7/2020. In Messina (ME), Villaggio Mili San Marco – Lotto UNICO: terreni fg 175 p.lle 661, 662, 663, 664, 1515, 1516. Risulta gravante sui terreni p.lle 661-662-663-664 una servirtù di passaggio mezzi agricoli. PREZZO BASE Euro 22.607,79. Offerta minima Euro 16.955,84. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 14/11/2023 ore 11:00 presso studio del Curatore in Messina, Via Trento 15/D. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 56/1996. In Graniti (ME), Via Santa Maria – Lotto UNICO: CORPO A fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano T in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano 1 in corso di costruzione. CORPO A lastrico solare. CORPO B Fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 36.573,09. Offerta minima Euro 27.429,81. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 10/11/2023 ore 10:00 sino al 20/11/23 ore 10:00 tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto

R.G.F. N. 1/2021 Barcellona Pozzo di Gotto – MESSINA (ME): Lotto 37: villaggio Ganzirri, via Consolare Pompea 1853, villetta, ricade all’interno del Piano di Lottizzazione “POZZICELLO” e più precisamente in un corpo di fabbrica composto da 12 unità immobiliari “a schiera” appartenenti al tipo edilizio “G”. Suddetto corpo di fabbrica, costituito da un piano seminterrato, un piano terra e da un piano sottotetto, ha una struttura in cemento armato, con travi e pilastri collegati al piede da travi rovesce di fondazione e solai del tipo misto in latero-cemento. Prezzo base Euro 148.463,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/11/2023 ore 11:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. Curatore Fallimentare Avv. Francesca Lo Prete 3395047006. G.D. Dott. Intravaia Mirko. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it